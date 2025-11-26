Con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm Tổng giám đốc công ty thép VinMetal

Tập đoàn Vingroup vừa công bố hợp tác với Công ty cổ phần Thép Pomina. Cụ thể, thông qua gói tài chính đặc biệt và quan hệ đối tác ưu tiên, Vingroup - thông qua Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinMetal - sẽ cho Pomina vay vốn lưu động với lãi suất 0% tối đa trong 2 năm. Tập đoàn đồng thời chọn Pomina là nhà cung cấp ưu tiên cho toàn bộ hệ sinh thái Vingroup.

Nguồn vốn ưu đãi từ Vingroup sẽ giúp Pomina có điều kiện cải thiện dòng tiền, khôi phục chuỗi cung ứng, đảm bảo hoạt động sản xuất diễn ra ổn định và từng bước phục hồi các chỉ số tài chính kinh doanh.

Bên cạnh việc cấp vốn, Vingroup cũng sẽ ưu tiên chọn Pomina là nhà cung cấp thép cho các công ty thành viên trong hệ sinh thái như VinFast, Vinhomes, VinSpeed… nhằm góp phần đảm bảo đầu ra bền vững cho doanh nghiệp.

Công ty cho biết việc ưu tiên chọn Thép Pomina cũng là một phần trong kế hoạch gia tăng tỷ lệ nội địa hóa vật liệu trong các dự án lớn của tập đoàn tại Việt Nam.

Song song với gói hỗ trợ tài chính và đảm bảo kênh tiêu thụ cho Pomina, Vingroup cũng hỗ trợ Pomina tăng tốc quá trình tái cấu trúc, củng cố đội ngũ quản trị.

Trong đó, ông Đỗ Tiến Sĩ, sẽ trở lại điều hành Pomina, dẫn dắt chiến lược phục hồi và phát triển của doanh nghiệp trong giai đoạn mới.

Ngoài ra, Vingroup cũng cho biết tại VinMetal, vị trí Tổng giám đốc sẽ được chuyển giao cho ông Phạm Nhật Quân Anh - con trai cả ông Phạm Nhật Vượng - nhằm bảo đảm tính liên tục trong chiến lược phát triển lĩnh vực luyện kim của Vingroup.

Ông Phạm Nhật Quân Anh (Ảnh: Vingroup).

VinMetal được thành lập vào ngày 10/10 với vốn điều lệ ban đầu 10.000 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông sáng lập gồm Tập đoàn Vingroup nắm 98% vốn, tương đương 9.800 tỷ đồng. 2 cổ đông cá nhân là ông Phạm Nhật Quân Anh và ông Phạm Nhật Minh Hoàng, mỗi người sở hữu 1% vốn điều lệ, tương đương 100 tỷ đồng.

VinMetal sẽ tập trung sản xuất các dòng thép dân dụng trong xây dựng; thép cán nóng, thép cường độ cao, thép hợp kim đặc chủng phục vụ sản xuất xe điện và hạ tầng giao thông tốc độ cao.

Trong đó, các sản phẩm chủ lực gồm thép tấm và thép dập thân xe chất lượng cao, thép ray và thép kết cấu cầu - cảng - đường sắt đạt tiêu chuẩn quốc tế, hướng tới thay thế nguồn nhập khẩu và từng bước xuất khẩu ra khu vực.