Bỏ việc ở “kỳ lân công nghệ” Mỹ, cô gái Việt về nước khởi nghiệp túi xách

Hơn một năm trước, Thùy Khanh vẫn ngồi trong văn phòng hiện đại của ByteDance tại Mỹ, làm việc cùng các kỹ sư phần mềm của TikTok. Khi đó, Khanh nhận mức thu nhập 90.000 USD/năm (tương đương hơn 2,3 tỷ đồng).

Hôm nay, cô gái dành phần lớn thời gian tại văn phòng ở TPHCM, tỉ mỉ kiểm tra từng đường chỉ của sản phẩm mang thương hiệu do chính mình sáng lập.

Từ chiếc túi chỉ xuất hiện ở hội chợ, sàn thương mại điện tử, thương hiệu của Khanh vừa được xuất lô hàng đầu tiên sang Mỹ.

Thùy Khanh chụp ảnh cùng khách hàng ủng hộ sản phẩm túi vải nylon của cô gái (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khởi đầu bằng chiếc máy may của mẹ

Thùy Khanh tốt nghiệp ngành Truyền thông đa phương tiện và Phân tích dữ liệu tại Đại học Washington (Mỹ). Cô gái từng có hơn một năm làm việc tại một công ty khởi nghiệp ở Thung lũng Silicon, trước khi ứng tuyển vào ByteDance.

Giữa hàng nghìn ứng viên cạnh tranh, Khanh đã vượt qua nhiều vòng kiểm tra và phỏng vấn gắt gao để trở thành chuyên viên chiêu mộ kỹ sư phần mềm cho TikTok.

Khanh là một trong số ít ứng viên được chọn vào làm việc tại "kỳ lân công nghệ" Bytedance (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Tôi rất ngưỡng mộ tư duy và năng lượng làm việc của mọi người tại đây. Ai cũng có ý thức không ngừng đổi mới và dám bước ra khỏi vùng an toàn. Tôi học được rất nhiều kỹ năng, đặc biệt là cách giao tiếp và dẫn dắt nhóm”, Khanh kể.

Tuy nhiên áp lực cũng luôn song hành. Cô gái cho biết công ty thường xuyên thay đổi KPI theo chu kỳ ba tháng và không ít lần phải họp đột xuất vào ban đêm. Công việc mà nhiều người mơ ước dần khiến cô gái cảm thấy trống rỗng.

“Tôi nghĩ mình là người thích sự đổi mới và ưa mạo hiểm. Sau nhiều năm làm việc trong môi trường ổn định, tôi nhận ra mình muốn thử thách bản thân, muốn biết giới hạn của mình đến đâu khi tự đứng trên đôi chân mình và tạo ra điều gì đó thật sự thuộc về mình”, Khanh chia sẻ.

Thùy Khanh thời điểm còn làm việc tại Mỹ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Thấy ở Mỹ có nhiều sản phẩm “made in Vietnam” (sản xuất tại Việt Nam), đặc biệt người tiêu dùng rất ưa chuộng các mẫu túi xách đa dụng bằng vải nylon, Khanh nảy ra ý tưởng tạo ra một thương hiệu túi xách Việt mang phong cách riêng.

Bắt đầu với chiếc máy may cũ của mẹ, cô gái thử ngồi vào bàn, tập may những mũi đầu tiên rồi dần bị cuốn vào thế giới của chất liệu, kiểu dáng và màu sắc. Cô gái tự học vẽ rập, chọn vải, đặt may mẫu. Tháng 3/2024, những mẫu đầu tiên được gửi về xưởng ở TPHCM để gia công. Chiếc túi nylon đầu tiên được đăng bán trên sàn thương mại điện tử nhanh chóng “cháy hàng”, dù chỉ có duy nhất một mẫu.

Khởi nghiệp không giống như… trong sách

Nhận thấy tiềm năng của sản phẩm, Khanh quyết định nghỉ việc để toàn tâm khởi nghiệp. Hay tin này, bố mẹ Thùy Khanh – những người có kinh nghiệm thương trường – phản đối kịch liệt, vì họ hiểu rõ khởi nghiệp không phải con đường dễ dàng. Nhưng hiểu tính cách kiên định của con, họ cuối cùng vẫn chọn ủng hộ.

Tháng 11/2024, Khanh chính thức trở về Việt Nam. Khởi nghiệp khiến cô gái phải học lại gần như mọi kỹ năng. Cô gái dành thời gian tìm hiểu thị trường trong nước, nghiên cứu nhu cầu người tiêu dùng, đồng thời tự mình lo từng khâu tìm nhà xưởng, chọn chất liệu, màu sắc và mẫu mã. Hành trình ấy đối với Khanh vô cùng gian nan.

“Không ít lần sai sót vì non kinh nghiệm, nhiều lô hàng bị hỏng, không theo ý muốn, tôi đều phải trả giá bằng tiền của chính mình. Khởi nghiệp không giống như những thứ được viết trong sách. Đừng tin lời khẳng định rằng “làm theo công thức này, bạn sẽ khởi nghiệp thành công”. Mọi thứ không còn được lập trình sẵn mà là do chính bản thân tạo nên. Thử thách và khó khăn luôn tồn tại, thậm chí ập đến bất ngờ dù cho có dự trù rủi ro tốt đến mấy”, Khanh tâm sự.

Thùy Khanh khẳng định không có "công thức" nào cho việc khởi nghiệp (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Từ một chuyên viên lương cao trong tập đoàn tỷ USD, Khanh giờ phải tự tay làm tất cả, từ lên ý tưởng, giám sát sản xuất, viết nội dung mạng xã hội, chăm sóc khách hàng. Kể cả khi đã có đội ngũ vận hành, cô gái vẫn muốn tận tay giám sát mọi khâu để yên tâm.

Có những ngày làm việc đến tận khuya, thậm chí thức trắng đêm để tìm cách đưa thương hiệu đến gần hơn với người tiêu dùng, Khanh vẫn tự hào khoe rằng không còn cảm thấy chán nản như trước.

“Được làm việc, xây dựng và cống hiến cho chính bản thân mình là cảm giác rất tuyệt vời và xứng đáng”, Khanh nói.

Kỳ vọng chinh phục thị trường quốc tế

Sau quá trình thử nghiệm, Khanh nhận ra nếu tập trung phát triển túi xách theo các thiết kế đa dụng – có thể mang đi làm, đi học, đi chơi – thương hiệu hoàn toàn có thể cạnh tranh trên thị trường trong nước. Chất liệu vải nylon bền bỉ cũng là điểm mạnh để sản phẩm trở nên khác biệt.

Thùy Khanh mang sản phẩm đến hội chợ để quảng bá (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khi sản phẩm dần định hình, Khanh cùng bạn trai mang túi đến các hội chợ dành cho người trẻ để quảng bá. Cô gái từng lo gian hàng của mình sẽ ảm đạm vì thương hiệu mới, nhưng không ngờ người tiêu dùng lại tò mò và thích thú.

Sau hơn một năm, thương hiệu túi của Khanh phát triển lên 6 dòng sản phẩm chính. Hằng tháng, thương hiệu của cô gái cung cấp ra thị trường 400-500 sản phẩm. Nhiều khách hàng quay lại mua lần hai, thậm chí giới thiệu cho bạn bè.

“Tôi nhớ mãi một khách hàng mua túi để tặng mẹ. Sau đó họ nói rằng mẹ rất thích chiếc túi này, đi đâu cũng mang theo. Khi nghe điều đó, tôi biết mình đang đi đúng hướng”, Khanh cười, kể.

Tháng 9/2025, cô gái xuất lô hàng đầu tiên sang Mỹ để thử nghiệm thị trường quốc tế. Khanh khẳng định muốn người tiêu dùng thế giới biết đến sản phẩm Việt không chỉ là hàng giá rẻ, mà còn là sản phẩm thủ công tinh tế, chất lượng cao.

Bạn trai của Khanh, người từng làm việc cho một tổ chức chuyên hỗ trợ người trẻ khởi nghiệp, đã đồng hành cùng cô gái trong suốt hành trình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khi được hỏi “nếu được lựa chọn lại, liệu có quyết định rời Bytedance không”, Khanh mỉm cười, nói: "Có! Vì chỉ khi làm rồi mới biết, khởi nghiệp là hành trình dài, không phải chuyện ngày một ngày hai và cũng không dành cho tất cả mọi người. Nhưng điều quý giá nhất là tôi được trưởng thành cùng thương hiệu của chính mình và thấy bản thân đang đóng góp một phần nhỏ, nhưng thật sự có ý nghĩa cho xã hội".