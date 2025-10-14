Nghề lạ mà quen ở nông thôn, có thể kiếm đến nửa triệu đồng mỗi ngày

Từ sáng sớm, các xóm Bắc Sơn, Phan Thanh thuộc xã Hợp Minh (huyện Yên Thành cũ, Nghệ An) đã rộn ràng tiếng nói cười và âm thanh nhịp nhàng của những đôi tay cần mẫn.

Bên hiên nhà, trong sân, từng tốp người, chủ yếu là phụ nữ và người cao tuổi, miệt mài với công việc rọc và quấn lươn, tạo nên không khí lao động bình dị nhưng đầy sức sống ở thôn quê.

Một cơ sở chế biến lươn ở xóm Phan Thành thu hút lao động địa phương làm nghề quấn lươn (Ảnh: Nguyễn Phê).

Bà Đặng Thị Liên, 60 tuổi, ở xóm Phan Thanh, với đôi bàn tay nhăn nheo nhưng vẫn thoăn thoắt quấn từng con lươn đã làm sạch.

“Nghề này có 5-7 năm nay, chủ yếu làm cho các cơ sở mua lươn về làm thịt thành phẩm. Mỗi ngày tôi làm từ sáng đến chiều, quấn được 3-5kg, tính ra cũng được 400.000-500.000 đồng. Nghề nhẹ nhàng, làm ở nhà, lại đỡ vất vả hơn ra đồng nên ai cũng thích", bà Liên chia sẻ.

Công việc rọc và quấn lươn đòi hỏi sự tỉ mỉ từ khâu làm sạch, phân loại đến khi quấn thành bó nhỏ để chuyển cho cơ sở thu mua. Dù không nặng nhọc, nhưng nghề này yêu cầu sự khéo léo, kiên trì và đặc biệt là khả năng làm quen với mùi tanh đặc trưng của lươn.

Bà Liên, ở xóm Phan Thanh làm nghề quấn lươn đã nhiều năm nay (Ảnh: Nguyễn Phê).

Bà Nguyễn Thị Cầm, 70 tuổi, ở xóm Bắc Sơn, cho biết: “Lúc đầu ai cũng sợ tanh, sợ trơn, thậm chí thấy máu cũng sợ, nhưng quen rồi thì thấy bình thường. Mỗi ngày tôi cũng kiếm được 300.000-400.000 đồng, người nhanh tay thì tới nửa triệu đồng. Với người già như tôi, vừa có thêm thu nhập, vừa được ở nhà trông cháu, chăm việc gia đình, thế là quý lắm”.

Không chỉ phụ nữ, nhiều thanh niên và người cao tuổi trong làng cũng tham gia nghề này vào những lúc nông nhàn. Sau vụ gặt hay những ngày rảnh rỗi, công việc này giúp họ kiếm thêm thu nhập.

Bà Nguyễn Phương Thảo, Chủ tịch UBND xã Hợp Minh, cho biết trên địa bàn hiện có hàng chục hộ làm nghề thu mua và chế biến lươn, trong đó nhiều hộ tạo việc làm thường xuyên cho 20-30 lao động.

“Nghề rọc, quấn lươn đã giúp người dân tận dụng thời gian nông nhàn, tăng thu nhập, góp phần giảm nghèo và gắn kết cộng đồng. Đây là hướng phát triển sinh kế phù hợp với đặc thù địa phương hiện nay”, bà Thảo nhấn mạnh.

Thành phẩm lươn quấn khúc được cân và đóng gói để xuất bán (Ảnh: Nguyễn Phê).

Trung bình, mỗi lao động có thể kiếm được 400.000-500.000 đồng mỗi ngày, một mức thu nhập đáng kể ở vùng nông thôn. Một số hộ có tay nghề cao, nhận làm theo đơn đặt hàng lớn thì có thể thu về hàng chục triệu đồng mỗi tháng.

Trong bối cảnh miền quê xã Hợp Minh quanh năm trông vào lúa nước và chăn nuôi nhỏ lẻ, nghề rọc, quấn lươn đã mang đến một hơi thở mới. Những đôi tay cần cù ấy đang “biến” công việc nhỏ thành nguồn sống, giúp nhiều gia đình ổn định cuộc sống và phát triển bền vững.