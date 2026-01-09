Giới đầu tư lo gặp lại "bóng ma" 2019 - năm của bơm tiền, Fed vào thế khó

Sau một năm 2025 bùng nổ với mức tăng trưởng hơn 60% của giá vàng, giới đầu tư đang nín thở chờ đợi động thái tiếp theo từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Dựa trên các dữ liệu mới nhất từ Money Metals, ICICI Direct và Dow Jones, bức tranh kinh tế vĩ mô đang dần hé lộ những gam màu xám, báo hiệu một chu kỳ nới lỏng tiền tệ bắt buộc có thể sâu rộng hơn dự kiến, bất chấp những tuyên bố cứng rắn về lạm phát.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nhiều khả năng sẽ cắt giảm lãi suất mạnh hơn trong năm nay so với những gì cả giới chức Fed lẫn thị trường tài chính đang dự báo (Ảnh: Seeking Alpha).

Khi "chiếc phanh" của nền kinh tế bị hỏng

Theo phân tích trên MarketWatch, nền kinh tế Mỹ đang phát đi những tín hiệu cảnh báo đỏ mà Fed khó có thể phớt lờ. Dù số liệu việc làm tháng 11 vẫn ghi nhận mức tăng trưởng dương, nhưng bản chất của sự tăng trưởng này rất mong manh, chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực phi chu kỳ như giáo dục và y tế.

Đáng lo ngại hơn, tỷ lệ thất nghiệp đã leo thang từ 4,4% lên 4,6%. Tỷ lệ người lao động tự nguyện nghỉ việc giảm mạnh, cùng với đà tăng lương chững lại, cho thấy thị trường lao động đang nguội lạnh do nhu cầu suy yếu thực sự chứ không phải do thiếu hụt nguồn cung.

Felix Vezina-Poirier, tác giả bài phân tích trên Dow Jones, nhận định Fed sẽ buộc phải cắt giảm lãi suất mạnh tay hơn trong năm 2026 so với mức dự báo khiêm tốn của thị trường.

Hiện tại, biểu đồ "dot plot" (dự báo lãi suất của các thành viên Fed) chỉ gợi ý một đợt cắt giảm duy nhất trong năm nay. Tuy nhiên, thực tế khắc nghiệt của thị trường lao động vốn đang mấp mé ngưỡng đình trệ sẽ là động lực buộc Fed phải hành động quyết liệt hơn.

"Bóng ma" năm 2019 và sự xoay trục âm thầm

Trong khi báo cáo việc làm là bề nổi của tảng băng chìm, những vết nứt sâu hơn trong hệ thống tài chính đang được các chuyên gia tại Money Metals chỉ ra qua lăng kính của thị trường repo (thị trường mua bán lại).

Mike Maharrey, chuyên gia phân tích của Money Metals, ví von tình trạng hiện tại giống hệt kịch bản năm 2019. Khi đó, nỗ lực thắt chặt tiền tệ của Fed đã khiến thị trường repo căng thẳng tột độ, buộc cơ quan này phải âm thầm bơm thanh khoản trở lại. Hiện tại, nhu cầu sử dụng cơ chế repo qua đêm thường trực của Fed đang tăng vọt và kéo dài bất thường sang cả đầu năm 2026.

Đây được coi là "con chim hoàng yến" báo hiệu rủi ro trong hầm mỏ. Việc hệ thống ngân hàng phải phụ thuộc nặng nề vào nguồn vốn từ Fed để duy trì thanh khoản hàng ngày cho thấy cấu trúc tài chính đang chịu áp lực lớn. Mike cho rằng Fed đang thực hiện một sự xoay trục "không chính thức": nới lỏng định lượng (QE) để cứu thanh khoản nhưng tránh dùng thuật ngữ nhạy cảm này.

Nguyên nhân sâu xa nằm ở cái mà Mike gọi là "hố đen nợ". Sau nhiều năm lãi suất siêu thấp, nền kinh tế đã nghiện tiền rẻ. Khi lãi suất tăng, gánh nặng nợ nần khiến hệ thống trở nên mong manh dễ vỡ. Fed đang mắc kẹt trong thế tiến thoái lưỡng nan: Tiếp tục thắt chặt để chống lạm phát thì hệ thống tài chính sụp đổ vì nợ; còn nới lỏng để cứu thị trường thì phải chấp nhận lạm phát cao và đồng USD suy yếu.

Vàng ra sao?

Báo cáo Triển vọng hàng hóa của ICICI Direct (Ấn Độ) công bố ngày 6/1 nhận định, sau đợt tăng nóng năm ngoái, giá vàng có thể sẽ có nhịp điều chỉnh hoặc đi ngang để "nghỉ lấy sức". Áp lực chốt lời ngắn hạn là khó tránh khỏi khi tỷ lệ rủi ro - lợi nhuận trở nên kém hấp dẫn hơn đối với dòng tiền mới.

Tuy nhiên, các nhà phân tích của ICICI Direct vẫn dự báo vùng hỗ trợ cứng của vàng nằm quanh mức 3.500-3.600 USD/ounce. Ngay cả khi rủi ro địa chính trị hạ nhiệt hay căng thẳng thương mại dịu bớt, vàng khó có thể xuyên thủng đáy này.

Ngược lại, nếu đồng USD tiếp tục suy yếu do Fed cắt lãi suất sâu, hoặc lo ngại về nợ công Mỹ gia tăng, giá vàng hoàn toàn có thể thử thách vùng kháng cự 4.800-5.000 USD/ounce trong thời gian tới.

Động lực cho đà tăng này đến từ lực mua bền bỉ của các ngân hàng trung ương. Kể từ năm 2022, khối này đã âm thầm gom khoảng 1.000 tấn vàng mỗi năm nhằm đa dạng hóa dự trữ ngoại hối và giảm sự phụ thuộc vào đồng bạc xanh. Hiện tại, vàng đã trở thành tài sản dự trữ lớn thứ 2 thế giới, chỉ sau USD.

Giá vàng đã tăng trong năm 2025 và chạm mức đỉnh lịch sử 4.550 USD/ounce, sau khi Fed Mỹ hạ lãi suất tổng cộng 75 điểm cơ bản (Ảnh: LinkedIn).

Một yếu tố khác đang âm thầm hỗ trợ giá vàng là lo ngại về tính độc lập của Fed trong tương lai. Theo MarketWatch, thị trường đang đồn đoán về người kế nhiệm Chủ tịch Fed Jerome Powell, với ứng viên hàng đầu là Kevin Hassett - Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Nhà Trắng.

Giới đầu tư lo ngại rằng áp lực chính trị có thể buộc Fed phải hạ lãi suất nhanh hơn mức cần thiết để kích thích tăng trưởng, bất chấp rủi ro lạm phát. Báo cáo của ICICI Direct cũng nhấn mạnh: "Những quan ngại về tính độc lập của Fed sẽ là yếu tố hỗ trợ giá vàng. Thị trường lo ngại ứng viên chủ tịch tiếp theo sẽ ưu tiên nới lỏng tiền tệ".