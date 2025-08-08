Sở KH&CN TPHCM và báo Dân trí đồng tổ chức hội thảo "Thực thi ESG bằng AI"

Sau thành công của Diễn đàn ESG Việt Nam lần thứ nhất, báo Dân trí tiếp tục tổ chức Diễn đàn ESG Việt Nam 2025 với chủ đề "Khoa học công nghệ và động lực cho phát triển bền vững".

Chủ đề của Diễn đàn năm nay được đánh giá phù hợp với tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị là lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực phát triển.

Trong khuôn khổ diễn đàn, báo Dân trí với sự đồng tham gia của Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) TPHCM, tổ chức hội thảo "Thực thi ESG bằng AI, doanh nghiệp cần làm gì?". Hội thảo diễn ra vào 13h30 ngày 14/8 tại JW Marriott Hotel & Suites Saigon (TPHCM).

Ban Tổ chức Diễn đàn ESG Việt Nam cho biết, AI là xu hướng trong bối cảnh khoa học công nghệ ngày càng phát triển. Hành lang pháp lý, khung khổ quy định đối với ứng dụng AI vào thực thi ESG, thực trạng ứng dụng trong quản trị của các doanh nghiệp thế nào, kết quả đạt được, đo đếm hiệu quả ra sao... sẽ là những vấn đề được các diễn giả chia sẻ tại hội thảo.

Với sự tham gia của diễn giả là các chuyên gia hàng đầu về ESG, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI) và lãnh đạo doanh nghiệp tiên phong tại Việt Nam, hội thảo sẽ mang đến góc nhìn thực tiễn và chiến lược rõ ràng cho cộng đồng doanh nghiệp đang nỗ lực tích hợp ESG vào hoạt động kinh doanh.

Tại hội thảo, các diễn giả sẽ cùng nhau phân tích và thảo luận sâu về nhiều chủ đề thiết thực, xoay quanh mối liên hệ giữa trí tuệ nhân tạo (AI) và ESG trong bối cảnh doanh nghiệp Việt Nam đang nỗ lực chuyển mình theo hướng phát triển bền vững.

Hội thảo sẽ giải mã khái niệm "AI trong ESG" - làm rõ cách AI có thể hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện hiệu quả các mục tiêu liên quan đến môi trường (E), xã hội (S) và quản trị (G). Từ đó, các diễn giả sẽ chia sẻ những bài học thực tế từ chính các doanh nghiệp trong nước đã từng triển khai ESG bằng công nghệ, chỉ ra các khó khăn thường gặp, sai lầm phổ biến và cách thức khắc phục.

Một nội dung quan trọng khác là lộ trình triển khai ESG bằng công nghệ, đặc biệt dành cho khối doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) - nhóm thường đối mặt với nhiều rào cản về nguồn lực. Hội thảo cũng sẽ phân tích vai trò của AI trong việc minh bạch hóa dữ liệu và nâng cao hiệu quả báo cáo ESG - một yếu tố ngày càng được các nhà đầu tư và đối tác quốc tế quan tâm.

Bài toán cân bằng giữa chi phí đầu tư công nghệ và hiệu quả ESG cũng sẽ được mổ xẻ, nhằm giúp doanh nghiệp tìm ra giải pháp tiết kiệm nhưng vẫn đảm bảo đạt được tiêu chuẩn ESG cao.

Các chuyên gia cũng sẽ đưa ra những đề xuất cụ thể về chính sách và xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp - nơi mà các cơ quan quản lý, nhà cung cấp giải pháp công nghệ và tổ chức tài chính cần đóng vai trò liên kết, đồng hành để thúc đẩy ESG đi vào thực tiễn một cách bền vững và hiệu quả.

14/8 diễn ra hội thảo "Thực thi ESG bằng AI" do Dân trí tổ chức (Ảnh: BTC).

Khi tham dự hội thảo, doanh nghiệp và bạn đọc sẽ có cơ hội nắm bắt những xu hướng ESG toàn cầu mới nhất, đồng thời hiểu rõ cách ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) một cách hiệu quả trong bối cảnh Việt Nam đang ngày càng hội nhập sâu vào chuỗi cung ứng và thị trường quốc tế.

Đây cũng là dịp để tiếp cận trực tiếp các giải pháp công nghệ tiên tiến, có thể áp dụng ngay, phù hợp với quy mô và năng lực tài chính của từng doanh nghiệp, đặc biệt là khối doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Người tham dự còn có thể trao đổi trực tiếp với các chuyên gia và diễn giả nhằm giải đáp các bài toán cụ thể liên quan đến quá trình thực thi ESG trong doanh nghiệp mình. Bên cạnh đó, hội thảo là không gian kết nối lý tưởng để mở rộng mạng lưới đối tác, gặp gỡ những doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực ESG và công nghệ tại Việt Nam.

Trước đó, ngày 24/7, phiên họp Hội đồng cấp cao Diễn đàn ESG Việt Nam 2025 đã diễn ra. Nhiều nội dung quan trọng xoay quanh nội dung của diễn đàn lần này được đưa ra bàn thảo.

Ngày 30/7, các thành viên Hội đồng Thẩm định Vietnam ESG Awards 2025 họp, thảo luận nhiều nội dung quan trọng, nhằm tôn vinh những tổ chức có thành tựu nổi bật về ứng dụng khoa học công nghệ hướng tới ESG. Vietnam ESG Awards 2025 nằm trong khuôn khổ Diễn đàn ESG Việt Nam 2025, nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, tổ chức thực thi ESG và có cam kết, thành tựu nổi bật trong việc thực thi ESG, đặc biệt là ứng dụng khoa học công nghệ để hướng tới phát triển bền vững.