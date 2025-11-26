Sẵn sàng cho hội thảo thực thi ESG bằng khoa học công nghệ vào chiều nay

Hội thảo "Thực thi ESG bằng khoa học công nghệ - Từ dữ liệu tới hành động" được tổ chức vào 13h30 hôm nay (26/11), tại khách sạn Pullman (Hà Nội).

Từ sáng sớm 26/11, Ban tổ chức đã tất bật chuẩn bị những khâu cuối cùng trước khi sự kiện diễn ra.

Toàn cảnh không gian diễn ra hội thảo "Thực thi ESG bằng khoa học công nghệ - Từ dữ liệu tới hành động".

Hội thảo sẽ có sự tham gia của đông đảo đội ngũ các chuyên gia hàng đầu và đại diện lãnh đạo nhiều doanh nghiệp tiên phong, tổ chức uy tín, có kinh nghiệm về chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI). Để sự kiện diễn ra thành công tốt đẹp, công tác tổ chức, chuẩn bị được tiến hành gấp rút.

Biển tên dành cho đại biểu và khách mời được đặt trang trọng trên từng bàn, với thiết kế tinh tế,

Trong suốt những ngày qua, Ban tổ chức đã liên tục họp bàn, trao đổi và đưa ra nhiều phương án tổ chức nhằm đảm bảo sự kiện diễn ra một cách tối ưu, chuyên nghiệp và hiệu quả nhất.

Ban tổ chức đã dành một số lượng suất tiêu chuẩn và vé VVIP cho cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức quan tâm tới thực thi ESG, phát triển bền vững đăng ký tham dự.

Khi tới check-in (làm thủ tục), đại diện doanh nghiệp, tổ chức có thể sử dụng mã QR do ban tổ chức gửi email xác nhận đăng ký thành công trước đó.

Hội thảo hứa hẹn mang tới góc nhìn đa chiều, cập nhật các mô hình mới, đồng thời mở ra đối thoại trực tiếp giữa cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp nhằm thúc đẩy việc áp dụng khoa học công nghệ như một động lực quan trọng của phát triển bền vững.

Công tác chuẩn bị hệ thống âm thanh, ánh sáng được triển khai kỹ lưỡng nhằm đảm bảo chất lượng tốt nhất cho sự kiện.

Với phiên tham luận, diễn giả sẽ chia sẻ những phân tích chuyên sâu và các kinh nghiệm thực tiễn về việc ứng dụng khoa học công nghệ trong đo lường, quản trị và thúc đẩy thực thi ESG tại doanh nghiệp cũng như đơn vị đang công tác.

Sự chỉn chu trong từng khâu chuẩn bị dù nhỏ nhất để hội thảo có thể diễn ra một cách tốt nhất.

Diễn đàn ESG Việt Nam là diễn đàn mở, được báo Dân trí khởi xướng và tổ chức từ năm 2024 với nhiều hoạt động, chuỗi sự kiện, trong đó điểm nhấn là Vietnam ESG Awards.

Chủ đề của Diễn đàn ESG Việt Nam 2025 được các thành viên Hội đồng cấp cao Diễn đàn ESG Việt Nam và giới chuyên gia đánh giá là phù hợp với tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị là lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực phát triển.