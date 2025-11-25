Sếp gửi thư truyền cảm hứng gây tranh cãi vì toàn kể chuyện du lịch Nam Cực

Tập đoàn giáo dục New Oriental của Trung Quốc khiến dư luận xôn xao sau khi nhà sáng lập Yu Minhhong gửi một thông điệp nội bộ đến nhân viên, nhân dịp kỷ niệm 32 năm thành lập công ty.

Tuy nhiên, bức thư nhanh chóng bị đánh giá là thiếu tinh tế và mang nặng màu sắc tự đề cao bản thân, không phản ánh đúng thực tế áp lực mà người lao động đang đối mặt.

Ông Yu Minhhong trong chuyến du lịch tại Nam Cực (Ảnh: Baidu).

New Oriental được thành lập năm 1993 tại Bắc Kinh, ban đầu là cơ sở luyện thi TOEFL và GRE trước khi lên sàn chứng khoán New York vào năm 2006 và mở rộng sang lĩnh vực thương mại điện tử những năm gần đây.

Trong chuyến đi tới Nam Cực, ông Yu mô tả khung cảnh băng tuyết mênh mông và kể lại hành trình khởi nghiệp đầy gian khó của mình. Ông cho biết hình ảnh chim cánh cụt kiên cường sinh tồn trong điều kiện khắc nghiệt khiến ông liên tưởng đến tinh thần đoàn kết của New Oriental, đồng thời khuyến khích nhân viên tiếp tục bền bỉ và nuôi dưỡng hi vọng.

Tuy nhiên, nhiều nhân viên cho biết nội dung bức thư chứa quá nhiều chi tiết về chuyến đi của lãnh đạo nhưng gần như không hề đề cập đến áp lực công việc mà họ đang phải gánh chịu.

Một người nói rằng ngay trong ngày kỷ niệm công ty, họ vẫn phải làm việc đến khuya. Một nhân viên khác cũng bày tỏ sự mệt mỏi khi liên tục nhận được tin nhắn công việc lúc nửa đêm. Người này mỉa mai rằng nếu ông Yu vẫn có thể nghĩ đến nhân viên khi đang ở nơi băng giá xa xôi thì điều đó chứng tỏ tình hình công việc của họ đang thật sự khiến ông lo lắng.

“Ông nói ông đã thấy sông băng Nam Cực lấp lánh dưới ánh mặt trời. Tôi cũng thấy một thứ lấp lánh và đó là chấm đỏ trên thông báo tin nhắn. Mỗi lần chấm đỏ này nhấp nháy, tâm hồn tôi lại rung lên 3 lần. Tôi không biết bây giờ là mấy giờ ở Nam Cực, nhưng tôi biết ngay khi tôi ngủ thiếp đi, có lẽ tôi vẫn nhận được tin nhắn từ sếp vào lúc nửa đêm”, nhân viên này nói.

Thông điệp của ông Yu ngay lập tức làm dấy lên tranh luận trên mạng xã hội. Nhiều người chỉ ra sự chênh lệch ngày càng lớn giữa những áp lực mà người lao động Trung Quốc phải chịu đựng so với lối sống xa hoa của một bộ phận lãnh đạo doanh nghiệp.

Một số bình luận cho rằng các ông chủ khi đã giàu có thường dễ tự cảm động với bản thân mình. Không ít người còn mỉa mai rằng nếu đã là dịp kỷ niệm 32 năm thì công ty nên thưởng mỗi nhân viên 32.000 NDT (khoảng 118 triệu đồng) thay vì gửi thư truyền cảm hứng.

Song mạng xã hội vẫn xuất hiện nhiều ý kiến bênh vực cho rằng thành công của Yu Minhhong thực sự đến từ sự nỗ lực cá nhân của ông. Đồng thời, họ nhận định người lao động cũng có hai sự lựa chọn là tự trở thành ông chủ hoặc làm việc chăm chỉ.

Vụ việc tiếp tục làm nổi bật làn sóng bất mãn đang gia tăng trong lực lượng lao động Trung Quốc, khi nhiều nhân viên phải làm việc quá tải, thiếu các chế độ đãi ngộ và đối diện nguy cơ bị cắt giảm quyền lợi. Trong khi đó, một số nhà tuyển dụng lại cắt giảm chi phí để tối đa hóa lợi nhuận và phục vụ lối sống xa hoa của họ.