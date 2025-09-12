Làn sóng Phúc Tea, Three O’Clock và loạt thương hiệu Việt ra nước ngoài

Trong khi người dùng Việt Nam phấn khởi vì có thể thưởng thức nhiều hương vị F&B nổi tiếng hay các sản phẩm tiêu dùng thế giới, thì làn sóng doanh nghiệp nội địa “mang chuông đánh xứ người” cũng đang rất rầm rộ.

Doanh nghiệp Việt “rủ nhau xuất ngoại”

Đầu năm nay, Công ty cổ phần Teatime - đơn vị vận hành chuỗi cà phê Three O’Clock - ký kết hợp đồng độc quyền với FranGlobal, phát triển hệ thống nhượng quyền thứ cấp tại Ấn Độ, Nepal, Sri Lanka và Bangladesh, với cam kết mở ít nhất 100 chi nhánh trong vòng 10 năm.

Three O’clock Coffee là thương hiệu mới của một TikToker, nhanh chóng được giới trẻ tại TPHCM đón nhận với đặc điểm mở 24 giờ. Ban ngày, quán là một địa điểm hẹn hò, trò chuyện, gặp mặt bạn bè nhưng ban đêm lại trở thành nơi lý tưởng cho những bạn trẻ "chạy deadline".

Trước thương hiệu này, rất nhiều nhãn cà phê Việt cũng “mang chuông đi đánh xứ người” như Trung Nguyên Legend, Cộng cà phê... Tháng 12/2022, mô hình Thế giới cà phê Trung Nguyên Legend khai trương không gian đầu tiên trên thế giới tại khu vực trung tâm thành phố Thượng Hải, Trung Quốc, sau đó tiến sang thị trường Mỹ.

Cũng tại Trung Quốc, Chi Pu mở cửa hàng phở La Ganh, bán những bát phở được giới thiệu là chuẩn vị Bắc, có giá khoảng 300.000 đồng/bát. Hay thương hiệu trà sữa Phúc Tea đã nhượng quyền thành công 2 cửa hàng HappiTea (tên gọi quốc tế của Phúc Tea) tại Philippines. Thông tin từ Go Global cho hay, Phúc Tea đã “chốt” được hợp đồng và sắp có mặt tại Ấn Độ.

Năm 2023, một thương hiệu trẻ của Việt Nam là Cộng cà phê đã khai trương cửa hàng đầu tiên tại Toronto (Canada), cũng là thị trường quốc tế thứ 3 của chuỗi cà phê này. Chuỗi này cũng đang có hàng chục cửa hàng tại Hàn Quốc và nhiều nước ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Tại Philippines, thương hiệu Phở'S đã có cửa hàng nhượng quyền đầu tiên năm ngoái. Không chỉ F&B, thương hiệu chăm sóc mẹ và bé đầu tiên Việt Nam - Care with love (CWL) - được biết đang xúc tiến nhượng quyền tại Philippines và Dubai (UAE).

Ngành nhượng quyền toàn cầu dự kiến đạt hơn 4 tỷ USD đến năm 2027 (Ảnh: Báo cáo Technavio).

Tháng 2 năm nay, Care with love (CWL) lần đầu tiên “xuất ngoại” sang Campuchia. Nói về lý do nhượng quyền quốc tế trong thời điểm này, nhà sáng lập Trần Thảo Vi cho biết, do kinh tế trong nước đang gặp nhiều thách thức như tăng trưởng chậm, sức mua suy giảm, chi phí vận hành cao, cạnh tranh gay gắt trong nhiều lĩnh vực. Việc mở rộng ra thị trường quốc tế đang trở thành một chiến lược tất yếu của các doanh nghiệp Việt Nam nhằm đa dạng hóa nguồn doanh thu, giảm rủi ro phụ thuộc vào thị trường trong nước và tận dụng cơ hội tăng trưởng tại các nước có nhu cầu cao.

Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động khi nhận thấy thị trường trong nước bão hoà, cạnh tranh ngày càng gay gắt đã nhân bản mô hình kinh doanh ra nước ngoài là chuỗi EraBlue tại Indonesia. Era đã sớm có lãi tại cấp độ công ty kể từ quý III/2024, doanh thu bình quân mỗi cửa hàng là 2,8 tỷ đồng.

Chuyên gia: 3 năm tới sẽ có thêm loạt thương hiệu Việt xuất ngoại một cách ngoạn mục

Chia sẻ với phóng viên báo Dân trí về làn sóng “mang chuông đánh xứ người”, bà Nguyễn Phi Vân, chuyên gia nhượng quyền kiêm Chủ tịch mạng lưới đầu tư thiên thần Đông Nam Á, cho hay, ai làm kinh doanh cũng hiểu thị trường là thế giới, nhất là khi ranh giới vật lý ngày càng mờ dần theo sự phát triển của kết nối online. Do đó, việc doanh nghiệp Việt Nam vươn ra thế giới là việc đương nhiên cần xảy ra, nhất thiết phải xảy ra nếu muốn tồn tại và cạnh tranh được với thương hiệu khu vực và quốc tế.

Theo bà Vân, nếu trước đây, doanh nghiệp có nhận thức nhưng loay hoay không biết cách phát triển thị trường thế giới thì gần đây đã có một số chương trình hay ví dụ thành công để minh chứng và dẫn dắt cho các thương hiệu Việt.

“Tôi chắc chắn trong 3 năm tiếp theo, chúng ta sẽ còn mục kích nhiều thương vụ ngoạn mục, khi thương hiệu Việt Nam tiếp tục chinh phục các thị trường lớn, khó tính, tiềm năng trên thế giới”, bà Nguyễn Phi Vân nhấn mạnh.

Chuyên gia nhượng quyền Nguyễn Phi Vân (Ảnh: Facebook nhân vật).

Bà còn đặc biệt khuyến nghị doanh nghiệp “càng phát triển ra thị trường thế giới càng phải giữ cho mình thật là bản địa”. Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam trước nay vẫn thiếu đủ thứ, hoàn toàn không có lợi thế cạnh tranh về công nghệ cao, chất lượng hàng đầu hay dịch vụ xuất sắc như doanh nghiệp tại các quốc gia đã phát triển. Vì vậy, lợi thế lớn nhất vẫn là văn hoá và câu chuyện bản địa.

Dù các quốc gia khác có phát triển thế nào, họ cũng không thể hiểu và kể được câu chuyện văn hoá bản địa đúng chất, hay ho như Việt Nam. Đó chính là lợi thế cạnh tranh vượt trội.

Bà Nguyễn Phi Vân lấy ví dụ, đối với Phúc Tea sự khác biệt mà thương hiệu mang lại là các mùi vị, sự pha trộn sáng tạo rất bản địa trong từng sản phẩm, điều khiến cho thương hiệu khác hoàn toàn so với trà sữa Đài Loan hay Trung Quốc. Còn với Three O’clock, nhờ những vị cà phê Việt Nam nhất như cà phê sữa đá, cà phê dừa, cà phê trứng….

Chiều ngược lại, doanh nghiệp Việt Nam cũng cần cải thiện rất nhiều thứ, theo chuyên gia ví von “có thể liệt kê 3 ngày 3 đêm không hết”. Bởi lẽ, doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam xuất phát điểm rất gia đình, tự phát, hoàn toàn không có nền tảng quản trị và vận hành chuyên nghiệp.

Trong đó, 3 điều quan trọng nhất cần cải thiện, theo bà Nguyễn Phi Vân, là tính chuyên nghiệp của nhà sáng lập cùng đội ngũ, tính chuyên nghiệp trong nền tảng quản trị vận hành, và tính chuyên nghiệp của mô hình và thương hiệu.

Bởi, để có thể “go global”, chính chủ doanh nghiệp phải là người thay đổi tư duy, học hỏi và rèn luyện các kỹ năng quốc tế, đồng thời tìm đúng nhân sự cốt lõi hoặc phát triển nhân sự sẵn có trở thành nhân sự có khả năng làm việc quốc tế. Ngoài ra, doanh nghiệp cần phải học cách và trải qua quá trình đóng gói mô hình chuyên nghiệp, quản trị vận hành chuyên nghiệp trước khi có thể chuyển giao mô hình này cho đối tác quốc tế.

Còn theo các doanh nghiệp F&B, ẩm thực Việt được người tiêu dùng nhiều quốc gia trên thế giới ưa thích. Đó là điều kiện thuận lợi, cũng là cơ hội lớn để các chuỗi F&B Việt Nam "xuất ngoại". Thông qua hình thức nhượng quyền, các thương hiệu Việt, theo chuyên gia, sẽ dễ dàng mở rộng thị trường nhanh hơn và có thể tiếp cận được các thị trường lớn, tiềm năng.

Theo chuyên gia, nhượng quyền là một trong những hình thức phát triển thị trường quốc tế hiệu quả nhất, là hình thức có thể xuất khẩu thương hiệu và mô hình kinh doanh mà bất kỳ ngành nghề nào cũng có thể ứng dụng.

Tại các nước có ngành nhượng quyền phát triển như Mỹ, Canada, Australia, Nam Phi, hay tại khu vực châu Á như Hàn Quốc, Trung Quốc, Philippines, Malaysia..., đóng góp của ngành vào GDP quốc gia có thể dao động 3-10%. Vì vậy, nhượng quyền được các chính phủ coi trọng vì giá trị đóng góp kinh tế quốc gia lẫn khả năng tạo công ăn việc làm cho người dân.

Theo Công ty Nghiên cứu thị trường Technavio, ngành nhượng quyền toàn cầu được ước tính có giá trị 2,9 tỷ USD năm 2023, với CAGR đạt 10,8% và sẽ đạt giá trị 4,4 tỷ USD đến năm 2027.