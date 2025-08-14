Dàn diễn giả, khách mời tham dự hội thảo "Thực thi ESG bằng AI"

Hội thảo “Thực thi ESG bằng AI, doanh nghiệp cần làm gì?” thuộc khuôn khổ Diễn đàn ESG Việt Nam 2025: "Khoa học công nghệ và động lực cho phát triển bền vững" được báo Dân trí và Sở Khoa học Công nghệ TPHCM đồng tổ chức vào chiều nay (14/8), tại JW Marriott Hotel & Suites Saigon (TPHCM).

Các diễn giả cùng lãnh đạo báo Dân trí tại hội thảo “Thực thi ESG bằng AI, doanh nghiệp cần làm gì?” (Ảnh: Hoàng Việt).

Hội thảo này là một sự kiện thuộc Diễn đàn ESG Việt Nam 2025 chủ đề "Khoa học công nghệ và động lực cho phát triển bền vững". Diễn đàn ESG Việt Nam là diễn đàn mở, được báo Dân trí khởi xướng và tổ chức từ năm 2024 với nhiều hoạt động, chuỗi sự kiện, trong đó điểm nhấn là Vietnam ESG Awards.

Chủ đề của Diễn đàn ESG Việt Nam 2025 được các thành viên Hội đồng cấp cao Diễn đàn ESG Việt Nam và giới chuyên gia đánh giá là phù hợp với tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị là lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực phát triển.

Trong bối cảnh AI hiện diện khắp nơi khi khoa học công nghệ ngày một phát triển, hội thảo này được Ban Tổ chức Diễn đàn ESG Việt Nam cũng như các thành viên Hội đồng cấp cao của Diễn đàn (bao gồm 12 thành viên, là các nhân vật uy tín, có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực môi trường, xã hội và quản trị) đánh giá là kịp thời, thiết thực.

Tổng biên tập báo Dân trí - ông Phạm Tuấn Anh đón tiếp khách mời tại sự kiện (Ảnh: Hoàng Việt).

Nhiều khách mời đã có mặt và check-in sớm tại sự kiện do báo Dân trí tổ chức. Hội thảo là sự kiện để cộng đồng doanh nghiệp kết nối trực tiếp với chuyên gia hàng đầu về ESG, chia sẻ các nút thắt thực hiện ESG ngay tại chính đơn vị mình và nhận về lời khuyên hữu ích.

Tại hội thảo "Thực thi ESG bằng AI, doanh nghiệp cần làm gì?", các diễn giả sẽ cùng nhau phân tích và thảo luận sâu về nhiều chủ đề thiết thực, xoay quanh mối liên hệ giữa trí tuệ nhân tạo (AI) và ESG trong bối cảnh doanh nghiệp Việt Nam đang nỗ lực chuyển mình theo hướng phát triển bền vững.

Hội thảo sẽ giải mã khái niệm "AI trong ESG" - làm rõ cách AI có thể hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện hiệu quả các mục tiêu liên quan đến môi trường (E), xã hội (S) và quản trị (G).

Từ đó, các diễn giả sẽ chia sẻ những bài học thực tế từ chính các doanh nghiệp trong nước đã từng triển khai ESG bằng công nghệ, chỉ ra các khó khăn thường gặp, sai lầm phổ biến và cách thức khắc phục.

Người tham dự sẽ được học hỏi những bài học thực tế từ các doanh nghiệp đã áp dụng ESG bằng công nghệ, đồng thời tiếp cận lộ trình triển khai phù hợp với đặc thù và nguồn lực của khối doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Ngoài ra, người tham dự còn có thể trao đổi trực tiếp với các chuyên gia và diễn giả nhằm giải đáp các bài toán cụ thể liên quan đến quá trình thực thi ESG trong doanh nghiệp mình.

Bên cạnh đó, hội thảo là không gian kết nối lý tưởng để mở rộng mạng lưới đối tác, gặp gỡ những doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực ESG và công nghệ tại Việt Nam.