Lốc xoáy trong bão Kalmaegi ở Quảng Ngãi

Tối 6/11, ông Ngô Văn Thanh, Chủ tịch UBND xã Long Phụng (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết do ảnh hưởng của bão số 13 nên tại xã Long Phụng xảy ra lốc xoáy làm hư hỏng phần mái của một số ngôi nhà.

Lốc xoáy làm hư hỏng một số nhà dân (Video: Người dân cung cấp).

"Chiều 6/11 xảy ra trận lốc xoáy nhưng không lớn. Chúng tôi đang kiểm tra để thống kê chính xác thiệt hại do lốc xoáy gây ra", ông Thanh thông tin.

Bước đầu, chính quyền xã Long Phụng xác định có 2 căn nhà của người dân tại thôn Vinh Phú bị lốc xoáy làm tốc mái khoảng 50%. Rất may trận lốc xoáy không gây thiệt hại về người.

Lốc xoáy tại xã Long Phụng (tỉnh Quảng Ngãi) xảy ra vào chiều 6/11 (Ảnh: Cắt từ clip).

Ảnh hưởng bão số 13, từ chiều 6/11, tại Quảng Ngãi có mưa lớn, gió giật mạnh. Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, lúc 16h, đảo Lý Sơn có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9, biển động mạnh.