“Điểm sáng” xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở tỉnh cực Nam Tổ quốc

Tỉnh Cà Mau có 47/55 xã đã xây dựng nông thôn mới (NTM), trong đó có 43 xã NTM, 3 xã NTM nâng cao và một xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu là xã Vĩnh Thanh.

Xã Vĩnh Thanh (được hợp nhất từ xã Vĩnh Thanh và xã Hưng Phú, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu cũ) có diện tích tự nhiên khoảng 75,30km². Tiềm năng kinh tế của xã chủ yếu là sản xuất nông nghiệp kết hợp với chăn nuôi và buôn bán nhỏ. Xã được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2022-2023.

Lãnh đạo xã Vĩnh Thanh chia sẻ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu (Video: Huỳnh Hải)

“Với niềm tin và khát vọng phát triển, xã đã nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng trong công tác xây dựng NTM là không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân”, ông Ngô Nguyên Phong, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Thanh (tỉnh Cà Mau) chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Thanh Ngô Nguyên Phong cho biết, sau khi đạt xã NTM nâng cao năm 2019, tỉnh tiếp tục chỉ đạo xã xây dựng NTM kiểu mẫu.

Tuy nhiên, thách thức của xã là vùng nông thôn, địa bàn rộng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế chậm, chủ yếu sản xuất nông nghiệp nên những khó khăn bất cập trong sản xuất chưa lường hết được.

Trong khi đó, tình hình diễn biến thời tiết, khí hậu, thiên tai, dịch bệnh còn thường xuyên xảy ra; giá cả xăng, dầu, vật tư nông nghiệp tăng cao, các mặt hàng nông, thủy sản thiếu ổn định, đã gây ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất và tâm lý chung của người dân trong quá trình phát triển kinh tế.

“Khi triển khai thực hiện NTM kiểu mẫu, có một tiêu chí đòi hỏi nguồn kinh phí lớn nằm ngoài khả năng thực hiện của xã, nhưng nguồn vốn đầu tư từ chương trình cho xã chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”, ông Phong khái quát khó khăn ban đầu.

Nhận thấy những trở ngại đó, hàng năm, Đảng ủy, chính quyền xã thường xuyên huy động, củng cố kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng NTN kiểu mẫu từ xã tới ấp để triển khai thực hiện các tiêu chí, bàn bạc đưa ra nhiều giải pháp sát với tình hình thực tế của địa phương. Trong đó, tập trung lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và giáo dục, đào tạo.

Theo Bí thư xã Vĩnh Thanh, sản xuất nông nghiệp là thế mạnh của địa phương và là nguồn thu nhập chính của nhân dân trong xã. Việc phát triển sản xuất nông nghiệp góp phần hoàn thiện bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025.

Còn giáo dục và đào tạo đóng vai trò then chốt cho tương lai của xã nhà, góp phần tạo nên thế hệ mầm non tương lai của đất nước, là đội ngũ kế thừa, tiếp tục phát huy để xây dựng xã ngày càng phát triển.

Theo ông Phong, xã xác định công tác tuyên truyền, vận động là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, yếu tố quyết định của quá trình tổ chức thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu xây dựng NTM, nhất là trong xây dựng xã NTM kiểu mẫu.

Hàng loạt nội dung tuyên truyền với nhiều hình thức như họp tổ, gặp gỡ, hội thảo, tập huấn,… đã được xã triển khai đến các ấp, khu dân cư, với số hộ dân tham gia trên 95%. Từ đó đã tạo điều kiện để mỗi cán bộ, đảng viên, người dân nắm vững chủ trương, lộ trình xây dựng xã NTM kiểu mẫu với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”.

“Người dân đã đồng thuận rất cao, đoàn kết, cùng chung tay đóng góp vật tư, ngày công lao động, trồng hàng rào cây xanh, hoa kiểng ở khuôn viên và gia đình, giữ gìn vệ sinh môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp, mở rộng phát triển sản xuất, tham gia giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn”, Bí thư xã Vĩnh Thanh chia sẻ và nhấn mạnh rằng, tất cả trên tinh thần nhà nước và nhân dân cùng làm.

Hồi tháng 10/2019, khi xã Vĩnh Thanh được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao, thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt hơn 55 triệu đồng/năm.

Theo Bí thư xã Vĩnh Thanh Ngô Nguyên Phong, việc xây dựng NTM quan trọng là từng bước nâng cao thu nhập và đời sống vật chất tinh thần cho người dân. Chính vì mục tiêu này, xã đã tập trung chỉ đạo tốt công tác giải quyết việc làm, mở rộng các mô hình sản xuất kinh tế,…

Xã huy động các cơ quan, đoàn thể tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi cơ cấu lao động, phù hợp cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại gắn với kinh tế hợp tác, xây dựng nhiều mô hình làm ăn có hiệu quả như: sản xuất lúa chất lượng cao, đưa rau màu xuống ruộng.

Từ sự quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và người dân, xã có nhiều mô hình sản xuất hiệu quả kinh tế cao, mang tính bền vững, phát triển nhiều sản phẩm có thế mạnh của địa phương để xây dựng sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm). Đến nay, xã Vĩnh Thanh có một sản phẩm OCOP rau cần nước được tỉnh công nhận 3 sao và một sản phẩm mắm cá lóc 3 sao.

Trong đó, sản phẩm nông sản chủ lực có thương hiệu của xã là rau má và rau cần nước với giá cả, đầu ra thị trường lớn, tương đối ổn định đã mang lại thu nhập cao hơn nhiều lần so với sản xuất lúa cho người dân nông thôn.

“Với mục tiêu nâng thu nhập bình quân đầu người của xã cao hơn nữa khi xây dựng NTM kiểu mẫu, thời gian qua xã đã tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế trên địa bàn. Đến nay thu nhập bình quân đầu người đạt 99 triệu đồng/năm, cao hơn 25% so với thu nhập NTM nâng cao”, ông Phong chia sẻ.

Không chỉ lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực văn hóa - xã hội của xã khi xây dựng NTM kiểu mẫu cũng đạt nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, chất lượng giáo dục và đào tạo từng bước được nâng lên; việc đầu tư nâng cấp, sửa chữa trường, lớp các cấp học đảm bảo phục vụ tốt dạy và học.

“Đến nay toàn xã có 10/10 trường đạt chuẩn quốc gia; luôn duy trì, nâng cao chất lượng đạt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, trung học cơ sở đạt mức độ 3”, lãnh đạo xã Vĩnh Thanh thông tin.

Đưa ra những bài học kinh nghiệm của xã khi xây dựng NTM kiểu mẫu, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Thanh Ngô Nguyên Phong cho rằng, xây dựng NTM kiểu mẫu là chương trình có phạm vi rộng và mang tính tổng thể. Do đó, cần có sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị với quyết tâm cao, sự đoàn kết thống nhất trong chỉ đạo, điều hành và sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của nhân dân.

“Đây là yếu tố then chốt quyết định sự thành công”, ông Phong nhấn mạnh.

Việc xây dựng NTM kiểu mẫu nhằm mục tiêu nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Nhân dân vừa là chủ thể thực hiện vừa là người thụ hưởng. Theo ông Phong, công tác tuyên truyền, vận động phải thường xuyên, liên tục, với nội dung dễ hiểu, gần gũi, đảm bảo “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”.

“Mọi chủ trương, kế hoạch triển khai xây dựng NTM kiểu mẫu phải công khai, dân chủ và tạo điều kiện để người dân tham gia bàn bạc, thống nhất, thực hiện”, ông Ngô Nguyên Phong chia sẻ bài học kinh nghiệm của xã.

Khi thực hiện chương trình, cần lựa chọn lộ trình phù hợp, ưu tiên trước những tiêu chí dễ, cần ít vốn hoặc huy động được nội lực trong dân để tạo chuyển biến rõ nét ban đầu, từ đó tạo khí thế thi đua lan tỏa. Đối với những tiêu chí khó, cần nguồn lực lớn, theo ông Phong, nên triển khai theo từng giai đoạn, phù hợp với khả năng cân đối và điều kiện thực tế của địa phương.

Cùng với đó chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức xã và ấp để đảm bảo có đủ trình độ, kỹ năng và tinh thần trách nhiệm trong tổ chức phối hợp, điều hành thực hiện chương trình.

Theo lãnh đạo xã Vĩnh Thanh, xây dựng NTM kiểu mẫu được xác định là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong giai đoạn hiện nay. Mục tiêu hướng đến thực hiện việc thu hẹp khoảng cách sự phát triển giữa thành thị và nông thôn, cải thiện điều kiện sinh hoạt ở nông thôn, làm cho thành thị và nông thôn xích lại gần nhau.

Trong thời gian tới, việc phát huy vai trò của hệ thống chính trị, các ngành, các cấp, đặc biệt là vai trò trung tâm của người dân tham gia thực hiện chuyển đổi số là rất quan trọng trong các chương trình xây dựng NTM.

Các địa phương cần tập trung đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong đầu tư hạ tầng, ứng dụng công nghệ, phát triển nguồn nhân lực để thực hiện hiệu quả chuyển đổi số trong xây dựng NTM kiểu mẫu.

Đồng thời, khuyến khích người dân nông thôn mạnh dạn ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp, rau màu sạch an toàn theo hướng hữu cơ bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu, từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm, góp phần phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng NTM kiểu mẫu toàn diện hơn trong thời đại số.

