Phát huy vai trò tích cực của báo chí trong cộng đồng

Ngày 6/11, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị gặp mặt cơ quan báo chí và các KOL (Key Opinion Leader - người có sức ảnh hưởng trong cộng đồng) nhằm phục vụ công tác bảo đảm an ninh trên địa bàn.

Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, nhấn mạnh trong quá trình thông tin, các cơ quan thông tấn, báo chí cần phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, cũng như trong các sự kiện quan trọng của Đảng và Nhà nước.

Bên cạnh đó, các cơ quan cần tập trung tuyên truyền theo hướng hiện đại hóa, đa dạng hóa về nội dung và hình thức, nhằm phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; phản ánh các mặt hoạt động của lực lượng công an trong công tác cảnh báo, phòng ngừa tội phạm; nâng cao ý thức, trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại buổi gặp mặt (Ảnh: Quách Tuấn).

Thiếu tướng Tô Anh Dũng cũng đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục tích cực phản bác những thông tin tiêu cực, sai lệch, xấu độc; góp phần định hình không gian văn hóa lành mạnh, văn minh; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và lợi ích chính đáng của nhân dân.

Ngoài ra, các cơ quan báo chí cần lan tỏa những tấm gương dũng cảm, tinh thần sẵn sàng hy sinh, kiên quyết trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, cũng như các việc làm hay, hành động đẹp trong lực lượng công an.

Ông mong muốn các cơ quan thông tấn báo chí cần cân nhắc, lựa chọn nội dung đăng tải phù hợp, bảo đảm tính chính xác, khách quan, có định hướng dư luận; tránh đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận những thông tin chưa được kiểm chứng, có thể ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, cá nhân hoặc gây tác động tiêu cực đến xã hội.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa cùng các KOL tiêu biểu tại buổi gặp mặt (Ảnh: Quách Tuấn).

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, mạng xã hội mang lại nhiều lợi ích nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro như phát tán thông tin sai sự thật, vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự xã hội.

Các cơ quan thông tấn báo chí cần đăng tải nội dung tuân thủ pháp luật, chuẩn mực văn hóa, lan tỏa các giá trị tích cực trong cộng đồng.

Trong những năm qua, công tác phối hợp, cung cấp thông tin giữa Công an tỉnh Thanh Hóa với các cơ quan thông tấn, báo chí đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng trong việc định hướng dư luận và bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa cùng đại diện các cơ quan báo chí tại Thanh Hóa tại buổi gặp mặt (Ảnh: Đức Thắng).

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, thời gian qua một số KOL lợi dụng tầm ảnh hưởng để liên kết kinh doanh nhưng không chấp hành quy định của pháp luật về thuế. Một số khác đứng sau quản trị các trang mạng xã hội lớn, đăng tải thông tin giật tít, câu view, đăng các tin tức nóng về thời sự, các vấn đề nhạy cảm liên quan đến cấp ủy, chính quyền các cấp, gây chú ý và thu hút nhiều lượt tương tác, bình luận phức tạp, trái chiều.

Điển hình như Hoàng Văn Đức - chủ kênh “Đức SVM” - vi phạm tội trốn thuế; Lê Đăng Đức và Nguyễn Văn Khánh - quản trị các kênh “Beat 36 Thanh Hóa” và “Hóng 36 Thanh Hóa” - vi phạm hành vi lợi dụng quyền tự do, dân chủ, xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Ngoài ra, chủ cơ sở “Phong thủy Tuệ Nghiêm” cũng vi phạm hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.