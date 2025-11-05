Nữ cán bộ bỏ việc nhà nước ra Hà Nội làm giúp việc lương 16 triệu đồng

6h, chị Lê Nga, quê Thanh Hóa, thức dậy, dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị bữa sáng cho con ăn rồi đưa đến lớp. Giải quyết xong chuyện gia đình, chị nhanh chóng thay đồ đến nhà chủ, bắt đầu một ngày làm giúp việc.

“Tôi làm giúp việc được mấy tháng rồi. Từ thứ 2 đến thứ 6 tôi làm 3 ca, riêng thứ 7, chủ nhật chỉ làm hai ca sáng để có thời gian cho con”, chị Nga chia sẻ.

Hiện chị nhận dọn dẹp cho 3 gia đình, bắt đầu lúc 8h và kết thúc công việc lúc khoảng 16h. Công việc hàng ngày của chị gồm lau dọn nhà cửa, giặt giũ, nấu ăn…

“Tất cả đều là những việc quen thuộc với tôi, thậm chí, giờ còn nhàn hơn vì có nhiều công cụ hỗ trợ”, chị cười nói.

Theo chị Nga, nghề giúp việc mang lại cho chị thu nhập khoảng 16 triệu đồng mỗi tháng, cao hơn mức lương khi chị còn làm công việc nhà nước trước đây. Quan trọng hơn, chị được sống gần chồng con, điều mà chị luôn mong muốn.

Từ bỏ công việc nhà nước

Trước khi bắt đầu công việc giúp việc, chị Lê Nga từng là nhân viên kiểm định tại Thanh Hóa, với mức lương ổn định khoảng 9-10 triệu đồng/tháng - đủ để chị sống thoải mái ở quê. Cuộc sống tưởng chừng yên bình, nhưng khoảng cách địa lý lại khiến hôn nhân của chị gặp nhiều sóng gió.

Chồng chị công tác tại Hà Nội, thỉnh thoảng mới có dịp về thăm nhà. Từ ngày cưới đến khi sinh con, một mình chị vừa đi làm, vừa gánh vác việc nhà, chăm con nhỏ. Càng về sau, chị càng cảm thấy thiếu thốn sự đồng hành của chồng, còn con gái thì nhiều lần nhắc: “Con muốn ở gần bố".

Nhiều hôm, dù đã hứa đưa con đi chơi, nhưng chồng chị lại phải nhận lệnh công tác gấp, khiến kế hoạch dang dở. Những lần lỡ hẹn, khoảng cách giữa hai vợ chồng, con cái càng lớn, cuộc trò chuyện dần ít đi, thay vào đó là những căng thẳng và cãi vã.

“Tôi nghĩ chính sự xa cách khiến vợ chồng gặp vấn đề. Khi tôi mệt mỏi không có chồng bên cạnh, con thì thất vọng vì bố không giữ lời, còn chồng lại bận rộn không ai chăm sóc. Gia đình như thế không phải điều chúng tôi mong muốn”, chị Nga tâm sự.

Sau nhiều đêm trăn trở, chị bàn bạc với bố mẹ và quyết định xin nghỉ việc, bất chấp sự ngạc nhiên của hàng xóm và đồng nghiệp. “Ở quê tôi, mức lương 10 triệu đồng/tháng là cao rồi, lại là công việc nhà nước, nhiều người mơ còn chưa có. Ai cũng bất ngờ khi tôi nghỉ”, chị kể.

Muốn con được sống gần bố chị Nga quyết định bỏ công việc ở quê chuyển lên Hà Nội sinh sống (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Thế nhưng điều khiến chị thêm quyết tâm là sự ủng hộ của hai bên gia đình và ánh mắt háo hức của con gái khi biết sẽ được sống gần bố.

Đầu năm 2025, sau khi hoàn tất thủ tục nghỉ việc, chị Nga cùng con gái chuyển ra Hà Nội, thuê nhà sinh sống gần chồng.

“Bữa cơm đầu tiên tại nơi ở mới, nhìn chồng con quây quần, cười nói vui vẻ, không còn trách móc hay căng thẳng như trước, tôi biết rằng lựa chọn của mình là đúng đắn”, người phụ nữ chia sẻ.

Tuy nhiên, khó khăn cũng nhanh chóng tìm đến khi chị Nga ra Hà Nội được một thời gian. Dù đã nộp hồ sơ vào vài công ty, nhưng chị vẫn chưa tìm được công việc đúng chuyên môn. Một số nơi nhận, song thời gian làm việc không phù hợp với giờ đưa đón con, chị đành gác lại.

Từ nhân viên kiểm định trở thành giúp việc theo giờ ở Hà Nội

Sau vài tháng loay hoay, nhờ người quen giới thiệu, chị bắt đầu thử sức với công việc giúp việc theo giờ.

“Từ khi ra Hà Nội, tôi đã xác định mọi thứ vì gia đình. Chỉ cần công việc đó giúp tôi có thời gian đưa đón con, chăm lo cơm nước cho chồng, không phạm pháp thì việc gì tôi cũng sẵn sàng làm”, chị chia sẻ.

Những ngày đầu, sau nhiều năm quen làm việc bàn giấy, chị không khỏi bỡ ngỡ. May mắn thay, chủ nhà là người quen nên không gây khó dễ. Tuy vậy, chị luôn tự nhủ: “Đã nhận lương thì phải làm tròn trách nhiệm”. Chị chủ động lên các hội nhóm học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước để làm tốt hơn công việc mới.

“Mỗi sáng, tôi đến nhà chủ, bắt đầu công việc lau dọn, rửa chén bát, giặt giũ, phơi quần áo, dọn các phòng… xong nhà này lại chuyển sang nhà khác”, chị kể.

Theo chị Nga, hầu hết các gia đình thuê chị đều khá giả, trang bị đầy đủ thiết bị hiện đại, nên việc dọn dẹp giờ nhẹ nhàng hơn nhiều so với trước. “Ngày xưa làm giúp việc cực lắm, còn bây giờ có máy giặt, máy hút bụi, máy rửa bát… chỉ cần biết cách dùng thì làm chút là xong, chẳng mấy khi mệt”, chị cười nói.

Chị Nga hiện làm giúp việc theo giờ ở Hà Nội với mức lương 16 triệu đồng/tháng (Ảnh: Cắt từ clip).

Dù vậy, người phụ nữ luôn giữ tinh thần làm việc cẩn thận, trung thực, để người thuê cảm thấy yên tâm và bản thân cũng thấy thoải mái với đồng tiền mình kiếm được. Nhờ sự chăm chỉ và uy tín, chị được giới thiệu sang nhiều gia đình khác, công việc ổn định hơn, thu nhập ngày càng khá.

Công việc đã ổn định, thu nhập cũng đủ trang trải, song đôi lúc chị Nga vẫn chạnh lòng khi nghe ai đó buông lời rằng “làm giúp việc là mất mặt chồng”. Thế nhưng, với chị, suy nghĩ ấy không hề đúng.

Theo chị Nga, điều đáng xấu hổ không phải là nghề nghiệp, mà là khi người mẹ không thể mua cho con món đồ con thích, không thể đưa con đi chơi, để con sống trong thiếu thốn và tủi thân. Chị luôn tự hào vì chồng là cán bộ cảnh sát biển - một người hiểu, chia sẻ và tôn trọng công việc của vợ. Anh từng nói với chị: “Việc gì cũng đáng quý, miễn là mình làm chân chính”.

Hiện tại, vợ chồng chị vẫn thuê nhà ở Hà Nội, cố gắng dành dụm để lo cho tương lai con gái. Với chị, hạnh phúc giờ đây giản dị - mỗi ngày đi làm, tối về được cùng chồng con ăn bữa cơm ấm cúng, cùng nhau dạo phố, trò chuyện - như thế đã là đủ đầy.