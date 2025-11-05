Nông dân miền Tây lo mất Tết vì sạt lở, vỡ đê, nước ngập bủa vây

Trong những ngày qua, mưa bão cùng triều cường, sạt lở khiến nhiều tỉnh thành ở Đồng bằng sông Cửu Long bị thiệt hại. Hàng trăm hecta cây ăn trái, hoa màu ngập nước. Hàng loạt tuyến đường bị Hà Bá "nuốt chửng". Trong đó, Đồng Tháp là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Nông dân Làng hoa Sa Đéc lo mất Tết vì nước lũ quá cao (Video: Bảo Kỳ).

Bờ kè khu vực Thường Thới Tiền (xã Thường Phước), tình trạng sạt lở đã cuốn trôi mặt đường cùng vỉa hè, lan can công trình xuống sông. Ước khoảng 500m đường bờ kè sạt nặng, chính quyền địa phương đã rào chắn, ngăn phương tiện ra vào.

Theo cơ quan chức năng địa phương, qua khảo sát, lòng sông Tiền đoạn qua khu vực kè bị hạ thấp 8-10m so với năm 2012, khiến công trình mất ổn định, sụp lún liên tiếp. Nguyên nhân là phù sa giảm mạnh vì hệ thống đập thủy điện thượng nguồn, cùng tình trạng khai thác cát quá mức trên dòng Mekong.

Lũ kết hợp triều cường gây vỡ đê tại xã Trường Xuân gây thiệt hại khoảng 125ha lúa, 12ha cây ăn trái.

Thống kê sơ bộ của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, tính đến chiều 27/10, toàn tỉnh có 25/102 xã, phường bị ảnh hưởng trực tiếp. Mưa, lũ và triều cường đã làm ngập nhiều nhà dân và kết cấu hạ tầng, gây thiệt hại hoàn toàn 11ha hoa màu và 361ha lúa vừa xuống giống; thiệt hại (30%-70%) 570,5ha vườn cây ăn trái, 7,96ha ao nuôi cá. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 21,83 tỷ đồng.

Làng hoa Sa Đéc (phường Sa Đéc, Đồng Tháp) trăm năm tuổi với đa dạng chủng loại hoa, cây xanh, cũng điêu đứng vì triều cường. Dù đã qua triều cường khoảng 5 ngày nhưng một số vườn có vị trí thấp vẫn còn đọng nước.

Ông Phạm Văn Tường có 3.000m2 đất trồng hoa kiểng cho biết, con nước vừa rồi ông thiệt hại vài chục triệu đồng. Nguyên nhân do triều cường dâng cao cộng thêm vỡ đê khiến ông trở tay không kịp, hàng trăm giỏ hoa tường vi và cây công trình bị nước lũ nhấn chìm.

"Vụ hoa Tết này bị ảnh hưởng là chắc rồi vì tới đây còn con nước tháng 10 âm lịch nữa. Tôi chỉ kịp xuống giống hoa vạn thọ thôi vì cây có thời gian trổ hoa ngắn ngày, còn cúc mâm xôi, tiger thì không kịp nữa. Chưa kể những hoa kiểng đang trồng tại vườn vì nước ngập cũng bị ảnh hưởng lớn. 10 ngày nay tôi chỉ lo bơm nước ra chứ không thể bón phân, chăm sóc gì cả. Cây kiểng Tết này khó mà đạt năng suất, chất lượng như năm ngoái", ông Tường nói.

Nhiều chủ vườn kiểng đầu tư 2-3 máy bơm, hoạt động 4-5 tiếng/ngày để bơm nước cứu vườn hoa. Tình trạng đã kéo dài 10 ngày, từ khi nước dâng cao.

Anh Trần Minh, chủ vườn sứ kiểng đang tất bật dọn các chậu sứ sau chuỗi ngày nước ngập. Anh Minh cho biết, khoảng vài chục chậu sứ bị ngập úng đã thiệt hại hoàn toàn, số còn lại ngập ít nên anh bỏ giá thể cũ, phơi khô rễ sau đó trồng lại chậu mới.

Anh Minh hy vọng cách này sẽ cứu được hàng trăm chậu hoa sứ bị ngập nước. Anh đồng thời lên phương án kê cao các giàn hoa cùng sắm máy bơm nước để cứu vườn cây.

Theo UBND phường Sa Đéc, mưa lớn kết hợp với triều cường đã làm thiệt hại đến các hộ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn với tổng diện tích là 48,445ha. Trong đó cây ăn trái ước khoảng 23,09ha; hoa màu (hoa kiểng) cây công nghiệp ngắn ngày ước khoảng 24,53ha, thủy sản ước khoảng 0,825ha. Tổng mức thiệt ước tính trên 8 tỷ đồng.

Lãnh đạo địa phương đã chỉ đạo các ngành chuyên môn, lực lượng tại chỗ, hỗ trợ người dân gia cố các đoạn xung yếu, vận động người gia cố đầu đất và bơm thoát nước ra, khắc phục thiệt hại.