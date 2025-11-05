16 vị trí việc làm được hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng

Công chức phụ trách công nghệ thông tin được hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng (Ảnh minh họa: Trịnh Nguyễn).

Theo quy định tại Nghị định số 179/2025/NĐ-CP, người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng, an ninh mạng được hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng. Chế độ hỗ trợ này được thực hiện từ ngày 15/8/2025.

Khoản 1 Điều 2 Nghị định 179 quy định rõ nhóm cán bộ, công chức, viên chức được hưởng khoản hỗ trợ này là những người đảm nhiệm vị trí việc làm chuyên trách về quản lý công nghệ thông tin hoặc công nghệ thông tin; an toàn thông tin mạng hoặc an toàn thông tin, an ninh mạng; giao dịch điện tử và các vị trí việc làm khác liên quan đến chuyển đổi số do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Thông tư 23/2025/TT-BKHCN hướng dẫn việc xác định các vị trí việc làm theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định 179. Thông tư 23 có hiệu lực từ ngày 20/10/2025.

Theo Thông tư 23, có 3 nhóm công chức với 9 vị trí việc làm và 2 nhóm viên chức với 7 vị trí việc làm được hưởng chính sách hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng. Cụ thể như sau: