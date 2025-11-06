Nhiều ca sĩ tham dự Lễ hội Việt Nam - TPHCM tại Nhật Bản

Chương trình nghệ thuật sẽ diễn ra từ 8/11 đến 9/11 tại Công viên Edion Hisaya Plaza, TP Nagoya, tỉnh Aichi, Nhật Bản.

Lễ hội do UBND TPHCM và bà Hirose Noriko (Đại sứ Du lịch TPHCM tại tỉnh Aichi) tổ chức, nhận được sự hỗ trợ của chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp hai địa phương.

Lễ hội Việt Nam - TPHCM tại tỉnh Aichi sẽ diễn ra trong 2 ngày 8-9/11 (Ảnh: Ban tổ chức).

Lễ hội Việt Nam - TPHCM tại tỉnh Aichi được xem là nỗ lực của TPHCM và tỉnh Aichi trong việc triển khai các hoạt động đa dạng, thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác song phương.

Qua đó, chương trình nhằm nâng cao quan hệ đối ngoại của TPHCM với các địa phương trọng điểm của Nhật Bản trong bối cảnh tình hình khu vực, quốc tế có nhiều thay đổi.

Chương trình cũng kỳ vọng góp phần kết nối người dân hai nước thông qua chuỗi hoạt động đa dạng như không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm văn hóa, quảng bá du lịch, biểu diễn nghệ thuật.

Đây là cơ hội giới thiệu về đất nước, con người, văn hóa Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng; đồng thời cũng là dịp để bà con kiều bào gặp gỡ, giao lưu, động viên nhau trong thời gian công tác, làm việc, học tập và cùng nhau hướng về quê hương, đất nước.

Chương trình do Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM chỉ đạo nội dung, đơn vị thực hiện là Trung tâm Nghệ thuật TPHCM.

Nhiều nghệ sĩ sẽ tham gia biểu diễn ở lễ hội như: NSƯT Thu Thủy, ca sĩ Võ Hạ Trâm, ca sĩ Đông Hùng, ca sĩ Tố My, nhà sản xuất âm nhạc Khánh (K-ICM), nghệ sĩ violin Mai Anh, nghệ sĩ sáo Đinh Nhật Minh, nghệ sĩ xiếc Lê Hưng, nghệ sĩ xiếc Nhã Hiếu...