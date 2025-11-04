Chủ tiệm rơi nước mắt vì câu nói của hàng xóm sau 7 năm đỗ xe nhờ

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ trung niên tiến vào một cửa hàng, “yêu cầu” chủ tiệm đỗ nhờ xe trước nhà mình mà không cần xin phép. Hành động nhỏ nhưng đầy tình người này khiến cư dân mạng không ngớt lời khen ngợi.

Chị Nguyễn Thị Bích Trâm (36 tuổi, quê Nghệ An), người đăng tải đoạn clip, cũng là chủ cửa hàng nói trên cho hay rất xúc động trước câu nói của người hàng xóm này. Chị Trâm chia sẻ đã kinh doanh cửa hàng đồ trang trí tiệc trên đường Phạm Ngũ Lão (phường Hạnh Thông, TPHCM) từ năm 2019.

Hàng xóm ngỏ lời cho chủ cửa hàng đỗ nhờ xe mà không cần xin phép (Ảnh cắt từ clip: Nhân vật cung cấp).

“Mỗi khi đông khách, không còn chỗ gửi xe, tôi và nhân viên đều phải sang nhà bên cạnh xin đỗ nhờ. Tôi ngại làm phiền nên lúc nào cũng sang hỏi trước. Bản thân không ngờ cô hàng xóm lại nói "cứ đỗ tự nhiên, đừng lo lắng gì hết". Cô còn dặn tôi đỗ xe hẳn qua bên nhà cô để có lối đi rộng rãi cho khách vào tiệm.

Nghe câu đó, tôi thực sự nghẹn ngào. Suốt gần 7 năm qua, chính sự tử tế của hàng xóm là nguồn động viên lớn giúp tôi trụ vững với cửa hàng”, chị Trâm xúc động nói.

Không chỉ cho đỗ xe, người hàng xóm này còn thường xuyên mang thức ăn sang mời, xem chị và nhân viên như con cháu trong nhà. Trước đây, mẹ của cô cũng thường xuyên hỏi han, quan tâm đến cửa hàng.

“Thời điểm dịch Covid-19, tôi phải tạm nghỉ kinh doanh, không gặp mọi người suốt một thời gian dài. Khi trở lại, tôi bàng hoàng khi biết tin cụ bà - mẹ của cô hàng xóm nhà bên - đã qua đời. Cảm giác như mất đi một người thân vậy”, chị Trâm nghẹn ngào kể.

Chị Trâm cho hay cảm thấy xúc động khi nhận được sự động viên từ hàng xóm, chủ nhà trong suốt quá trình lập nghiệp (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Rời quê vào TPHCM học tập và lập nghiệp từ năm 2010, chị Trâm từng trải qua nhiều vất vả. Lúc mới ra trường, bắt đầu đi làm, chị còn từng bị chủ quỵt lương.

Năm 2016, thấy thu nhập không đủ trang trải cuộc sống, chị quyết định nghỉ việc, vay tiền chị gái mua máy in để khởi nghiệp. Những ngày đầu, vợ chồng chị phải làm việc tới 3h để kịp có hàng đem giao cho khách.

Khoảng 2 năm sau, thấy nghề này “ăn nên làm ra”, chị mới bắt đầu thuê mặt bằng mở cửa hàng.

“Tôi nhớ mãi lần đầu mở cửa hàng, bản thân và nhân viên đã phải chịu đựng rất nhiều vì chủ nhà khó tính. Năm 2019, vì quá bức xúc trước những hành động quá đáng của người chủ, tôi chấp nhận bỏ cọc số tiền lớn, tìm một bằng bằng tốt hơn để kinh doanh”, chị Trâm nói.

Lúc đó, tài chính của chị gần như cạn kiệt. Vì từng phải chịu sức ép từ chủ nhà cũ, chị không khỏi lo lắng, cảnh giác khi đi thuê mặt bằng mới.

“Điều bất ngờ là người chủ mới biết hoàn cảnh của tôi khó khăn, đã chủ động cho tôi khất tiền thuê tháng đầu, chỉ cần trả tiền cọc. Nhờ vậy, tôi có thêm thời gian xoay xở”, chị Trâm kể.

Chị nói nửa đùa, nửa thật rằng do hợp “vía” với mặt bằng này nên khi chưa kịp khai trương, tiệm đã có khách đầu tiên ghé mua hàng. Từ đó đến nay, cửa hàng của chị cũng nhận được rất nhiều tình cảm từ chủ nhà và hàng xóm xung quanh.

“Trong đợt dịch Covid-19, cửa hàng phải đóng cửa suốt 4 tháng, chủ nhà đã chủ động liên hệ, không lấy tiền thuê suốt thời gian này. Tôi cảm thấy rất may mắn khi gặp được những người tốt bụng, yêu thương chúng tôi”, chị Trâm trải lòng.

Hơn 10 năm lập nghiệp xa quê, chị Trâm tâm sự đã có lúc khó khăn đến mức trong túi không còn nổi một đồng, từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Nhưng tình cảm của những người hàng xóm đáng mến tại TPHCM đã giúp chị thêm vững vàng.

Giờ đây, từ một người lao động xa xứ với thu nhập chỉ vài triệu đồng mỗi tháng, chị Nguyễn Thị Bích Trâm đã gây dựng được cửa hàng ổn định, đủ sức chăm lo cho gia đình và giúp đỡ những người xung quanh.