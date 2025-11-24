Săn cá dài cả mét dưới miệng cửa tràn xả lũ hồ Kẻ Gỗ

Nhiều ngày nay, hàng chục người dân địa phương khi nắm bắt được thông tin Công ty TNHH Thủy lợi Nam Hà Tĩnh đóng cửa tràn Dốc Miếu, ngưng việc vận hành xả lũ hồ Kẻ Gỗ (xã Cẩm Duệ, Hà Tĩnh) nên đổ xô đến đây để đánh bắt cá.

Hàng năm, ngành chức năng thả nhiều loài cá để tái tạo nguồn lợi thủy sản ở hồ Kẻ Gỗ. Khi hồ xả lũ, cá theo dòng nước tràn xuống và tụ lại ở hồ sâu gần 8m dưới tràn Dốc Miếu. Vào thời điểm hồ đóng cửa xả tràn, người dân đưa thuyền, lưới và cần câu đến săn bắt cá.

Ông Trần Văn Bảy (trú tại xã Cẩm Duệ) đánh bắt được nhiều loại cá như cá mè, leo, gáy. Ông Bảy cho hay từ ngày 22 đến 23/11, mọi người bắt được hàng chục kg cá, người nhiều hơn được cả tạ cá mè.

Sáng 23/11, bà Nguyễn Thị Vân (trú tại xã Cẩm Duệ, góc phải) cùng các thành viên trong gia đình may mắn thả lưới bắt được một con cá leo dài 1m, nặng 10,5kg.

"Đây là loài cá da trơn, thường sinh sống ở các sông, hồ lớn, có thịt chắc, ngọt, ít xương và giàu dinh dưỡng. Nhiều người ưa chuộng, thích ăn loài cá này. Vì thế, khi biết tin, một vị khách đã đặt mua con cá do gia đình tôi bắt được với giá 3 triệu đồng", bà Vân chia sẻ.

Theo kinh nghiệm của người dân địa phương, một con cá leo đạt trọng lượng như vậy phải sống trong tự nhiên ít nhất 3 năm. Trong hình, anh Phạm Xuân Đức (SN 1992, trú tại phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh) thích thú xin chụp hình với con cá leo "khủng".

Anh Trần Đức Thắng (trú tại xã Cẩm Duệ) cho biết mỗi ngày, anh và nhiều người dân thu lời 500.000 đồng đến cả triệu đồng. Một số gia đình khác may mắn hơn kiếm được 3-4 triệu đồng.

Số lượng cá đánh bắt được nhiều, người dân cho vào từng bao tải gánh lên bờ để bán cho thương lái.

Với số cá khác chưa kịp vận chuyển đi tiêu thụ, nhiều người tạm thời xâu cá bằng dây hoặc cho vào túi lưới. Sau đó, họ nhúng cá xuống nước và buộc vào mỏm đá để giữ tươi sống.

Hồ Kẻ Gỗ được khởi công năm 1976 và hoàn thành các hạng mục chính vào năm 1980, đưa vào khai thác từ năm 1983 đến nay. Hồ dài gần 30km, gồm một đập chính và 3 đập phụ, với sức chứa hơn 300 triệu m3 nước. Đây là hồ nhân tạo lớn nhất Hà Tĩnh và cũng là một trong những hồ chứa nước nhân tạo lớn nhất của cả nước.