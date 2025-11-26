Cho gà ăn dưa hấu và dứa, anh nông dân thu lãi hàng chục triệu đồng mỗi lứa

Anh Đậu Phi Cảnh (SN 1988), một nông dân tại xóm 1-5, xã Quỳnh Thắng, huyện Quỳnh Lưu (cũ), đã gây bất ngờ khi áp dụng phương pháp chăn nuôi gà H’Mông độc đáo, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Trên khu vườn rộng hơn 10.000m2 của gia đình, anh Cảnh đang nuôi 400 con gà H’Mông theo quy trình an toàn sinh học, với điểm nhấn là việc bổ sung dưa hấu đỏ và dứa tươi vào khẩu phần ăn hàng ngày của đàn gà.

Đàn gà đen của anh Cảnh khỏe mạnh, thích thú mổ từng miếng dưa hấu đỏ mọng (Ảnh: Nguyễn Phê).

Theo anh Cảnh, việc cho gà ăn dưa hấu và dứa chín không chỉ giúp gà dễ tiêu hóa, mát ruột, hạn chế các bệnh về đường ruột mà còn làm cho thịt gà săn chắc, thơm ngọt hơn. Nhờ đó, đàn gà phát triển đồng đều, lông bóng mượt, thể trạng khỏe mạnh và ít mắc bệnh, đặc biệt trong giai đoạn giao mùa.

“Lúc đầu tôi chỉ thử vài quả cho biết, không ngờ gà ăn rất mạnh và lớn nhanh thấy rõ. Thịt gà H’Mông nuôi theo cách này ngọt và thơm tự nhiên, khách ăn thử là đặt mua liên tục. Gà xuất chuồng đến đâu bán hết đến đó, nhiều hôm thương lái tìm đến mà tôi không còn hàng”, anh Cảnh chia sẻ về hiệu quả bất ngờ của phương pháp này.

Đàn gà đen được anh Cảnh chăm sóc kỹ lưỡng trong khu trang trại của gia đình (Ảnh: Nguyễn Phê).

Ngoài việc thay đổi khẩu phần ăn cho đàn gà, anh Cảnh còn tuân thủ nghiêm ngặt các bước phòng bệnh theo hướng an toàn sinh học, bao gồm vệ sinh chuồng trại, xử lý mùi hôi và tiêm phòng đầy đủ. Đàn gà được thả vận động tự nhiên trong vườn, giúp tăng sức đề kháng và giảm đáng kể các bệnh về đường hô hấp.

Mô hình “Nuôi gà H’Mông thương phẩm an toàn sinh học” của anh Cảnh là một phần trong chương trình do Trạm Dịch vụ nông nghiệp Quỳnh Lưu triển khai trong 4 tháng, hỗ trợ các hộ dân 50% chi phí con giống và thức ăn. Cán bộ kỹ thuật thường xuyên theo dõi, hướng dẫn cách chăm sóc, cân đối khẩu phần và nhận diện sớm dấu hiệu bệnh để xử lý kịp thời.

Ngoài dưa hấu đỏ, anh Cảnh còn bổ sung dứa tươi vào khẩu phần ăn hằng ngày của đàn gà (Ảnh: Nguyễn Phê).

Theo đánh giá của Trạm Dịch vụ nông nghiệp, đàn gà H’Mông tại các hộ tham gia mô hình đều sinh trưởng tốt, trọng lượng ổn định và chất lượng thịt cao. Riêng gia đình anh Cảnh, mỗi lứa gà sau khi trừ chi phí đem về lợi nhuận hàng chục triệu đồng, trở thành điểm sáng trong phong trào xây dựng mô hình chăn nuôi sạch của địa phương.

Ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND xã Quỳnh Thắng, nhận định: “Mô hình nuôi gà của anh Cảnh rất đáng khích lệ vì vừa tận dụng được nguồn rau củ tại chỗ, vừa cải thiện chất lượng đàn gà. Mô hình này cho thấy hiệu quả rõ rệt và xã đang vận động các hộ khác học hỏi để nhân rộng, hướng tới xây dựng vùng chăn nuôi an toàn sinh học”.

Nhờ kết quả tích cực, nhiều hộ dân đã đến tham quan trang trại của anh Cảnh để tìm hiểu kinh nghiệm. Chính quyền xã kỳ vọng mô hình này sẽ lan tỏa mạnh mẽ, góp phần nâng cao thu nhập, tạo sinh kế bền vững và hình thành vùng nuôi gà H’Mông đặc sản tại địa phương.