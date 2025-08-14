Không khí tất bật chuẩn bị cho hội thảo "Thực thi ESG bằng AI" chiều 14/8

Tất bật chuẩn bị hội thảo "Thực thi ESG bằng AI, doanh nghiệp cần làm gì?" (Video: Cao Bách).

Hội thảo “Thực thi ESG bằng AI, doanh nghiệp cần làm gì?” thuộc khuôn khổ Diễn đàn ESG Việt Nam 2025: "Khoa học công nghệ và động lực cho phát triển bền vững" sẽ được báo Dân trí và Sở Khoa học Công nghệ TPHCM đồng tổ chức vào chiều nay (14/8), tại JW Marriott Hotel & Suites Saigon (TPHCM).

Từ sáng sớm 14/8, công tác chuẩn bị đang được ban tổ chức tích cực đẩy mạnh.

Hội thảo này là một sự kiện thuộc Diễn đàn ESG Việt Nam 2025 chủ đề "Khoa học công nghệ và động lực cho phát triển bền vững". Diễn đàn ESG Việt Nam là diễn đàn mở, được báo Dân trí khởi xướng và tổ chức từ năm 2024 với nhiều hoạt động, chuỗi sự kiện, trong đó điểm nhấn là Vietnam ESG Awards.

Chủ đề của Diễn đàn ESG Việt Nam 2025 được các thành viên Hội đồng cấp cao Diễn đàn ESG Việt Nam và giới chuyên gia đánh giá là phù hợp với tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị là lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực phát triển.

Hội thảo được kỳ vọng là cơ hội để doanh nghiệp kết nối trực tiếp với chuyên gia hàng đầu về ESG trong nước và quốc tế, chia sẻ các nút thắt thực hiện ESG ngay tại chính đơn vị mình và nhận về lời khuyên hữu ích.

Hội thảo gồm các phần tham luận, thảo luận bàn tròn sẽ tập trung vào câu chuyện quản trị doanh nghiệp theo định hướng ESG cần làm gì, từ đâu, giúp giới kinh doanh tiếp cận giải pháp thật sự phù hợp, lựa chọn và thực thi đúng mô hình quản trị theo định hướng ESG.

Tại hội thảo chiều nay, các diễn giả sẽ cùng nhau phân tích và thảo luận sâu về nhiều chủ đề thiết thực, xoay quanh mối liên hệ giữa trí tuệ nhân tạo (AI) và ESG trong bối cảnh doanh nghiệp Việt Nam đang nỗ lực chuyển mình theo hướng phát triển bền vững.

Ban Tổ chức cũng chuẩn bị những món quà nhỏ để tặng khách tham gia chương trình, với ý nghĩa hướng tới lối sống bền vững.