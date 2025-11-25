Tích luỹ hàng trăm triệu đồng nhờ làm việc thời vụ ở Hàn Quốc

Lao động tự do có nguồn thu nhập tốt nhờ hoạt động đưa người đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc

Chiều 24/11, tại Cần Thơ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động đưa người đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc theo hình thức hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam và Hàn Quốc.

Ông Vũ Trường Giang, quyền Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước (Ảnh: Bảo Kỳ).

Báo cáo tổng quan về hoạt động đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc theo hình thức thoả thuận hợp tác giữa địa phương của hai nước, ông Vũ Trường Giang, quyền Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết, tính đến tháng 9, có 16 tỉnh, thành phố đã ký kết và đưa lao động sang làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình lao động thời vụ và tính đến cuối tháng 11, tổng số lượt lao động đã xuất cảnh sang Hàn Quốc theo chương trình này là 10.037 người.

Theo ông Giang, căn cứ vào báo cáo của các địa phương cho thấy, chi phí xuất cảnh thực tế của người lao động dao động từ khoảng 20 triệu đồng đến 60 triệu đồng/người (tùy thuộc vào thời hạn hợp đồng và chi phí vé máy bay).

Một số địa phương thu thêm chi phí hành chính, dịch vụ từ 9 triệu đến 15 triệu đồng. Chi phí này dùng để chi trả cho các hoạt động tuyên truyền, tuyển chọn, tư vấn hồ sơ, đào tạo ngoại ngữ và chi phí giao thông cho đối tác Hàn Quốc.

Ngoài ra, thu nhập bình quân của người lao động tại Hàn Quốc cao, từ 30 đến 47 triệu đồng/người/tháng (tương đương 1,8-2,5 triệu Won/tháng), chưa tính làm thêm giờ và đã trừ các chi phí ăn ở.

Ông Giang đánh giá, chương trình đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc đã góp phần giải quyết việc làm cho người lao động của các địa phương, tạo cơ hội cho người lao động học hỏi kinh nghiệm và tăng thêm thu nhập (sau khi về nước, người lao động tích lũy được khoản thu nhập vài trăm triệu đồng).

Đồng thời, phía Hàn Quốc đánh giá cao hiệu quả của chương trình hợp tác lao động thời vụ, qua đó đã góp phần giải quyết vấn đề thiếu hụt nhân lực nông nghiệp của các địa phương Hàn Quốc, đặc biệt là vào thời điểm vào vụ mùa.

"Các cấp chính quyền, địa phương quan tâm, tạo điều kiện cho người lao động, đặc biệt là người lao động nghèo, lao động lớn tuổi và làm nông nghiệp có cơ hội đi làm việc, nâng cao thu nhập; một số địa phương có chính sách hỗ trợ cho người lao động vay vốn để trang trải chi phí xuất cảnh.

Nhờ chương trình này mà nhiều người nông dân có cơ hội được ra nước ngoài học hỏi, tiếp thu được kinh nghiệm canh tác nông nghiệp tiên tiến của Hàn Quốc, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị và mở ra hợp tác nhiều mặt giữa các địa phương, tăng sự hiểu biết và đoàn kết của người dân Việt Nam với Hàn Quốc", lãnh đạo Cục Quản lý lao động ngoài nước chia sẻ.

Tuy nhiên, theo ông Giang, hoạt động đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc cũng gặp những khó khăn, vướng mắc như tuyển chọn không đúng đối tượng dẫn đến tình trạng người lao động bỏ hợp đồng; người lao động ở một số địa phương phải nộp các khoản chi phí cao trước khi xuất cảnh; một số lao động có ý thức tổ chức kỷ luật chưa tốt, vi phạm hợp đồng và bỏ trốn do chênh lệch thu nhập hoặc tính chất công việc nặng nhọc, cường độ cao và thời tiết khắc nghiệt...

Cần tăng cường biện pháp ngăn ngừa lao động bỏ trốn

Trình bày tham luận ở hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Phước, Trưởng phòng Lao động việc làm, Sở Nội vụ TP Cần Thơ cho biết, giai đoạn 2022–2025, TP Cần Thơ đã ký 5 Bản thỏa thuận hợp tác với các địa phương Hàn Quốc.

Từ năm 2022 đến 2025, thành phố đã đưa 846 lao động sang làm việc thời vụ tại Hàn Quốc với thu nhập bình quân khoảng 2 triệu Won/tháng (tương đương 36–40 triệu đồng/tháng). Sau khi trừ chi phí, mỗi lao động gửi về gia đình khoảng 30 triệu đồng/tháng, tương đương 150 triệu đồng/hợp đồng 5 tháng.

Ông Nguyễn Ngọc Phước, Trưởng phòng Lao động việc làm, Sở Nội vụ TP Cần Thơ

Ông Phước đánh giá, chương trình mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội rõ rệt như nâng cao thu nhập và cải thiện điều kiện sống cho người lao động; góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình, xây dựng nhà cửa, khởi nghiệp; tăng nguồn nhân lực có kinh nghiệm quốc tế cho địa phương cũng như tạo uy tín cho lao động Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Bên cạnh những thuận lợi từ các cơ chế chính sách của Trung ương, song, ông Phước nhìn nhận Chương trình đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc cũng còn một số hạn chế như còn tình trạng lao động bỏ trốn vẫn xuất hiện, gây ảnh hưởng uy tín địa phương và nguy cơ Hàn Quốc hạn chế tiếp nhận; kinh phí triển khai (Đoàn ra, Đoàn vào, phiên dịch, biên dịch,...) chủ yếu từ ngân sách nên địa phương đôi khi chưa chủ động.

Sở Nội vụ Cần Thơ kiến nghị, Trung ương sớm ban hành cơ chế chính sách chính thức về đưa người lao động đi làm việc thời vụ ở nước ngoài, thay thế giai đoạn thí điểm hiện nay. Cũng như xem xét giao cho Sở Nội vụ là cơ quan được ủy quyền chủ trì ký kết thỏa thuận với địa phương Hàn Quốc để đảm bảo tính chủ động và chuyên trách.

Bên cạnh đó, Sở đề xuất tăng cường biện pháp ngăn ngừa lao động bỏ trốn và ban hành cơ chế thu từ người lao động để đảm bảo chi cho các hoạt động đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc.

Tương tự Cần Thơ, Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm Đồng Tháp Nguyễn Phú Hiếu cũng thông tin một số kết quả nổi bật khi thực hiện Chương trình đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc.

Kết quả tính từ năm 2022 đến nay, tỉnh Đồng Tháp đã đưa 1.204 lao động sang làm việc thời vụ tại các địa phương ở Hàn Quốc (năm 2022 có 81 lao động, năm 2023 là 203, năm 2024 là 351 người và 2025 là 569 lao động).

Hằng năm có khoảng 50% đến 60% người lao động của tỉnh đã đi làm trở về nước được chủ nông hộ, chủ trang trại ở Hàn Quốc ký hợp đồng tiếp nhận trở lại làm việc.

Hiệu quả của chương trình thí điểm làm việc thời vụ tại Hàn Quốc là rất tích cực, ngoài vấn đề giải quyết việc làm cho người lao động, còn nâng cao thu nhập với mức lương hơn 37 triệu đồng/tháng, thì người lao động tiết kiệm còn khoảng 30 triệu đồng/tháng, do đó có nhiều lao động mong muốn tham gia, tính đến ngày hôm nay có khoảng 1.000 lao động đăng ký tham gia đi trong năm 2026.

Các địa phương cũng nêu quan điểm, để công tác đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc theo hình thức hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam và Hàn Quốc hiệu quả hơn, các đại biểu kiến nghị Chính phủ tiếp tục mở rộng triển khai chương trình do tính hiệu quả và phù hợp với năng lực, trình độ của lao động địa phương; tiến tới hoàn thiện khung pháp lý theo hướng bổ sung hình thức đưa người lao động đi làm việc thời vụ theo thỏa thuận hợp tác giữa các địa phương với bên nước ngoài vào Luật người lao động Việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi).

Ngoài ra, đề xuất với phía Hàn Quốc tăng cường hơn nữa bảo vệ quyền lợi lao động. Yêu cầu chủ sử dụng lao động tuân thủ nghiêm ngặt các điều kiện lao động (giờ làm việc, nghỉ ngơi, lương, chỗ ở), tránh tình trạng nợ lương, chậm lương hoặc trả lương thấp hơn quy định.