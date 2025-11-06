AI giúp phát hiện sớm loại ung thư có tỷ lệ mắc, tử vong hàng đầu

Tại hội thảo “Cập nhật những tiến bộ trong phẫu thuật lồng ngực”, diễn ra chiều 6/11, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, thực tế tại Bệnh viện Bạch Mai đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong chẩn đoán sớm ung thư phổi, cho phép phát hiện tổn thương từ 3-5mm.

Theo PGS Cơ, việc phát hiện sớm ung thư phổi có ý nghĩa rất lớn đến hiệu quả điều trị. Đến nay, ung thư phổi là một trong những bệnh lý ác tính có tỷ lệ mắc và tử vong cao hàng đầu trên thế giới cũng như tại Việt Nam.

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai (Ảnh: Thế Anh).

"Việc phát hiện và điều trị bệnh ở giai đoạn sớm đóng vai trò then chốt, giúp cải thiện đáng kể tiên lượng và chất lượng cuộc sống cho người bệnh. Người bệnh được phát hiện sớm có thể phẫu thuật triệt căn, tránh được những đợt hóa, xạ trị", PGS Cơ đánh giá.

Theo PGS Cơ, những tiến bộ trong sàng lọc, quản lý, phẫu thuật ít xâm lấn, và điều trị đa mô thức đã mở ra nhiều cơ hội mới trong kiểm soát căn bệnh này.

Hội thảo có sự tham dự của các chuyên gia Hiệp hội Phổi Pháp - Việt. Tại đây, các chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm, giúp bác sĩ cập nhật kiến thức và thảo luận các hướng tiếp cận mới nhất trong điều trị ung thư phổi giai đoạn sớm.

TS.BS Ngô Gia Khánh, Trưởng khoa Phẫu thuật Lồng ngực, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, trong ung thư phổi, vấn đề chẩn đoán sớm là yếu tố quan trọng để tiên lượng.

Tại hội thảo, chuyên gia người Pháp có bài tham luận về tầm soát ung thư phổi, nói lên thực trạng phát hiện sớm căn bệnh này còn nhiều thách thức.

Chuyên gia người Pháp trình bày tham luận tại hội thảo (Ảnh: Thế Anh).

Theo TS Khánh, việc tầm soát ung thư phổi ở những người có nguy cơ cao rất quan trọng để kịp thời phát hiện bệnh từ giai đoạn sớm.

Hiện có nhiều phương pháp để điều trị ung thư phổi, có thể kể đến: phẫu thuật, hóa chất, xạ trị, gen trị liệu và liệu pháp miễn dịch. Trong đó phương pháp phẫu thuật là vũ khí chính để chống lại ung thư phổi.

Tuy nhiên, số bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật còn thấp, đa phần người bệnh đến viện khi đã ở giai đoạn quá muộn, không còn chỉ định phẫu thuật.

Nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm, bệnh nhân có thể được phẫu thuật để kéo dài sự sống, tỷ lệ sống trên 5 năm xấp xỉ 44,5%.

Vì vậy, hội thảo tập trung thảo luận các phương pháp nhằm phát hiện, chẩn đoán sớm ung thư phổi, nhằm mang lại hiệu quả điều trị cao nhất cho người bệnh.

Chuyên gia khuyến cáo, nên tầm soát ung thư phổi định kỳ, đặc biệt với người hút thuốc lá trên 20 năm. Những người có tiền sử gia đình mắc ung thư phổi (cha mẹ, anh chị em) có nguy cơ cao gấp 2-3 lần người khác, nên tầm soát sớm từ lứa tuổi 40.

Những người có tiếp xúc với amiăng, khí radon trong công việc, bệnh nhân có tiền sử bệnh phổi mạn tính... cũng nên thực hiện tầm soát ung thư phổi.

Để giảm nguy cơ mắc ung thư phổi, mỗi người nên bỏ thuốc lá; tránh tiếp xúc khói thuốc thụ động, hóa chất độc hại.

Ở các khu vực có ô nhiễm, nên đeo khẩu trang chống bụi mịn.

Bên cạnh đó, cần duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý, tăng cường rau họ cải (bông cải xanh, cải xoăn), thực phẩm giàu vitamin C, E. Ngoài ra nên tập thể dục 30 phút/ngày để tăng đề kháng.