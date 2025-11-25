Dàn diễn giả Hội thảo Thực thi ESG bằng khoa học công nghệ

Hội thảo “Thực thi ESG bằng khoa học công nghệ - Từ dữ liệu tới hành động” được báo Dân trí tổ chức vào 13h30 ngày 26/11, tại khách sạn Pullman (TP Hà Nội). Hội thảo nằm trong chuỗi sự kiện của Diễn đàn ESG Việt Nam 2025 với chủ đề "Khoa học công nghệ và động lực cho phát triển bền vững".

Ứng dụng khoa học công nghệ, quản trị dữ liệu là câu chuyện được nhiều doanh nghiệp quan tâm nhưng triển khai ra sao, tích hợp thế nào trong thực thi ESG không phải câu chuyện đơn giản.

Trong bối cảnh toàn thế giới ứng dụng khoa học công nghệ, toàn nền kinh tế nói về chuyển đổi số và doanh nghiệp được cổ vũ triển khai chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết 57, Nghị quyết 68, câu hỏi đặt ra là nội tại các doanh nghiệp có thể làm gì để tối ưu hóa được việc thực thi ESG bằng ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động vận hành, quản trị.

Hội thảo “Thực thi ESG bằng khoa học công nghệ - Từ dữ liệu tới hành động” gồm 2 phiên tham luận và thảo luận chuyên sâu, tập trung phân tích xu hướng ứng dụng dữ liệu - công nghệ trong thực thi ESG, cũng như những yêu cầu mới đối với doanh nghiệp trong bối cảnh phát triển bền vững.

Các diễn giả tham dự đều là những chuyên gia đầu ngành, đến từ cơ quan quản lý, tổ chức nghiên cứu, doanh nghiệp công nghệ và các tập đoàn lớn đang triển khai mạnh mẽ ESG. Họ sẽ chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, phân tích các rào cản trong thu thập – quản trị dữ liệu, cũng như đề xuất giải pháp để doanh nghiệp đẩy nhanh quá trình chuyển đổi ESG một cách hiệu quả và khả thi.

Hội thảo hứa hẹn mang tới góc nhìn đa chiều, cập nhật các mô hình mới, đồng thời mở ra đối thoại trực tiếp giữa cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp nhằm thúc đẩy việc áp dụng khoa học công nghệ như một động lực quan trọng của phát triển bền vững.

Với phiên tham luận, diễn giả sẽ chia sẻ những phân tích chuyên sâu và các kinh nghiệm thực tiễn về việc ứng dụng khoa học công nghệ trong đo lường, quản trị và thúc đẩy thực thi ESG tại doanh nghiệp cũng như đơn vị đang công tác.

GS.TS Mạc Quốc Anh - Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội, Viện trưởng Viện Kinh tế và Phát triển Doanh nghiệp.

Ông Mạc Quốc Anh là chuyên gia khoa học và công nghệ với nhiều công trình nghiên cứu thực tiễn. Ông cũng là chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp, góp phần xây dựng chính sách nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Ông cũng có nhiều hoạt động giúp cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển lớn mạnh nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước và hội nhập quốc tế có hiệu quả. Bên cạnh đó, Viện trưởng Viện Kinh tế và Phát triển Doanh nghiệp cũng đồng hành cùng các doanh nghiệp hỗ trợ thực hiện tiêu chuẩn ESG giúp thúc đẩy kinh doanh có trách nhiệm, hướng đến tương lai bền vững.

PGS.TS Tạ Hải Tùng - Hiệu trưởng Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

PGS.TS Tạ Hải Tùng có bằng Tiến sĩ về lĩnh vực Công nghệ Thông tin và Truyền thông do 3 đại học bách khoa của Ý cấp. Ông từng là nghiên cứu viên tại Úc và Ý, giảng viên từ 2003, Giám đốc Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ định vị sử dụng vệ tinh (2011-2018) và Chủ tịch Tổ chức Công nghệ định vị đa hệ thống Châu Á (2016-2019).

PGS.TS Tạ Hải Tùng có hơn 70 công trình khoa học, được trao nhiều giải thưởng uy tín như Quả Cầu Vàng cho 10 tài năng trẻ Khoa học Công nghệ (2013), Nhân tài Đất Việt (2015), bằng khen của Thủ tướng Phạm Minh Chính về những đóng góp trong thực hiện Dự án Sản xuất, Cấp và Quản lý Căn cước Công dân (2021).

Ngoài GS.TS Mạc Quốc Anh, diễn giả còn có ông Nguyễn Đức Minh - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Nutricare, Phó chủ tịch Hội Sản xuất hàng công nghiệp chủ lực TP Hà Nội.

Tháng 5/2024, ông Nguyễn Đức Minh được bầu làm Phó chủ tịch Hội Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực TP Hà Nội (HAMI). Ông Minh cho biết việc đảm nhiệm chức vụ này sẽ mở ra những cơ hội mới, giúp ông phát huy vai trò của mình trong việc thúc đẩy ngành công nghiệp chủ lực của Thủ đô phát triển mạnh mẽ hơn.

HAMI là hội ngành nghề tập hợp các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực của TP Hà Nội. Đây là cầu nối cho các doanh nghiệp trao đổi, học tập kinh nghiệm, liên doanh, liên kết, hợp tác trong sản xuất kinh doanh cùng phát triển, tạo đà cho sự phát triển ngành sản xuất nói riêng và nền kinh tế nói chung.

Ông Tạ Hữu Thanh - Giám đốc Thương mại Công ty cổ phần Hàng không Vietjet.

Ông Tạ Hữu Thanh, Giám đốc Thương mại Công ty cổ phần Vietjet sẽ, tham gia với vai trò diễn giả tại Hội thảo. Ông sẽ chia sẻ góc nhìn của một hãng hàng không về cách doanh nghiệp khai thác khoa học công nghệ và quản trị dữ liệu để tối ưu hoá thực thi ESG - một hành trình nhiều cơ hội nhưng không ít thách thức trong bối cảnh toàn cầu đẩy mạnh chuyển đổi số và Việt Nam thúc đẩy ứng dụng công nghệ theo tinh thần Nghị quyết 57 và Nghị quyết 68.

Với 2 phiên tham luận và thảo luận chuyên sâu, hội thảo sẽ phân tích xu hướng ứng dụng dữ liệu - công nghệ trong thực thi ESG, đồng thời chỉ ra những yêu cầu mới đặt ra cho doanh nghiệp trên con đường phát triển bền vững.

TS Lê Thái Hà - Giám đốc Điều hành Quỹ VinFuture, Quỹ Vì Tương lai xanh sẽ là người dẫn dắt phiên thảo luận.

Tiến sĩ Hà là nhà khoa học nữ người Việt Nam duy nhất có tên trong top các nhà khoa học có tầm ảnh hưởng nhất thế giới (2021-2023). Tốt nghiệp Tiến sĩ Kinh tế tại Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore năm 24 tuổi, Tiến sĩ Hà là nhà nghiên cứu uy tín với hơn 80 bài báo trên các tạp chí khoa học uy tín - những tạp chí hàng đầu trong các lĩnh vực kinh tế năng lượng, môi trường và kinh tế ứng dụng.

Nhiều năm liền, bà có tên trong top 1% nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới (theo Đại học Stanford). Tiến sĩ Hà cũng là nữ thành viên duy nhất trong Hội đồng khoa học ngành Kinh tế (NAFOSTED, 2022-2024).

Bà Đỗ Thị Thu Phương - Phó trưởng ban, Ban An toàn môi trường và phát triển bền vững, Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN).

Bà Đỗ Thị Thu Phương - Phó trưởng ban, Ban An toàn môi trường và phát triển bền vững, Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) - sẽ tham gia với vai trò diễn giả, chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn trong quản trị bền vững, tích hợp công nghệ vào quy trình vận hành và các mô hình ESG mà PVN đang triển khai.

Bà Đỗ Thị Thu Phương - hó trưởng ban, Ban An toàn môi trường và phát triển bền vững, Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) (Ảnh: IT).

Với nhiều năm phụ trách các chương trình an toàn, môi trường và phát triển bền vững tại một tập đoàn năng lượng quy mô lớn, bà Phương sẽ phân tích cách PVN ứng dụng hệ thống quản trị dữ liệu trong vận hành.

Những chia sẻ từ đại diện tập đoàn được kỳ vọng mang lại góc nhìn thực tế về việc biến dữ liệu thành hành động, cách doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực năng lượng đang thích ứng với xu hướng ESG toàn cầu và lộ trình giảm phát thải theo cam kết quốc gia.