"Đại thanh lọc" ngành F&B: Hơn 50.000 cửa hàng biến mất sau nửa năm

Chỉ trong nửa đầu năm 2025, hơn 50.000 điểm bán thức ăn và đồ uống trên cả nước đã đóng cửa, tạo nên một đợt sàng lọc lớn trong ngành F&B Việt Nam, thông tin ghi nhận tại báo cáo mới đây của iPOS.vn.

Theo báo cáo, tổng số điểm bán trên toàn quốc hiện còn khoảng 299.900, giảm khoảng 7,1% so với cuối năm 2024. Dù doanh thu toàn ngành vẫn tăng nhẹ, ước đạt khoảng 406.100 tỷ đồng trong 6 tháng đầu 2025, sự giảm về số lượng cửa hàng cho thấy áp lực cạnh tranh và chi phí đang khiến nhiều chủ kinh doanh phải đóng cửa hoặc tái cấu trúc hoạt động.

Chuỗi Dodo Pizza thông báo đóng tất cả cơ sở tại TPHCM từ ngày 26/5 (Ảnh: DT).

Nguyên nhân của làn sóng đóng cửa đầu tiên là chi phí vận hành gia tăng. Giá nguyên liệu, chi phí thuê mặt bằng và nhân công đều leo thang, buộc khoảng 45% doanh nghiệp phải tăng giá bán trong nửa đầu năm. Việc tăng giá, phổ biến ở phân khúc đại chúng và tầm trung có thể giúp bù chi phí nhưng cũng làm giảm sức mua của khách hàng nhạy cảm về giá.

Thứ hai là cạnh tranh quyết liệt và mô hình “mở nhanh - đóng nhanh”. Nhiều cửa hàng nhỏ thử nghiệm mô hình kinh doanh trong vài tháng nhưng không đủ vốn hoặc chiến lược để tồn tại lâu dài.

Báo cáo cũng cho thấy những thương hiệu biết tối ưu vận hành, tận dụng công nghệ bán hàng và nâng cao trải nghiệm khách hàng vẫn giữ được đà tăng. Ngược lại, những bên chậm đổi mới dần bị loại khỏi cuộc chơi.

Những ví dụ cụ thể tại thị trường TPHCM càng làm rõ xu hướng này. Chuỗi Dodo Pizza thông báo đóng tất cả cơ sở tại TPHCM từ ngày 26/5 và sẽ dịch chuyển chiến lược sang các đô thị vừa và nhỏ, nơi chi phí thấp và ít cạnh tranh hơn.

Bên cạnh đó, các thương hiệu lớn như Starbucks cũng thể hiện xu hướng tái cấu trúc. Sau khi một số chi nhánh đóng cửa ở vị trí cũ, doanh nghiệp tập trung mở lại tại các địa điểm “vàng” với mô hình cao cấp hơn (Starbucks Reserve), nhằm củng cố hình ảnh và biên lợi nhuận thay vì phủ điểm ồ ạt.

Các chuyên gia và khảo sát thị trường cho rằng đợt “cắt giảm” này có thể là bước cần thiết để ngành phục hồi bền vững. Những doanh nghiệp còn lại sau làn sóng sàng lọc này thường có mô hình quản trị tốt hơn, tận dụng số hóa, kiểm soát chi phí và tập trung vào trải nghiệm khách hàng. Một số chuỗi cũng chuyển hướng khai thác thị trường tỉnh, nơi chi phí mặt bằng và cạnh tranh thấp hơn.