Năm 2026, người lao động có thể nhận hơn 318 triệu đồng trợ cấp thất nghiệp

Theo Luật Việc làm 2025, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng đã đóng bảo hiểm thất nghiệp gần nhất trước khi thất nghiệp, nhưng tối đa không quá 5 lần mức lương tối thiểu tháng theo vùng do Chính phủ công bố được áp dụng tại tháng cuối cùng đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12-36 tháng thì được hưởng 3 tháng trợ cấp. Sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì người lao động được hưởng thêm 1 tháng trợ cấp thất nghiệp. Đáng chú ý, người lao động được hưởng tối đa 12 tháng trợ cấp thất nghiệp trong trường hợp đóng đủ 144 tháng bảo hiểm thất nghiệp.

Nghị định số 293 cũng đã đề cập đến mức lương tối thiểu mới đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.

Mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ theo vùng được quy định tại Nghị định số 293 (Ảnh: Nguyễn Vy).

Người sử dụng lao động hoạt động trên địa bàn nào thì áp dụng mức lương tối thiểu được quy định đối với địa bàn đó. Trường hợp người sử dụng lao động có đơn vị, chi nhánh đặt tại nhiều địa bàn với các mức lương tối thiểu khác nhau, thì từng đơn vị, chi nhánh sẽ thực hiện theo mức lương tối thiểu áp dụng tại địa bàn nơi đơn vị, chi nhánh đó hoạt động.

Đối với người sử dụng lao động hoạt động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao hoặc khu công nghệ số tập trung nằm trên nhiều địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau, thì áp dụng theo mức lương tối thiểu cao nhất trong số các địa bàn liên quan.

Trường hợp địa bàn nơi người sử dụng lao động hoạt động có sự thay đổi về tên gọi hoặc chia tách, thì tạm thời áp dụng mức lương tối thiểu của địa bàn trước khi thay đổi cho đến khi Chính phủ ban hành quy định mới.

Đối với địa bàn mới được thành lập từ một hoặc nhiều địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau, thì áp dụng mức lương tối thiểu cao nhất trong số các địa bàn này cho đến khi có quy định mới của Chính phủ.

Dựa theo quy định về mức lương tối thiểu nói trên, người lao động có thể hưởng mức trợ cấp thất nghiệp ở vùng I tối đa là 318,6 triệu đồng/năm; vùng II là 283,8 triệu đồng/năm; vùng III là 248,4 triệu đồng/năm; vùng IV là 222 triệu đồng/năm. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa tương đương theo tháng ở vùng I là 26,55 triệu đồng; vùng II là 23,65 triệu đồng; vùng III là 20,7 triệu đồng; vùng IV là 18,5 triệu đồng.

Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp là ngày làm việc thứ 11 kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.