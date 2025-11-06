TPHCM sẽ xin Chính phủ gỡ vướng 2,2ha đất cản tiến độ nút giao An Phú

Chiều 6/11, tại buổi họp báo cung cấp các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (Ban Giao thông) cho biết, TPHCM xem xét báo cáo Thủ tướng để gỡ vướng về mặt bằng cho dự án nút giao An Phú.

Theo Ban Giao thông, tiến độ thi công gói thầu XL13 (nhánh cầu vượt N1.2) đang bị ảnh hưởng do một khu đất rộng hơn 2,2ha chưa được giải phóng mặt bằng. Hiện, nhà thầu hoàn thành trụ T4, T5, T7 và đang tạm dừng thi công.

Hơn 2,2ha đất cạnh đường Lương Định Của bị chồng lấn ranh giới, gây cản trở tiến độ nút giao An Phú (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Khu đất này nằm cạnh đường Lương Định Của, đoạn từ đường Nguyễn Hoàng đến nút giao An Phú. 64 hộ dân tại đây đang chờ giải tỏa, bồi thường. Khu đất cũng nằm trong ranh dự án Khu đô thị phát triển An Phú.

Ban Giao thông cho biết, sau khi có mặt bằng, nhà thầu sẽ thi công mố M1, các trụ còn lại và kết cấu nhịp. Theo tiến độ, chủ đầu tư sẽ hoàn thành gói thầu XL13 trong 7 tháng, bao gồm di dời đường ống nước D400, đường điện, viễn thông và thi công các hạng mục còn lại.

Trước đó, UBND TPHCM đã giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát cơ sở pháp lý, dự thảo công văn của UBND thành phố để kiến nghị Chính phủ chủ trương điều chỉnh ranh dự án Khu đô thị phát triển An Phú.

Ngày 30/10, Sở Tài chính có công văn báo cáo UBND TPHCM về các nội dung liên quan. Đồng thời, sở đã dự thảo công văn để thành phố kiến nghị Thủ tướng.