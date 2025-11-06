Pháp: Tìm thấy số vàng trị giá 800.000 USD khi đào bể bơi trong vườn

Theo quy định, người đàn ông Pháp đã được phép giữ lại số vàng trị giá 800.000 USD (Ảnh minh họa: AFP).

Theo giới chức địa phương, người đàn ông này đã tìm thấy kho vàng trị giá khoảng 800.000 USD khi đang đào bể bơi ngoài vườn nhà.

Sau khi phát hiện ra số vàng vào tháng 5, ông đã báo cáo ngay với chính quyền, và sau đó được phép giữ lại kho báu, vì nó không nằm trong khu vực khảo cổ, theo xác nhận của hội đồng thị trấn Neuville-sur-Saône hôm 4/11.

AFP đưa tin, ông đã tìm thấy “5 thỏi vàng và nhiều đồng xu vàng” được chôn trong các túi nhựa dưới lớp đất.

Cuộc điều tra của cảnh sát cho thấy số vàng này được sở hữu hợp pháp và đã được tinh luyện tại một nhà máy địa phương cách đây khoảng 15-20 năm.

Chính quyền thị trấn cho biết chủ cũ của khu vườn đã qua đời, khiến nguồn gốc của kho vàng chôn giấu này vẫn là một bí ẩn.

Đây không phải là lần đầu xảy ra vụ việc phát hiện vàng trong các công trình ở Pháp. Vào 4 năm trước, tại thị trấn Morez ở miền Đông nước Pháp, chính quyền địa phương phát hiện 3 hũ thủy tinh chứa vàng thỏi và đồng xu cùng một két sắt giấu sau tủ trong một ngôi nhà cũ, với tổng giá trị ước tính khoảng 600.000 euro (692.000 USD). Chủ cũ của ngôi nhà đã qua đời, và số vàng này được tìm thấy trong quá trình kiểm kê tài sản.