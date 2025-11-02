Đặc sản chỉ có trong lũ đầu mùa, dân chong đèn vớt kiếm tiền triệu mỗi đêm

Mưa lớn kết hợp thủy điện xả lũ đã đẩy mực nước sông Thu Bồn lên cao, mang theo phù sa đổ ra biển Cửa Đại, thành phố Đà Nẵng. Đây cũng là thời điểm con lịch (lạch) xuất hiện, mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho ngư dân địa phương.

Theo kinh nghiệm của ngư dân, lịch chỉ xuất hiện vào nửa đêm rạng sáng. Những người thạo nghề phải xuôi theo dòng nước lũ, dùng đèn pin rọi tìm những con lịch nổi lên để dùng vợt vớt.

Con lịch (lạch) chỉ xuất hiện trong vài cơn lũ đầu mùa, giá 500.000-550.000 đồng/kg (Ảnh: Ngô Linh).

Bà Nguyễn Thị Lên (58 tuổi, trú tại phường Hội An Đông) cho biết từ khi có đập thủy điện, lịch về ít hơn và chỉ xuất hiện trong vài cơn lũ đầu mùa. Người dân địa phương tranh thủ đánh bắt để bán dần.

Giá lịch hiện dao động 500.000-550.000 đồng/kg cho loại nhỏ và 700.000-750.000 đồng/kg cho loại lớn. Mỗi đêm, ngư dân có thể thu về 5-10kg lịch, mang lại thu nhập 3-5 triệu đồng sau khi trừ chi phí.

Bà Lên cũng nhấn mạnh việc thả những con lịch mang trứng để chúng có thể sinh sản, bởi đây là loài đặc biệt sống ở nước ngọt nhưng lại xuôi dòng ra cửa sông, cửa biển để đẻ trứng.

Các thương lái gom lại bán lẻ tại chợ hoặc bán cho các nhà hàng (Ảnh: Ngô Linh).

Ông Nguyễn Văn Tuấn (41 tuổi, trú tại xã Duy Nghĩa) cùng em trai đã bắt được 5kg lịch sau một đêm chong đèn.

"Đây là lộc trời nên chỉ có vào những ngày đầu nước lũ, các ngày tiếp theo ít dần, thậm chí không có", anh Tuấn chia sẻ.

Sau khi đánh bắt, lịch được tập kết về chợ Hội An, nơi các thương lái thu mua, phân loại và đưa đi tiêu thụ.

Bà Đặng Thị Đông (67 tuổi, trú tại phường Hội An Tây) cho biết, có ngày bà thu mua hơn 50kg lịch để phân phối tại các chợ, nhà hàng, quán nhậu. Đây là đặc sản chỉ có vài lần trong năm nên được khách hàng ưa chuộng, tiêu thụ nhanh chóng.

Đặc sản mùa lũ còn có cá rô, diếc, cua đồng… (Ảnh: Ngô Linh).

Ngoài lịch, mùa lũ còn mang đến nhiều "đặc sản" khác như ếch, cá rô, cá lóc đồng, cua. Người dân tận dụng thời gian nông nhàn để đánh bắt, vừa cải thiện bữa ăn, vừa kiếm thêm thu nhập. Các dụng cụ đánh bắt đa dạng từ lưới, vó đến cần câu, với mồi là giun đất hoặc cám gạo.

Ông Dương Tấn Vũ, trú tại xã Duy Xuyên mang vó ra đập tràn bắt cá. Sau vài phút, ông kéo vó lên với những con cá rô nhỏ và cá ngạnh.

"Lũ về mang theo bao khó khăn, vất vả nhưng cũng có nhiều "lộc trời" theo dòng nước về xuôi, giúp người dân có thêm thu nhập và cải thiện bữa ăn", ông Vũ chia sẻ.