Toàn cảnh hội thảo “Thực thi ESG bằng AI, doanh nghiệp cần làm gì?” ở TPHCM

Không khí tại hội thảo "Thực thi ESG bằng AI" do báo Dân trí tổ chức.

Hội thảo “Thực thi ESG bằng AI, doanh nghiệp cần làm gì?” thuộc khuôn khổ Diễn đàn ESG Việt Nam 2025 với chủ đề "Khoa học công nghệ và động lực cho phát triển bền vững" được báo Dân trí và Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM đồng tổ chức vào chiều nay (14/8).

Phát biểu khai mạc, nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng biên tập báo Dân trí, Trưởng Ban tổ chức Diễn đàn ESG Việt Nam cho biết, Diễn đàn ESG Việt Nam được báo Dân trí khởi xướng và tổ chức từ năm 2024, là diễn đàn mở, thực tiễn, kết nối chuyên gia với doanh nghiệp và cơ quan hoạch định chính sách trong quá trình tích hợp ESG vào chiến lược phát triển bền vững của các doanh nghiệp.

Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM Lê Thanh Minh cho biết, trong năm 2025, TPHCM đã tổ chức nhiều sự kiện liên quan AI, như Ngày chuyển đổi số quốc gia 2025, AI Challenge và AI.Star 2025, thu hút hàng trăm nhóm nghiên cứu, doanh nghiệp trong và ngoài nước; tạo cơ hội cho các ý tưởng đổi mới, sáng tạo được giới thiệu và kết nối đầu tư.

Ông Minh cho biết, trí tuệ nhân tạo được TPHCM xác định là một động lực đột phá thực hiện tầm nhìn trở thành trung tâm kinh tế tri thức, đổi mới, sáng tạo, phát triển bền vững hàng đầu khu vực. Sứ mệnh của TPHCM là xây dựng hệ sinh thái AI mạnh mẽ, gắn kết giữa Nhà nước với doanh nghiệp, cộng đồng.

Với tham luận "Thực thi ESG bằng AI, nhìn từ chữ G - quản trị", PGS.TS Nguyễn Đức Trung, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng TPHCM, chia sẻ: “Tại Trường Đại học Ngân hàng, mỗi cán bộ có một AI hỗ trợ. Tất cả được thực hiện bằng robot, không cần đến phòng ban kiểm soát nội bộ.

Công nghệ liên quan đến nhân sự, tuyển đúng người, đào tạo đúng việc. Việc tuyển dụng cũng sử dụng AI, tự tìm ứng viên phù hợp với tiêu chí đề ra, cán bộ tại trường chỉ cần ở thao tác phỏng vấn. Ngoài ra, tại Trường Đại học Ngân hàng, AI còn được ứng dụng để phân tích, đánh giá hồ sơ năng lực cá nhân, quản trị mua sắm và phân phối. AI có thể tính toán tồn kho, vận chuyển, điều phối lưu thông để đưa hàng đúng hạn".

AI trong marketing giúp phân tích hành vi, sở thích của khách hàng để tạo ra trải nghiệm và cá nhân hoá. AI còn giúp trả lời tự động.

Các khách mời trao đổi giữa giờ trước khi bước vào phiên thảo luận.

Hội thảo bước qua phần 2 với phiên thảo luận.

Host của phiên thảo luận tại Hội thảo “Thực thi ESG bằng AI, doanh nghiệp cần làm gì?” là Tiến sĩ Lê Thái Hà, Giám Đốc Điều hành Quỹ VinFuture, Giám Đốc Điều hành Quỹ Vì tương lai xanh.

Bà Trần Thị Thuý Ngọc - Phó tổng giám đốc Deloitte Việt Nam - cho biết, chúng ta sống trong kỷ nguyên thay đổi nhanh chóng chưa từng có. Với sự quyết liệt của Chính phủ, các nghị quyết được ban hành tạo cơ hội cho doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân. Các chính sách là đường dẫn tạo cơ hội cho doanh nghiệp có thể phát triển mạnh mẽ hơn, là cơ sở để doanh nghiệp thực hành.

Khi được đặt câu hỏi tại các doanh nghiệp dầu khí, năng lượng, ESG và AI đang được lồng ghép thế nào vào chiến lược quản trị. Ông Đặng Thanh Tùng, Phó ban Chiến lược Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) - cho biết Lĩnh vực dầu khí và năng lượng hiện nay đối mặt với một số áp lực như biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng, đảm bảo giá năng lượng… và các yếu tố khác. Sự thay đổi về chính sách hay xung đột giữa các quốc gia cũng làm biến động, thay đổi về giá năng lượng.

Các tập đoàn dầu khí lớn trên thế giới luôn ưu tiên làm năng lượng sạch. Vì vậy, ứng dụng công nghệ phát triển bền vững, phát triển lâu dài sẽ tạo ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp.

Bà Phạm Thị Quỳnh Vi, Giám đốc chất lượng FPT chia sẻ, tập đoàn bắt đầu xây dựng hệ thống quản trị dữ liệu từ 7-8 năm trước. Nguyên tắc đầu tiên là tuân thủ pháp luật và đảm bảo chất lượng dữ liệu đầu vào. Từ tập đoàn tới công ty thành viên, mọi dữ liệu đều được thu thập, mã hóa, sao lưu và bảo vệ theo quy trình chặt chẽ.

Bà cho biết tập đoàn này xác định "quản trị xuất sắc" là trụ cột trong báo cáo ESG. Có dữ liệu đầy đủ và định hướng rõ ràng từ lãnh đạo, việc áp dụng ESG trở nên liền mạch. Tôi hiểu rằng, doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể gặp khó khăn hơn, nhưng hiện có nhiều nền tảng công nghệ phù hợp để bắt đầu.

Bên cạnh hạ tầng, chúng tôi luôn duy trì trao đổi thường xuyên giữa lãnh đạo và nhân viên, để cùng thống nhất mục tiêu, biến ESG và AI thành một phần tự nhiên trong hoạt động kinh doanh".

Hội thảo “Thực thi ESG bằng AI, doanh nghiệp cần làm gì?” diễn ra trong 4 giờ đồng hồ với không khí sôi nổi, cùng sự trao đổi cởi mở từ các bên, với định hướng tương lai cùng nhau phát triển về việc ứng dụng AI trong công tác quản lý doanh nghiệp.

Hội thảo “Thực thi ESG bằng AI, doanh nghiệp cần làm gì?” được kỳ vọng là cơ hội để doanh nghiệp kết nối trực tiếp với chuyên gia hàng đầu về ESG trong nước và quốc tế, chia sẻ các nút thắt thực hiện ESG ngay tại chính đơn vị mình và nhận về lời khuyên hữu ích.

Ban Tổ chức Diễn đàn ESG Việt Nam cũng chính thức mở cổng đăng ký tham gia Vietnam ESG Awards 2025 dự kiến diễn ra vào tháng 11.