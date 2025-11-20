Thêm đối thủ ngoại cạnh tranh thị trường bánh kẹo tỷ USD của Việt Nam

Là ngành hàng ít biến động và thường bị "lép vế" trước các lĩnh vực hấp dẫn khác, nhưng tiềm năng của thị trường bánh kẹo Việt Nam lại vô cùng lớn. Đây từ lâu đã là sân chơi tỷ USD của các “ông lớn” trong và ngoài nước - và nay chuẩn bị đón thêm một nhà sản xuất lớn đến từ Indonesia.

Sân chơi tỷ USD sắp đón thêm “ông lớn” Indonesia

Theo Statista, doanh thu thị trường bánh kẹo Việt Nam năm 2025 ước đạt 1,77 tỷ USD và dự kiến duy trì tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) 6,81% trong giai đoạn 2025-2030.

Statista đánh giá, khi kinh tế tăng trưởng và mức sống được cải thiện, nhu cầu về bánh kẹo sẽ đi lên tương ứng. Ngoài ra, các chính sách ưu đãi của Chính phủ - như ưu đãi thuế, đầu tư hạ tầng - đang tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp mở rộng thị phần.

Bên cạnh đó, sự thay đổi trong khẩu vị người tiêu dùng, đặc biệt là xu hướng ưa chuộng đồ ăn vặt cao cấp, cũng góp phần thúc đẩy tốc độ phát triển của ngành bánh kẹo. Điều này thể hiện rõ trong bức tranh kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết. Thống kê báo cáo tài chính của Bibica (BBC), Hữu Nghị (HNF), Kinh Đô (KDC), Hải Hà (HHC)… cho thấy tăng trưởng ổn định qua các quý.

Báo cáo về tăng trưởng thị trường bánh kẹo Việt Nam (Ảnh: Statista).

Đơn cử, quý III vừa qua, Bibica ghi nhận doanh thu gần 506 tỷ đồng, tăng 5,4% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 44,6 tỷ đồng, tăng 31%. Lũy kế 9 tháng năm 2025, doanh thu của Bibica đạt 1.127 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 70,9 tỷ đồng, tăng lần lượt 25,5% và 17,4%.

Kinh Đô cũng ghi nhận kết quả tích cực với doanh thu thuần quý III đạt 2.429 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 67 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, doanh thu đạt 6.586 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 127 tỷ đồng, tăng lần lượt 14% và 135%.

Ở nhóm doanh nghiệp ngoại, Tập đoàn Orion công bố kết quả kinh doanh 9 tháng cho thấy thị trường Việt Nam tăng trưởng 14%, đạt khoảng 1.800 tỷ đồng - cao hơn cả Nga và Ấn Độ. Doanh thu tại Việt Nam đã duy trì mức tăng trưởng hai chữ số suốt từ năm 2020 đến nay.

Nội - ngoại cùng đầu tư mạnh để “lấy lòng” người tiêu dùng

Thị trường màu mỡ luôn đi cùng cuộc chiến khốc liệt giữa hai thế lực nội - ngoại. Báo cáo của Statista chỉ ra rằng, bên cạnh các doanh nghiệp Việt, nhiều thương hiệu đang thống lĩnh thị phần bánh kẹo và đồ ăn vặt trong nước lại thuộc sở hữu của các “ông lớn” ngoại. Có thể kể đến Oshi của tập đoàn Liwayway Holdings Company Limited (Philippines), Lay’s của PepsiCo, Nestlé (Thụy Sĩ), Orion (Hàn Quốc)…

Trong diễn biến mới, thị trường sắp đón thêm Tập đoàn hàng tiêu dùng Indonesia Sari Murni Abadi (SMA). SMA là doanh nghiệp lớn tại Indonesia, sở hữu thương hiệu snack Momogi. Thông qua thương vụ mua lại Bibica, Giám đốc tài chính của SMA cho biết đây là bước đi nằm trong tham vọng mở rộng dấu ấn quốc tế và củng cố vị thế trên thị trường hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) toàn cầu.

Sự gia nhập này phản ánh tiềm năng tăng trưởng rất lớn của thị trường bánh kẹo Việt Nam, đồng thời tạo áp lực cạnh tranh mạnh hơn đối với các doanh nghiệp hiện hữu.

Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp buộc phải triển khai chiến lược mới: Đa dạng hóa sản phẩm, tinh chỉnh mẫu mã và thích ứng với xu hướng tiêu dùng khi người dùng ngày càng quan tâm tới sức khỏe, trải nghiệm và cảm xúc.

Theo quan sát, xu hướng nổi bật trong ngành hiện nay là người tiêu dùng hướng đến sản phẩm xanh, thuần tự nhiên, ít đường và tốt cho sức khỏe. Xu hướng “giảm đường nhưng vẫn ngon” trở thành ưu tiên của nhiều gia đình. Do đó, doanh nghiệp liên tục cải tiến với các sản phẩm giảm 50% lượng đường.

Xu hướng tiêu dùng xanh, tốt cho sức khoẻ lên ngôi cũng mở ra cơ hội mới cho thị trường (Ảnh: DT).

Khảo sát của Cốc Cốc cho thấy 4/5 người tiêu dùng cho biết họ quan tâm hơn đến các sản phẩm tốt cho sức khỏe, ít đường, không chất bảo quản hoặc làm từ nguyên liệu tự nhiên.

Theo báo cáo của Cốc Cốc, mức độ quan tâm này đã tăng thêm 3% so với năm 2024. Đây không chỉ là con số, mà còn là tín hiệu rõ ràng cho thấy ngành bánh kẹo phải đổi mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao.

Ngoài ra, sự trưởng thành trong hành vi tiêu dùng đã thể hiện rõ: Người trẻ ưu tiên sự ngon miệng và hợp túi tiền, trong khi người lớn tuổi đề cao sự an toàn, tin cậy và giá trị lâu dài.