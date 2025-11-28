Thế Giới Di Động bác thông tin thâu tóm hàng loạt doanh nghiệp

Tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư vừa qua, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thế Giới Di Động (mã chứng khoán: MWG) đã chính thức lên tiếng về thông tin thâu tóm loạt doanh nghiệp.

Cụ thể, ông Vũ Đăng Linh - Tổng Giám đốc công ty - cho biết thông tin doanh nghiệp đang thực hiện thâu tóm các đơn vị bên ngoài là cách hiểu chưa chính xác. Ông lý giải rằng sự xuất hiện của các pháp nhân mới hay biến động về tỷ lệ sở hữu thực chất chỉ là các bước chuyển giao tài sản và hoạt động giữa những công ty thành viên trong hệ sinh thái, bao gồm chuỗi nhà thuốc An Khang và Điện Máy Xanh.

Mục tiêu của hoạt động này là tách bạch chức năng vận hành của từng mảng kinh doanh nhằm gia tăng hiệu quả quản lý và tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho các kế hoạch huy động vốn trong tương lai.

CEO Thế Giới Di Động lên tiếng về tin đồn thâu tóm (Ảnh: Chụp màn hình).

Liên quan đến lộ trình huy động vốn, ban lãnh đạo công ty cho biết đang cân nhắc phương án niêm yết hoặc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) cho một số đơn vị thành viên. Tuy nhiên, thời điểm triển khai cụ thể vẫn đang được tính toán kỹ lưỡng dựa trên các yếu tố thị trường.

Đối với Bách Hóa Xanh, chuỗi bán lẻ thực phẩm và hàng tiêu dùng này đang tập trung vào mục tiêu xử lý dứt điểm khoản lỗ lũy kế song song với việc nâng cao hiệu quả kinh doanh cốt lõi để đủ điều kiện xúc tiến kế hoạch IPO.

Luỹ kế 10 tháng đầu năm 2025, Thế Giới Di Động ghi nhận doanh thu thuần đạt 128.289 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ và hoàn thành 86% kế hoạch năm.

Đóng góp lớn vào kết quả này là chuỗi bán lẻ điện thoại và điện máy với doanh thu 10 tháng đạt 87.000 tỷ đồng, tăng trưởng gần 17%. Riêng tháng 10, nhờ sức hút từ nhóm sản phẩm iPhone, hai chuỗi này mang về 10.500 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ và vượt cả doanh số tháng Tết, đánh dấu tháng tăng trưởng thứ 8 liên tiếp.