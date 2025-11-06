Trà sữa siêu rẻ 7.000 đồng/ly “làm mưa làm gió” ở TPHCM, lộ điểm bất ngờ

Trong khi hơn 50.000 cửa hàng F&B đóng cửa trên toàn quốc theo báo cáo từ iPOS.vn trong nửa đầu năm, thì hàng loạt cửa hàng trà sữa giá rẻ chỉ từ 6.000-7.000 đồng/ly mọc lên như “nấm”.

Giá thành một ly trà sữa ít nhất phải 10.000 đồng/ly

Theo ghi nhận của phóng viên báo Dân trí, TPHCM hiện có đến hàng chục thương hiệu trà sữa giá siêu rẻ, gọi tên Hồng trà sữa Ba Cô Gái - Tam Hảo, Trà sữa Viên Viên, Trà sữa Châu Viên, Trà sữa Phi Phi...

Mô hình mới này đã và đang xuất hiện dày đặc ở các tuyến đường sầm uất tại phường Gia Định, phường Phú Nhuận, phường Nhiêu Lộc…. Giá theo quảng cáo trên biển chỉ 10.000 đồng/ly, 7.000 đồng/ly và thậm chí mua 3 ly tặng 1 (tương đương hơn 5.000 đồng/ly).

Giá rẻ, tiện lợi, trà sữa 7.000 đồng/ly thu hút hàng dài sinh viên, dân văn phòng thưởng thức. “Hương vị đại trà nhưng không hề dở”, bạn Thanh Hiền (sinh năm 2002, ngụ tại Bình Thạnh, TPHCM) chia sẻ.

Dù vậy, với mức giá quá thấp cho một sản phẩm, nhiều người lớn tuổi tỏ ra lo ngại về chất lượng. Trong khi đó, giới kinh doanh thì bối rối về một thị trường phá giá mạnh mẽ.

Bà Nguyễn Phi Vân, chuyên gia nhượng quyền trong lĩnh vực F&B, cho rằng thị trường trà sữa Việt Nam đang ở giai đoạn “xào xáo”, dự báo mất khoảng 7-10 năm nữa mới ổn định lại.

“Sau khi qua điểm bùng phát thì thị trường đang thanh lọc mạnh mẽ. Như chúng ta đều thấy, có những thương hiệu từng rất phổ biến đã biến mất, có những thương hiệu phải bán mình… Chỉ có thương hiệu bền vững ở lại. Và việc thanh lọc này còn tiếp diễn”, chuyên gia chia sẻ.

Dù vậy, với mức giá 7.000 đồng/ly trà sữa, bà Phi Vân cũng lo ngại. Theo bà ước tính, giá thành đầu vào một ly trà sữa cơ bản đã hơn 10.000 đồng/ly.

Giá thành một ly trà sữa ít nhất phải 10.000 đồng/ly (Ảnh: DT).

Tâm lý tiết kiệm kéo dài, trà sữa 7.000 đồng/ly sẽ còn “đất diễn” ít nhất 6 tháng tới

Dưới góc nhìn kinh doanh, ông Nguyễn Đỗ Anh Quân - Giám đốc nhãn hàng iPOS.vn - cho biết đây là chiến lược giá mở phễu. Con số siêu rẻ chỉ là “mồi” thu hút lưu lượng khách, còn doanh thu và lợi nhuận đến từ topping, món kèm, combo - nơi người tiêu dùng sẵn sàng chi thêm.

Theo khảo sát, 65% thực khách sẵn sàng thử các sản phẩm giá rẻ, cho thấy mô hình này có sức hút lớn. Tuy nhiên, ông Quân nhấn mạnh cốt lõi của mô hình siêu rẻ không nằm ở khuyến mãi mà ở hiệu quả chuỗi cung ứng và kỷ luật vận hành. Đó là khả năng tiêu chuẩn hóa nguyên liệu, kiểm soát hao hụt, thiết kế thực đơn tinh gọn và thao tác nhanh. Khi công suất đạt ổn định, định phí được pha loãng, giúp duy trì lợi nhuận dương dù giá niêm yết thấp.

Các đô thị đông công nhân, sinh viên như Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ, Đà Nẵng, Hải Phòng, Bắc Ninh được đánh giá phù hợp để nhân rộng mô hình này, nếu đảm bảo được chuỗi cung ứng cụm, đào tạo và kiểm soát chất lượng đồng bộ. Dù vậy, nhượng quyền chỉ nên cấp khi doanh nghiệp kiểm soát chặt nguồn hàng và quy trình vận hành, tránh “bùng nổ ảo”.

Theo báo cáo từ đơn vị này, triển vọng trong ít nhất 6 tháng tới, tâm lý tiết kiệm chưa hạ nhiệt trong khi nhiều thương hiệu vẫn tăng giá, sẽ mở cửa cho mô hình siêu rẻ có cơ hội lấy thêm thị phần ở phân khúc bình dân và cận trung cấp.

"Chỉ những đơn vị giữ vững 3 trụ: cung ứng rẻ bền vững, vận hành nhanh sạch, trải nghiệm đủ tốt, mới chuyển được lợi thế giá thành lợi thế dài hạn. Ngược lại, nở rộ ngắn hạn rồi suy giảm là kịch bản dễ gặp ở các mô hình này", ông Quân cảnh báo.

Ít nhất 6 tháng tới, tâm lý tiết kiệm chưa hạ nhiệt, trà sữa siêu rẻ sẽ còn "đất diễn" (Ảnh: DT).

Tưởng là nghịch lý, nhưng đằng sau luôn là nguyên tắc kinh doanh

Đồng quan điểm, ông Hoàng Tùng - chuyên gia F&B đồng thời là Nhà sáng lập FoodEdu Academy - cho biết, việc thị trường xuất hiện trà sữa giá rẻ tràn lan, ai nhìn vào cũng thấy nghịch lý. Nhưng đằng sau đó luôn có lý do.

Ông Tùng lý giải, với những thương hiệu bán giá siêu thấp, đầu tiên cần hiểu họ đang đi theo mô hình giá phễu, tức là sẽ có những sản phẩm giá rất rẻ là sản phẩm "mồi", mang tính chất mở hàng. Ví dụ, thương hiệu Mixue trước đây cũng có sản phẩm "mồi" tương tự là kem 10.000 đồng.

Thứ hai, các mô hình bán được giá siêu thấp nhờ họ tối ưu được nhiều chi phí, bao gồm chi phí mặt bằng vì thường là bán mang đi, thuê Kios nhỏ. Mô hình này cũng tối ưu chi phí nhân viên (thường chỉ một người bán hàng duy nhất)…

Cuối cùng, ông Tùng cho biết vì các thương hiệu này họ chỉ tập trung tệp khách hàng bình dân, nên vốn đầu tư ban đầu (bên ngoài chi phí mặt bằng, nhân viên) cũng thấp hơn rất nhiều so với các quán trà sữa bình thường.

“Theo tôi với việc xuất hiện dày đặc của mô hình giá siêu rẻ này, ngắn hạn sẽ có sự chuyển đổi khách hàng sang thương hiệu mới. Các thương hiệu như Châu Viên, Viên Viên… họ đang dùng chiến lược giá rẻ để làm giảm rào cản gia nhập thị trường.

Theo đó, thị trường sẽ xuất hiện làn sóng cạnh tranh phân khúc giá thấp. Còn ảnh hưởng ra sao đến các tầm giá cao hơn, thì thực tế những thương hiệu làm bày bản như Phê La, Katinat… vẫn có chỗ đứng tốt trên thị trường”, chuyên gia nhấn mạnh.

Bởi lẽ, thị trường trà sữa đã có thời gian dài phát triển. Cùng với “cơn sốt” giao đồ ăn, có giai đoạn cá nhân ông Tùng biết nhiều quán trà sữa bán được với lượng đơn rất kinh khủng. Những năm gần đây, thị trường đang dần hạ nhiệt và tiến thành thanh lọc.

Chuyên gia dự báo ngắn hạn sẽ có sự chuyển đổi khách hàng sang thương hiệu mới (Ảnh: DT).

Với mô hình mới, chuyên gia nhận định dù đang trong cơn sốt nhưng đồng thời đối mặt với rủi ro lớn.

Thứ nhất, biên lãi mỏng, do đó những đơn vị này dễ bị tổn thương. Nếu chi phí nguyên vật liệu, nhân công… thay đổi nhỏ đã có thể ảnh hưởng lớn đến mô hình.

Thứ hai, mô hình giá thấp cũng dễ bị phá giá nội bộ. Tức, sẽ có nhiều bên đưa ra giá thấp hơn để cạnh tranh.

Chưa kể, tệp khách hàng phân khúc này có độ trung thành thấp. Do đó, khi một cửa hàng khác ra mắt thì khách hàng dễ bỏ và chuyển qua trải nghiệm thương hiệu mới.

Cuối cùng, với giá đầu ra thấp, các thương hiệu này khó duy trì được chất lượng. Đây là rủi ro lớn nhất, theo chuyên gia, bởi trong bối cảnh thị trường đào thải mạnh mẽ ngày nay, chất lượng mới là yếu tố chính giữ chân khách hàng.