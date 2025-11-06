Bão Kalmaegi suy yếu nhanh khi đi sâu vào đất liền, Trung Bộ mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lúc 22h ngày 6/11, bão Kalmaegi (bão số 13) trên đất liền các tỉnh Đắk Lắk - Gia Lai. Sức gió mạnh nhất vùng tâm bão cấp 9-10 (75-102km/h), giật cấp 12.

Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo, trong 3 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 30km/h, đi sâu vào đất liền, suy yếu nhanh. Đến sáng 7/11, bão sẽ suy yếu thành một vùng áp thấp.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của bão, ở trạm Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; Hội An (Đà Nẵng) gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; Dung Quất (Quảng Ngãi) gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; Hòa Nhơn Đông (Gia Lai) gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; Phù Cát (Gia Lai) gió mạnh cấp 9, giật cấp 13; An Nhơn (Gia Lai) gió mạnh cấp 10, giật cấp 14; Hoài Nhơn (Gia Lai) gió mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Khu vực từ Huế đến Khánh Hòa đã có mưa to có nơi trên 170mm như: trạm Xuân Sơn Nam (Đắk Lắk) 243mm, Đắk Pling (Gia Lai) 185mm, Trà Thanh (Quảng Ngãi) 203mm,...

Từ tối 6 đến ngày 7/11, khu vực từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi trên 450mm.

Hướng di chuyển của bão số 13 (Ảnh: NCHMF).

Khu vực từ Nam Quảng Trị đến Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 400mm.

Từ ngày 8/11, mưa lớn ở các khu vực nói trên có xu thế giảm.

Ngày 7-8/11, khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết lúc 19h ngày 6/11, bão Kalmaegi đã đổ bộ đất liền khu vực Đắk Lắk - Gia Lai.

Ngay từ đầu giờ chiều hoàn lưu bão đã gây ra gió mạnh trên biển khu vực Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk. Một số điểm quan trắc đã ghi nhận sức gió rất mạnh ở cấp 10, giật trên cấp 14. Đây là sức gió có thể ảnh hưởng đến tất cả các công trình, nhà cửa kiên cố.

Ông Khiêm dự báo, hoàn lưu bão có thể gây ra lượng mưa rất lớn trong đêm 6/11 và ngày 7/11, với lượng mưa dự báo 200-300mm, cục bộ một số nơi cao hơn.

Do mưa lớn cục bộ có thể dẫn đến sạt lở đất ở phía Tây các tỉnh Nam Trung Bộ, Trung Bộ bởi thời gian qua các địa phương ở khu vực này đã có nhiều mưa, đất bão hòa.

Bên cạnh đó, mưa lớn cũng có thể xuất hiện lũ trên các sông ở Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk với mức lũ có thể lên đến báo động 2, báo động 3.