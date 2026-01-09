Trước khi thành Quỹ đầu tư quốc gia, SCIC kinh doanh ra sao?

Nghị quyết 79 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế Nhà nước vừa được Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành ngày 6/1. Một trong các nội dung là sẽ tiếp tục cơ cấu lại vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, đồng thời sẽ thực hiện đổi mới, sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước, trong đó có Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).

"Tái cơ cấu toàn diện Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) theo hướng kinh doanh vốn chuyên nghiệp, tiến tới hình thành Quỹ đầu tư quốc gia", Nghị quyết nêu rõ.

Năm 2025, tiếp nhận thêm 5 doanh nghiệp Nhà nước tổng vốn gần 2.000 tỷ đồng

Trước khi được đề xuất trở thành Quỹ đầu tư quốc gia, SCIC đang là công ty quản lý vốn Nhà nước được thành lập từ năm 2005. Đến nay, SCIC đã tiếp nhận 120 doanh nghiệp, trong đó có 18 tập đoàn, tổng công ty, với tổng vốn Nhà nước là hơn 24.746 tỷ đồng, xử lý nhiều tồn tại lớn tại Vinaconex, Vinatex hay Seaprodex….

Từ năm 2014, tổng công ty đã bán vốn tại 396 doanh nghiệp, thu gần 48.000 tỷ đồng, gấp 4,4 lần giá vốn và chiếm 90% giá trị thu bán vốn từ khi thành lập.

SCIC cũng đẩy mạnh đầu tư mới với tổng giá trị hơn 55.000 tỷ đồng, gồm 16.000 tỷ đồng đầu tư tại doanh nghiệp đã tiếp nhận, 15.000 tỷ đồng đầu tư theo chỉ định của Chính phủ và 10.639 tỷ đồng vào các lĩnh vực then chốt như năng lượng, hạ tầng cảng và tài chính - ngân hàng.

Tính đến hiện tại, SCIC đại diện chủ sở hữu tại 112 doanh nghiệp, với tổng giá trị sổ sách 56.284 tỷ đồng. Năm qua, tổng công ty này đã tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại 5 doanh nghiệp với tổng số vốn Nhà nước là 1.984 tỷ đồng.

Ngay tháng 12/2025, SCIC đã nhận được công văn từ Bộ Công Thương đề nghị SCIC tổ chức buổi lễ chuyển giao 2 doanh nghiệp là Tổng Công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp (MIE) và Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam (VINAINCON) với giá trị vốn nhà nước 1.869 tỷ đồng.

Văn phòng SCIC (Ảnh: DT).

Về công tác bán vốn, từ đầu năm 2025, SCIC đã triển khai bán vốn tại 50 doanh nghiệp; trong đó đã công bố thông tin là 10 doanh nghiệp. Đơn vị này cũng đã bán vốn thành công tại 8 doanh nghiệp với doanh thu 4.071 tỷ đồng (đạt 86% kế hoạch bán vốn).

Đầu tư gần 10.400 tỷ đồng vào cổ phiếu BIDV, Vietnam Airlines...

Về kinh doanh, ghi nhận tại báo cáo tổng kết năm 2025 cho thấy tổng doanh thu lũy kế ước đến tháng 31/12/2025 của SCIC ước đạt 13.408 tỷ đồng, bằng 112% so với kế hoạch năm 2025 và bằng 130% so với năm 2024. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 11.889 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 11.197 tỷ đồng, vượt 28% kế hoạch năm 2025 và tăng 28% so với năm 2024.

Năm qua, tổng công ty này đã giải ngân đầu tư 10.373 tỷ đồng tại 4 khoản đầu tư. Đầu tư cổ phiếu BIDV là 1.500 tỷ đồng; giải ngân 7.770 tỷ đồng mua cổ phần phát hành thêm của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) theo đúng quy định và chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; đầu tư thêm 1.000 tỷ đồng tăng vốn điều lệ...

Tổng công ty này nêu đang nghiên cứu tiếp cơ hội đầu tư cổ phiếu, trái phiếu vào Vietcombank, BIDV và một số ngân hàng khác.