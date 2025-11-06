Thái Lan quyết tuyên chiến với lừa đảo trực tuyến, sẽ ứng dụng AI

Giới chức Thái Lan thể hiện quyết tâm trong cuộc chiến chống lừa đảo trực tuyến (Ảnh: Bangkok Post).

“Đây là một cuộc chiến mà chúng ta phải thắng", ông Anutin tuyên bố khi 15 cơ quan cùng ký biên bản ghi nhớ (MoU) hợp tác trong một nỗ lực quốc gia thống nhất.

Ông nhấn mạnh rằng các vụ lừa đảo trực tuyến đang “hủy hoại cuộc sống người dân, làm tan vỡ các gia đình và gây tổn hại nghiêm trọng đến niềm tin, sự ổn định kinh tế cũng như uy tín quốc tế của đất nước” và “cái giá ẩn sau các tội phạm này là không thể đo đếm”.

Biên bản MoU đề ra khuôn khổ chiến lược cho việc phối hợp giữa các cơ quan trong phòng ngừa và trấn áp tội phạm mạng, tập trung vào việc triệt phá các mạng lưới lừa đảo nhắm vào người dân Thái Lan. Thủ tướng Anutin khẳng định tội phạm mạng giờ đây đã trở thành mối đe dọa hàng đầu đối với an ninh quốc gia và sẽ được coi là ưu tiên trong chương trình nghị sự quốc gia.

Ông nêu 5 biện pháp chủ động chính gồm: Thực thi nghiêm pháp luật đối với thủ phạm và các đối tượng tiếp tay; chia sẻ tình báo và phối hợp điều tra giữa các cơ quan; tịch thu tài sản và làm gián đoạn tài chính của các mạng lưới tội phạm để ngăn rửa tiền qua Thái Lan; triển khai công nghệ tiên tiến và trí tuệ nhân tạo (AI) để truy vết dòng tiền và phát hiện hành vi phạm tội trước khi gây hại; nâng cao nhận thức cộng đồng và khuyến khích người dân chủ động tham gia chống tội phạm mạng.

Ông Anutin khẳng định: “Hôm nay sự hiện diện của các quan chức cấp cao thể hiện quyết tâm của chúng ta. Chúng ta đoàn kết và sẽ không dung thứ cho bất kỳ loại tội phạm công nghệ nào gây hại cho người dân".

Thủ tướng sẽ đến huyện Mae Sot, tỉnh Tak vào tuần sau để giám sát việc hồi hương những người nhập cảnh trái phép từ KK Park, Myawaddy (Myanmar), nơi có các trung tâm lừa đảo xuyên quốc gia.

Ông Anutin cũng cho biết đã thành lập 4 tiểu ban gồm trấn áp mạng lưới lừa đảo; phát triển biện pháp công nghệ; kết nối dữ liệu tài chính và phụ trách truyền thông công chúng.

Ông khẳng định hệ thống chống lừa đảo của Thái Lan phải tuân thủ, thậm chí vượt qua các tiêu chuẩn quốc tế, đặc biệt là của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF).