Nơi người giúp việc nhận lương tối thiểu gần 20 triệu đồng/tháng

Tháng 9/2024, mức lương tối thiểu của người giúp việc tại Hong Kong được quy định ở mức 4.990 HKD/tháng (16,9 triệu đồng). Sau một năm áp dụng, nhà chức trách Hong Kong vừa có sự điều chỉnh, tăng mức lương này lên thành 5.100 HKD/tháng (17,3 triệu đồng). Lương tối thiểu mới với lao động giúp việc gia đình áp dụng với các hợp đồng lao động ký từ ngày 30/9.

Bên cạnh đó, nếu hộ gia đình thuê người giúp việc không "bao ăn" thì phải chi thêm khoản tiền ăn tối thiểu ở mức 1.236 HKD/tháng (4,2 triệu đồng).

Trước đó, đã có nhiều ý kiến tranh luận xung quanh vấn đề này. Bà Betty Yung Ma Shan-yee, Chủ tịch Hiệp hội Những người thuê người giúp việc tại Hong Kong, cho rằng mức lương tối thiểu nên được giữ nguyên thời điểm này. Theo bà Yung, hiện tại, có không ít gia đình thuê người giúp việc đang gặp khó khăn về kinh tế.

"Khoảng 40% gia đình ở Hong Kong thuê người giúp việc vì không thể tự xoay xở mọi việc, cho dù điều kiện kinh tế trong gia đình họ không hề dư dả. Đa phần trong số đó là những nhà có người già đau ốm mà các thành viên đều phải đi làm, đi học, không có ai ở nhà chăm sóc. Nhà chức trách cần cân nhắc tới cả những trường hợp như vậy", bà Yung nói.

Trong khi đó, một số tổ chức bảo vệ quyền lợi của người giúp việc lại cho rằng, đáng ra mức lương tối thiểu cần được tăng thêm nữa để phù hợp với tình hình thực tế, khi vật giá đang leo thang.

Bà Sarah Puh, thành viên cấp cao của Hiệp hội Người giúp việc Châu Á tại Hong Kong, bày tỏ không hài lòng khi mức chi phí hỗ trợ ăn uống dành cho người giúp việc vẫn giữ nguyên mà không có sự điều chỉnh tăng lên. Theo bà Puh, mức lương tối thiểu hàng tháng cũng nên được tăng lên mức 6.000 HKD/tháng (20,3 triệu đồng).

Nhà chức trách Hong Kong cho biết, để đưa ra được mức lương tối thiểu vừa mới công bố, họ đã cân nhắc tới các yếu tố như tốc độ phát triển kinh tế cũng như tình hình thị trường lao động.

Hiện Hong Kong được đánh giá là thị trường hấp dẫn đối với những lao động là người nước ngoài muốn làm nghề giúp việc gia đình. Nguyên nhân là Hong Kong có những quy định rõ ràng về mức lương tối thiểu cũng như các phụ phí mà chủ nhà cần chi trả cho người giúp việc.

Đặc biệt, nhà chức trách Hong Kong cũng rất quan tâm tới việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các lao động là người nước ngoài.

Thống kê trong năm 2024 cho thấy có 368.000 lao động người nước ngoài làm giúp việc gia đình tại Hong Kong, trở thành nhóm lao động đông đảo thứ 10 trong số các lực lượng lao động tại đây.