Tài xế đánh liều mượn xe, chở hàng từ thiện miễn phí đến vùng lũ

“Thấy bà con khó khăn quá, nên tôi quyết định mượn xe tải 8 tấn của chủ doanh nghiệp tư nhân để góp công, góp sức nhỏ bé của mình tham gia chở những chuyến hàng hóa, nhu yếu phẩm đến tận tay bà con vùng ngập lụt”, anh Trương Thanh Minh chia sẻ.

Nam tài xế có 8 năm kinh nghiệm lái xe thuê cho tư nhân tại khu vực xã Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk có những ngày thật khác biệt. Anh tự bật khỏi guồng quay công việc hằng ngày.

Chủ doanh nghiệp tư nhân nghe được đề xuất mượn xe trọng tải lớn để chờ hàng hóa từ thiện 0 đồng của anh Minh đã rất ủng hộ. Thay vì để lái xe bỏ tiền xăng dầu, ông chủ này cũng quyết định chi trả toàn bộ chi phí này.

Chuyến xe chở hàng hóa từ thiện miễn phí của nhóm anh Minh (Ảnh: NVCC).

Và cứ thế, anh Minh miệt mài bỏ công sức của mình để giúp đỡ bà con vùng lũ đang gặp vô vàn khó khăn. Mỗi khi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có nhóm thiện nguyện gom đủ số lượng hàng hóa cứu trợ, anh Minh cùng nhóm lái xe của mình lại cắt cử nhau bốc xếp hàng nhanh chóng để chuyển tận tay đến những người dân vùng sâu, vùng xa đang gặp khó khăn.

“Chúng tôi thường chọn những địa điểm ngập lụt sâu, vùng hiểm trở để mang nhu yếu phẩm đến. Bởi chỉ có những xe tải lớn mới có thể di chuyển vào những địa hình này. Kể cả là tinh mơ, hay đêm muộn chúng tôi đều sẵn sàng”, nam tài xế chia sẻ.

Cùng tâm niệm như anh Minh, anh Nguyễn Văn Lân cũng sử dụng chiếc xe tải 7 tấn mà mình lái thuê hằng tháng tham gia những chuyến chở hàng cứu trợ. Khu vực anh sinh sống vẫn còn mưa nhỏ. Trong lòng tài xế càng cồn cào, lo lắng cho đồng bào mình những vùng chịu ảnh hưởng ngập lụt.

Xe tải lớn phối hợp với xe bán tải thiện nguyện chuyển hàng hóa đến từng gia đình (Ảnh: NVCC).

Những chuyến xe di chuyển 100-150km càng phải thận trọng hơn nữa vì đang chở biết bao sự chia sẻ, đùm bọc của người dân cả nước chung tay hỗ trợ đồng bào gặp khó khăn.

Có chuyển những nhu yếu phẩm, chăn mền đến khu vực Tuy An Đông, Tuy An Tây, anh Lân mới thấu hiểu “bà con nơi đây thiệt hại nặng quá”. Vì vậy, anh sẽ tiếp tục công việc thiêng liêng này đến khi nào bà con khắc phục được cơ bản những khó khăn.

Trên hành trình vận chuyển của mình, anh Minh xót xa khi chứng kiến con trâu, con bò – đầu cơ nghiệp của người nông dân – chết la liệt. Đi vào sâu trong khu vực nước đã rút, cảnh tượng tan hoang, nhà bật nóc, đồ đạc, rác đọng lại trên mái nhà hiện ra.

Những nhu yếu phẩm được trao đến tay người dân bị ảnh hưởng ngập lụt (Ảnh: NVCC).

Anh Minh nghẹn ngào: “Người dân khó khăn lắm. Nhiều gia đình đã không còn nhà ở. Người già còn phải đi xin tấm áo, chăn mềm”.

Cảnh tượng ấy thôi thúc anh vững tay lái, tiếp tục hành trình thiện nguyện của mình.

Nhiều đoạn đường nhỏ hẹp xe lớn không thể vào trong, nhóm anh Minh lại tiếp tục huy động những xe bán tải để chuyên chở hàng hóa vào từng gia đình.

“Chúng tôi cố gắng đi phát quà từng khu, đến tận tay người dân. Chắc rằng, nếu mọi người mà có mặt tại đó như tôi đều ứa nước mắt”, anh Minh nhớ lại.

Nam tài xế cho hay, nhìn gương mặt người dân được nhận nhu yếu phẩm, chăn mền, quần áo ấm để vơi đi bớt những mất mát, khó khăn trước mắt khiến nhóm thiện nguyện thêm ấm lòng. Anh Minh cùng những đồng nghiệp của mình sẵn sàng nối dài hơn nữa sự hỗ trợ của người dân địa phương, san sẻ những khó khăn cho bà con vùng lũ.