Bắt đầu mùa Black Friday: Giảm giá đến 80% nhưng vẫn ít khách

Giảm giá tới 80%

Ngày "thứ sáu đen tối" Black Friday năm nay diễn ra vào 28/11, được xem là sự kiện giảm giá lớn nhất trong năm. Nhiều thương hiệu thời trang quốc tế đã triển khai loạt khuyến mại, giảm giá sập sàn, có khi đến 80% khi mua hàng tại hệ thống cửa hàng và mua trực tuyến.

Không chỉ giảm giá, một số hãng thời trang còn áp dụng chính sách mua hàng được hoàn tiền, như hóa đơn trên 1,5 triệu đồng được hoàn 100.000 đồng, từ 3 triệu đồng được hoàn 300.000 đồng.

Nhiều thương hiệu giảm giá đến 80% (Ảnh: Khổng Chiêm).

Nhân viên cửa hàng giày thể thao tại một trung tâm thương mại trên đường Đồng Khởi còn cho biết ngoài việc giảm giá 30-50% tùy mẫu, khách hàng còn có thể được giảm 10% hóa đơn trong khung 14-17h mang tính ngẫu nhiên. Các mẫu giày được giới thiệu là hàng mới, đa dạng cho cả nam và nữ.

Tuy nhiên, chính sách giảm giá sâu không phải được áp dụng đồng loạt. Một số cửa hàng đồ lót nữ triển khai chính sách mua nhiều giảm giá nhiều, như mua 2 sản phẩm giảm 20%, mua 3 sản phẩm giảm 30%, mua 4 sản phẩm giảm 40% và giảm 50% khi mua từ 6 sản phẩm trở lên.

Hay một cửa hàng khác có thể giảm tới 80% nhưng áp dụng chính sách với quần áo hè (đã qua mùa) và tặng thêm quà là các sản phẩm trong cửa hàng, tính giá trị tương đương tiền mặt. Một số cửa hàng giảm giá 50% với sản phẩm đầu tiên, thêm 10% cho sản phẩm thứ 2 nhưng phải đi kèm nhiều điều khoản áp dụng.

Khảo sát của phóng viên Dân trí vào chiều tối 27/11 cho thấy một số trung tâm thương mại ở trung tâm TPHCM không có cảnh chen lấn, đông đúc quá mức. Nhịp mua sắm diễn ra bình thường, những thương hiệu đồ thể thao hoặc quần áo được ưa chuộng hơn hết.

Cảnh mua sắm không quá đông đúc tại một trung tâm thương mại ở TPHCM chiều 27/11 (Ảnh: Khổng Chiêm).

Thói quen khách hàng đã thay đổi

Chị Hồng Hạnh (phường Xuân Hòa, TPHCM) cho biết đang săn giảm giá một đôi giày hàng hiệu hơn 30 triệu đồng từ nước ngoài. Những năm trước, chị cũng thường xuyên đi dạo quanh các trung tâm thương mại ở TPHCM để "hốt" hàng trong những dịp giảm giá sâu như Black Friday.

Chị thừa nhận việc giảm 30-50%, thậm chí 80% là có thật, tuy nhiên các mặt hàng giảm giá không quá đa dạng, thường ở những món đã cũ, lỗi mốt hoặc thiếu size (kích cỡ). Nhiều mùa sale, dù đi cả ngày chị cũng không sắm được thứ gì cho bản thân, vì "đồ mình muốn mua họ không sale, đồ họ sale mình có rồi".

Sau một vài mùa săn hàng giảm giá thất bại, người phụ nữ này chuyển hướng. Thay vì đợi đến những ngày như Black Friday, chị tham gia các hội nhóm ưa thích đồ hiệu và mua lại các món hàng mình thích, còn mới, đã qua sử dụng chưa lâu với giá hời.

Ngoài ra, chị cũng nhờ các seller (người bán hàng) săn giảm giá các sản phẩm mong muốn và trả thêm chi phí. Chị Hồng Hạnh cho rằng các cách này nhân đôi hiệu quả và tiết kiệm thời gian vô cùng so với việc chờ đến ngày giảm giá rồi tự đi mua sắm.

Người tiêu dùng đã thay đổi thói quen mua sắm ở các cửa hàng truyền thống (Ảnh: Khổng Chiêm).

Tâm lý người tiêu dùng đã thay đổi là một trong các yếu tố quan trọng khiến lượng khách đi săn giảm giá mùa Black Friday không còn đông nghẹt như nhiều năm trước. Việc mua hàng trực tuyến, săn giảm giá trên các sàn thương mại điện tử đã hút khách rời khỏi các cửa hàng truyền thống.

Ông Xuân Hưng - một khách hàng hạng kim cương trên nền tảng thương mại điện tử S - cho biết không còn hứng thú với các đợt giảm giá kiểu như Black Friday. Bởi các đợt "sale ngày đôi", "siêu sale tháng" diễn ra thường xuyên, cộng với việc giảm 16-18% giá trị hóa đơn cho mỗi lần mua đối với thành viên kim cương nên ông đã quá quen với cảm giác được ưu tiên.

Chưa kể, chỉ bằng một cái nhấp chuột, ông ung dung ngồi nhà nhận hàng giao tới tận cửa, không thích có thể trả lại ngay lập tức mà không phải chen chúc, xô đẩy, mất thời gian đi lại.