Cổ phiếu Pomina tăng trần nhờ "hiệu ứng Vingroup"

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 28/11 tiếp tục ghi nhận đà tăng hơn 6,6 điểm mà động lực tăng trưởng chính đến từ cổ phiếu VIC (Vingroup). Mã này tăng 5%, lên 260.400 đồng/đơn vị, nằm trong nhóm những cổ phiếu có thị giá cao nhất sàn chứng khoán.

Cổ phiếu VIC ảnh hưởng lớn đến thị trường (Ảnh chụp màn hình).

Cùng với VIC, các cổ phiếu khác trong nhóm Vingroup như VPL, VHM, VRE cũng góp phần tích cực vào chỉ số chung. Ngoài ra, cổ phiếu VNM (Vinamilk) hôm nay cũng tăng ấn tượng, hơn 3,2%, lên 64.000 đồng/đơn vị, ảnh hưởng mạnh tới chỉ số.

Liên quan đến Vingroup, một cổ phiếu thép là POM (Thép Pomina) diễn biến tích cực trong vài phiên trở lại đây. Ngày hôm nay, mã này tiếp tục tăng trần lên 3.300 đồng/đơn vị sau thời gian dài đi ngang.

Cổ phiếu POM trên đà hưng phấn sau tin VinMetal (đơn vị thành viên của Vingroup) công bố hợp tác và hỗ trợ công ty bằng khoản vay vốn lưu động trong tối đa 2 năm với lãi suất 0%. Tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng ưu tiên chọn Pomina là nhà cung cấp thép cho các công ty thành viên trong hệ sinh thái.

Trong khi đó, nhiều cổ phiếu thép đồng loạt giảm ở phiên này. Đáng chú ý mức giảm gần 5% thuộc về SMC, sau đó là TVN, VGS. Một số cổ phiếu đầu ngành như HPG, HSG, TLH, NKG... cũng giảm nhẹ.

Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 336 tỷ đồng trong phiên này, các mã được yêu thích như VNM, VIC, VIX, VPB, PVD, CII.