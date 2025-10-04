5 quán cà phê, nhà hàng trang trí Trung thu đẹp hút khách tại Hà Nội

Mùa Trung thu năm nay, không chỉ các con phố, vỉa hè và chợ hoa Hà Nội được trang hoàng rực rỡ, mà nhiều không gian cà phê cũng khoác lên mình sắc màu lễ hội.

Từ đèn lồng đủ màu sắc, đèn ông sao đến các tiểu cảnh nhỏ đều được sắp xếp tinh tế, biến quán cà phê trở thành những điểm check-in sống động, nơi khách hàng vừa thưởng thức đồ uống, vừa cảm nhận nhịp sống nhộn nhịp nhưng vẫn đượm nét thanh bình của Thủ đô.

Trong không khí lễ hội ấy, 5 điểm đến nổi bật sau đây đang được đông đảo giới trẻ yêu thích nhờ thiết kế đẹp mắt, góc check-in phong phú và trải nghiệm thưởng thức cà phê, trà, bánh ngọt... tinh tế.

Ban Công

Là một điểm hẹn được yêu thích trong cộng đồng Gen Z (những người sinh từ 1997 đến 2012), Ban Công nổi bật nhờ trang trí theo concept Trung thu bắt mắt tại Hà Nội.

Mặt tiền quán được điểm xuyết giàn cây leo mềm mại, mang hơi hướng cổ tích. Không gian trong nhà lẫn ngoài trời đều có nhiều góc check-in sinh động, từ đèn lồng, cá chép giấy đến trăng lưỡi liềm, tạo nên khung cảnh vừa ấm áp vừa rực rỡ.

Mùa Trung thu, quán khoác lên mình sắc màu rực rỡ với đèn lồng, cá chép giấy và các chi tiết trang trí, biến mọi góc thành điểm sống ảo lý tưởng (Ảnh: Facebook Ban Công).

Quán sử dụng nhiều cây xanh và ánh sáng dịu nhẹ, mang đến cảm giác thư giãn, gần gũi với thiên nhiên, khiến du khách như lạc vào khu vườn mùa thu cổ tích.

Đặc biệt, Ban Công còn giới thiệu nhiều món đồ uống theo mùa lễ hội, được trang trí tinh tế theo tinh thần Trung thu, từ trà thảo mộc, latte đến các loại bánh ngọt bắt mắt, mang đến trải nghiệm vừa thưởng thức vừa sống ảo cho khách.

Dù vậy, cũng như nhiều quán cà phê nổi tiếng khác, Ban Công thường đông khách, nên việc tìm được góc chụp ảnh ưng ý đôi khi cần sự kiên nhẫn.

Giờ mở cửa: 7h30-23h Địa chỉ: 2 Đinh Liệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội Giá tham khảo: 55.000-75.000 đồng

Nyna Coffee

Tọa lạc trên phố Nguyên Hồng, Nyna Coffee mang phong cách nhẹ nhàng, ấm cúng, với những bức tường gạch đỏ, tranh treo trang nhã và ánh đèn vàng dịu mắt. Dịp Trung thu, quán trang trí thêm đèn lồng giấy, cành hoa đào và bàn ghế gỗ nhỏ xinh, tạo cảm giác vừa ấm áp vừa thanh lịch.

Góc check-in xinh xắn tại quán với đèn lồng và cá chép giấy màu sắc nhẹ nhàng, tạo không gian ấm áp, thanh lịch (Ảnh: Nyna Coffee).

Quán mở xuyên đêm, là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn thưởng thức cà phê khuya hoặc thư giãn sau một ngày dài.

Khách đến đây vừa có thể thưởng thức cà phê rang xay chất lượng, vừa thoải mái đọc sách hoặc làm việc. Menu đa dạng với cà phê espresso, latte, trà trái cây và các loại bánh ngọt.

Đặc biệt, dịp Trung thu, quán còn chuẩn bị nhiều món quà nhỏ như móc chìa khóa hình lân, cá chép, mang đến trải nghiệm thú vị và ấm áp cho mùa lễ hội.

Địa chỉ: 6 Ngõ 34 Nguyên Hồng, Hà Nội Giá tham khảo: 45.000-79.000 VNĐ Giờ mở cửa: 0h-24h

Aventus Coffee

Nằm trên phố Hoàng Ngân, Aventus Coffee có không gian 3 tầng sang trọng với nhiều cửa kính đón ánh sáng tự nhiên.

Tầng 1 và 2 được bố trí hành lang rộng, bàn lớn phù hợp cho nhóm bạn hay cặp đôi, mang đến không gian thư giãn lý tưởng để đọc sách, làm việc, đồng thời điểm xuyết một vài chi tiết mang hơi thở Nhật Bản, tạo cảm giác thanh bình và nhẹ nhàng.

Mặt tiền quán được trang trí đậm tinh thần Trung thu, nổi bật với chú cá chép giấy màu đỏ trên nền gỗ (Ảnh: Aventus Coffee).

Dịp lễ, quán được trang trí rực rỡ với đèn lồng mini treo trần, đèn ông sao và các họa tiết truyền thống, cùng khu vực ngoài trời bài trí bàn ghế gỗ, biến không gian thành một phiên chợ mùa thu thu nhỏ ngay giữa lòng Hà Nội, gợi nhớ những con phố cổ như Hàng Mã.

Từng chi tiết đều được sắp xếp tinh tế, sống động, khiến khách như lạc vào một thế giới cổ tích, nơi mọi góc nhỏ đều là bức tranh tuyệt đẹp.

Thực đơn của quán cũng rất phong phú, từ các món ăn truyền thống đến đồ uống sáng tạo. Các món cappuccino, trà sữa hay nước ép hoa quả đều được pha chế tỉ mỉ, vừa đẹp mắt vừa thơm ngon, đáp ứng sở thích đa dạng của thực khách.

Aventus Coffee trở thành điểm đến lý tưởng để vừa thưởng thức ẩm thực, vừa tận hưởng không gian rộn ràng, ấm áp cùng bạn bè và người thân trong mùa lễ hội.

Địa chỉ: 248 Hoàng Ngân, Hà Nội Giá tham khảo: 50.000-99.000 VNĐ Giờ mở cửa: 7h-23h

Luli Coffee Artspace

Bước vào Luli Coffee Artspace, khách sẽ ngay lập tức ấn tượng với không gian rộng rãi, thoáng đãng, thiết kế hiện đại, tối giản nhưng vẫn ấm áp. Quán là điểm dừng chân lý tưởng để thư giãn, làm việc hay trò chuyện cùng bạn bè khi có cả không gian trong nhà lẫn sân vườn xanh mát.

Ánh sáng tự nhiên tràn ngập qua các cửa kính lớn, kết hợp với những góc nhỏ được bài trí tinh tế, tạo nên một không gian vừa năng động vừa dễ chịu.

Luli Coffee Artspace là một trong những quán cà phê được trang trí Trung thu đẹp và đông khách tại Hà Nội (Ảnh: Facebook nhân vật).

Khi Trung thu về, Luli Coffee Artspace được trang trí thêm đèn lồng, cá chép và các tiểu cảnh nhỏ xinh, tạo nên không khí lễ hội rực rỡ nhưng vẫn tinh tế. Ánh sáng tự nhiên chiếu qua các cửa kính lớn, làm nổi bật từng góc trang trí và mang đến nhiều lựa chọn sống ảo cho khách.

Menu của quán phong phú, từ cà phê, nước hoa quả đến các loại bánh ngọt và món ăn nhẹ, tất cả đều được pha chế tỉ mỉ, vừa đẹp mắt vừa thơm ngon.

Nhiều khách nhận xét giá đồ uống hơi nhỉnh so với mặt bằng chung, nhưng bù lại, không gian rộng rãi, thoáng mát cùng cách bài trí tinh tế giúp trải nghiệm tại Luli Coffee Artspace trở nên đáng nhớ.

Đây là điểm dừng chân lý tưởng để vừa thưởng thức đồ uống, vừa cảm nhận không khí Trung thu và lưu lại những khoảnh khắc đẹp.

Tuy nhiên, do quán thường đông khách vào cuối tuần, bạn nên ghé vào các ngày trong tuần để dễ tìm bàn và có trải nghiệm thoải mái hơn.

Luli Coffee Artspace là điểm đến được nhiều KOL và người nổi tiếng yêu thích (Ảnh: Facebook nhân vật).

Địa chỉ: Số 11 ngõ 290 Kim Mã, Hà Nội Giờ mở cửa: 8h-2h Giá tham khảo: 45.000-290.000 VNĐ

Làng Concept

Đi sâu vào đường Nguyễn Trãi, khách sẽ bắt gặp một không gian yên bình giữa phố phường nhộn nhịp chính là quán Làng Concept. Sân vườn rộng rãi được thiết kế theo phong cách nhà Bắc Bộ, với những chiếc đèn lồng treo, bình gốm, tiểu cảnh mini và lối đi lát gạch mộc mạc, tạo cảm giác vừa gần gũi vừa tinh tế.

Vào mùa Trung thu, các chi tiết lễ hội được bài trí khéo léo, đem đến không khí vừa vui tươi vừa lãng mạn, lý tưởng để thư giãn, trò chuyện hoặc chụp ảnh sống ảo. Quán có nhiều góc riêng tư, phù hợp cho các cặp đôi, nhóm bạn hay những buổi chụp ảnh chuyên nghiệp.

Với không gian được trang trí tỉ mỉ cùng ánh sáng tự nhiên hài hòa, Làng Concept trở thành điểm đến yêu thích của nhiều bạn trẻ để ghi lại những bức ảnh Trung thu lung linh (Ảnh: Facebook nhân vật).

Điểm nhấn được nhiều khách yêu thích là chú gà trống nuôi ngay tại quán, khiến không gian thêm sinh động và đặc sắc. Những món đồ cổ xưa, cánh cửa chạm khắc tinh xảo, chiếc bàn gỗ ấm áp hay những chiếc đèn lồng lung linh đều kể những câu chuyện riêng, tạo nên không gian vừa quen thuộc vừa độc đáo.

Menu của quán phong phú, từ đồ uống truyền thống, trà hoa quả đến các món ăn vặt, tất cả đều được đội ngũ pha chế tận tâm nghiên cứu và sáng tạo, góp phần mang đến trải nghiệm thư giãn trọn vẹn cho khách.

Với những góc sống ảo cực chất, Làng Concept mùa Trung thu thu hút đông đảo người tìm đến check-in. Đến đây, bạn không chỉ thưởng thức những ly cà phê thơm ngon mà còn đắm mình trong không gian đậm chất Việt, tìm thấy sự bình yên giữa nhịp sống hối hả.

Địa chỉ: Số 101, ngách 27, ngõ 328, Nguyễn Trãi, Hà Nội Giờ mở cửa: 7h-23h Giá tham khảo: 45.000-60.000 VNĐ

Ngon Garden

Ngoài những quán cà phê được trang hoàng rực rỡ dịp Trung thu, Ngon Garden là điểm đến không thể bỏ qua.

Quán rộng hơn 3.000 m2, kết hợp kiến trúc Đông Dương hiện đại với hồ nước, nhiều mảng xanh nhiệt đới và làn sương nhẹ phảng phất, tạo nên không gian thơ mộng, vừa sang trọng vừa gần gũi với thiên nhiên.

Hàng ngàn chiếc đèn lồng nhiều màu sắc được trang hoàng lộng lẫy, lung linh như một dải ngân hà, biến nơi đây thành khung cảnh Trung thu tuyệt đẹp.

Khung cảnh lối đi vào Ngon Garden được trang trí tỉ mỉ với đèn lồng và lúa vàng óng, tạo background (phông nền) sống ảo không thể bỏ qua (Ảnh: Facebook Ngon Garden).

Khi phố lên đèn, Ngon Garden bừng sáng như một khu vườn cổ tích; những chiếc đèn lồng đủ màu, lúa vàng óng trải dọc lối đi cùng các tiểu cảnh xinh xắn quanh ao nước tạo nên khung cảnh ấm áp, lý tưởng để check-in.

Quán được thiết kế theo kiểu sân vườn mở, với nhiều khu vực riêng tư, phù hợp cho nhóm bạn, gia đình hay các cặp đôi.

Thực đơn phong phú từ cà phê, trà, nước ép trái cây, set trái cây, bánh ngọt đến các món ăn nhẹ. Không chỉ vậy, khách còn có thể thưởng thức "Set Thu Hà Nội" nhẹ nhàng, món gà nướng bắt mắt, những biến tấu tinh tế từ sen hay chả ốc, nem ốc đậm đà tinh hoa ẩm thực Việt, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu thưởng thức ẩm thực và trải nghiệm mùa thu.

Không gian Trung thu tinh tế, cùng những món ăn ngon miệng, mang đến trải nghiệm thư giãn và tận hưởng tuyệt vời cho thực khách (Ảnh: Facebook Ngon Garden).

Nhờ sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc, trang trí lễ hội và chất lượng món ăn, Ngon Garden được vinh danh trong danh sách Michelin Selected Hà Nội, trở thành điểm đến lý tưởng cho mọi trải nghiệm ẩm thực và không gian mùa thu.

Với không gian ấm cúng, món ăn đa dạng và nhiều góc sống ảo tuyệt đẹp, Ngon Garden hứa hẹn là điểm dừng chân lý tưởng để tận hưởng không khí Trung thu cùng người thân và bạn bè.