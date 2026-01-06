Ngân hàng rục rịch thưởng Tết, nhân viên bàn tán, hồi hộp chờ con số

Sau một năm làm việc và cống hiến, cận Tết thường là giai đoạn nhân viên phấn khởi nhất khi mọi người đều mong chờ chính sách thưởng. Đặc biệt ở nhóm ngân hàng, với truyền thống lương thưởng cao, không khí chia sẻ về lương tháng 13, thưởng Tết đã và đang rầm rộ.

Chia sẻ với phóng viên báo Dân trí, cán bộ tại BIDV cho biết đã nhận chi thưởng Tết Dương lịch trước ngày 1/1. Thông thường, mức thưởng Tết Dương lịch là 1 tháng lương cộng với một khoản tiền động viên dao động 1-5 triệu đồng/người.

Một cán bộ tại Vietcombank nêu, ngân hàng này cũng đã chi lương tháng 13 và thưởng Tết Dương lịch ngay đêm 31/12/2025. Mức thưởng Tết Dương lịch tầm 10-15 triệu đồng, tương đương với lương cứng chi trả mỗi tháng cho nhân viên.

Ở khối tư nhân, ngay ngày đi làm đầu năm mới, nhân viên VPBank đã được chi lương tháng 13 trên toàn hệ thống. Hay nhân viên MB cũng có hé lộ mức thưởng Tết Dương lịch của ngân hàng này là lương tháng thứ 13 và 3 triệu đồng tiền hỗ trợ xe đi lại cho nhân viên ngân hàng…

Giao dịch tại ngân hàng (Ảnh: Tiến Tuấn).

Mức thưởng Tết Nguyên đán được mong đợi hơn vì sẽ cao hơn. Ghi nhận cho thấy hầu hết đơn vị đều chưa có chính sách cụ thể.

Thông thường, các ngân hàng sẽ ra mức thưởng Tết Nguyên đán dựa trên vào kết quả kinh doanh của đơn vị và năng suất, mức độ hoàn thành KPI của mỗi cá nhân. Trong đó, nhân viên xuất sắc có thể nhận mức thưởng lên tới vài tháng lương, thậm chí 12 tháng lương ở một số chi nhánh ngân hàng, tương đương hàng trăm triệu đồng.

Tại một ngân hàng Big 4, mức thưởng Tết Nguyên đán sẽ dựa theo kết quả hoàn thành kế hoạch một năm được giao, và thưởng Tết thêm một tháng lương nữa, một cán bộ trung bình nhận về tầm 20-25 triệu đồng. Ngày chi thưởng Tết hàng năm tại ngân hàng này là 20-27 tháng Chạp.

Nhân viên một ngân hàng TMCP Nhà nước lớn cũng chia sẻ mức thưởng Tết Nguyên đán của ngân hàng này thường cao hơn, lên đến 10 tháng lương. Thời gian chi trả thông thường là vào ngày 23-24 tháng Chạp. Dự kiến từ năm 2026 nhà băng này sẽ có nhiều thay đổi theo chính sách lương, thưởng mới.

Tại các ngân hàng tư nhân, mức thưởng Tết Nguyên đán sẽ được phân bổ theo mức độ hoàn thành KPI của chi nhánh, đến phòng ban và mỗi nhân viên ngân hàng. Thông thường, con số rơi vào khoảng vài tháng lương “cứng”, và khác nhau giữa nhân viên kinh doanh hay nhân viên khối văn phòng.

Về thời gian chi thưởng, tuỳ thuộc vào thời điểm “chốt sổ”, có nơi sẽ chi rải rác những tháng cuối năm âm và sau Tết Nguyên đán, có đơn vị chi đến tháng 3-4 năm sau. “Thông thường, mức thưởng Tết Nguyên đán sẽ không chi một lần”, các nhân viên cho biết thêm.