Ông Nguyễn Duy Hưng muốn bán Bibica cho đối tác ngoại?

Nguồn tin từ trang Jakarta Globe ghi nhận, Sari Murni Abadi (SMA) - nhà sản xuất bánh snack Momogi của Indonesia - đang có ý định “thâu tóm” Bibica từ Tập đoàn PAN (mã chứng khoán: PAN), nhằm tăng cường hiện diện tại khu vực Đông Nam Á.

Chia sẻ với phóng viên báo Dân trí, đại diện truyền thông PAN Group xác nhận hai bên có thỏa thuận hợp tác. Tuy nhiên, thương vụ vẫn đang trong quá trình thực hiện và chưa có thông tin cụ thể.

Bibica (mã chứng khoán: BBC) được biết đến là một trong những nhà sản xuất bánh kẹo và bánh quy lớn, có thâm niên tại Việt Nam. Năm 2022, PAN Group do ông Nguyễn Duy Hưng làm Chủ tịch HĐQT đã mua 7,4 triệu cổ phiếu BBC với giá công khai là 71.000 đồng/cổ phiếu.

Giai đoạn này, ước tính tổng số tiền mà tập đoàn trên chi ra để thực hiện thương vụ này là hơn 524 tỷ đồng. Sau giao dịch, phía tập đoàn đã nâng sở hữu tại Bibica lên 98,3% vốn điều lệ.

Trong khi đó, thông tin từ trang Jakarta Globe dẫn lời giám đốc tài chính của Sari Murni Abadi, cho biết thương vụ mua lại này phù hợp với tham vọng của công ty trong việc mở rộng dấu ấn quốc tế và củng cố vị thế trên thị trường hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) toàn cầu.

Năm 2024, Bibica được biết đã lấy lại mốc lợi nhuận trăm tỷ đồng. 9 tháng đầu năm nay, công ty thu về gần 71 tỷ đồng lợi nhuận - tăng hơn 18% so với cùng kỳ.