Doanh nghiệp Việt bán gần 250.000 tấn "vàng đen", thu kỷ lục hơn 1,6 tỷ USD

Hạt tiêu được ví như “vàng đen” của Việt Nam, hiện có mặt tại 110 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Theo Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), trong tháng 12/2025, Việt Nam xuất khẩu hơn 22.400 tấn hạt tiêu các loại, chủ yếu là tiêu đen với 19.380 tấn. Kim ngạch xuất khẩu đạt 146,4 triệu USD, trong đó tiêu đen mang về 119,8 triệu USD. So với cùng kỳ tháng 12/2024, lượng xuất khẩu tăng 47,2%, kim ngạch tăng 45,5%.

Lũy kế cả năm 2025, Việt Nam xuất khẩu hơn 247.400 tấn hạt tiêu, gồm trên 212.200 tấn tiêu đen và trên 35.200 tấn tiêu trắng. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 1,66 tỷ USD, trong đó tiêu đen đạt 1,37 tỷ USD và tiêu trắng đạt 288,8 triệu USD.

So với năm 2024, sản lượng xuất khẩu giảm nhẹ 1,2% (tương đương 3.118 tấn), nhưng kim ngạch lại tăng mạnh 26%. Đây cũng là mức kim ngạch cao nhất từ trước đến nay của ngành hồ tiêu Việt Nam, nhờ giá xuất khẩu tăng cao.

Cụ thể, giá xuất khẩu bình quân tiêu đen trong năm 2025 đạt 6.607 USD/tấn, tăng 36,2% so với năm trước; tiêu trắng đạt 8.629 USD/tấn, tăng 33,6%.

Người dân Đắk Lắk thu hoạch hồ tiêu (Ảnh: Dương Phong).

Về thị trường, Mỹ tiếp tục là nước nhập khẩu hạt tiêu lớn nhất của Việt Nam với gần 50.600 tấn, chiếm 22,3% thị phần, dù giảm 23,8% so với năm 2024. Các thị trường tiếp theo gồm UAE đạt trên 22.200 tấn (tăng 35,6%), Trung Quốc gần 20.000 tấn (tăng 88%), Ấn Độ gần 12.500 tấn (tăng 17,7%) và Đức gần 11.900 tấn (giảm 18,9%).

Các doanh nghiệp xuất khẩu lớn có Olam Việt Nam dẫn đầu, chiếm 9,7% thị phần nhưng giảm 13,7% so với năm trước. Tiếp theo là Phúc Sinh, Nedspice Việt Nam, Simexco Đắk Lắk, Haprosimex.

Ở chiều ngược lại, năm 2025, Việt Nam đã nhập khẩu gần 42.700 tấn hạt tiêu, kim ngạch 266,2 triệu USD; trong đó, nhập khẩu tiêu đen đạt hơn 36.600 tấn, tiêu trắng đạt gần 6.100 tấn. So với năm 2024 lượng nhập khẩu tăng 16,2%; kim ngạch tăng 51,1%.

Brazil là quốc gia cung cấp hạt tiêu lớn nhất cho Việt Nam, tăng 103% so với năm trước và chiếm 45,5% thị phần. Tiếp theo là Campuchia tăng 82,5%, chiếm 29,1% thị phần và Indonesia giảm 56,1% và chiếm 17,7% thị phần nhập khẩu.

Theo VPSA, đến năm 2024, diện tích hồ tiêu ở nước ta khoảng 113.000ha, sản lượng ước đạt 190.000 tấn. Việt Nam là quốc gia sản xuất và xuất khẩu hạt tiêu lớn nhất thế giới khi sản lượng chiếm khoảng 40% và xuất khẩu chiếm 55-60% trên toàn cầu.