Hội thảo "Thực thi ESG bằng khoa học công nghệ" sẽ giải quyết vấn đề gì?

Hội thảo “Thực thi ESG bằng khoa học công nghệ - Từ dữ liệu đến hành động” sẽ được báo Dân trí tổ chức vào 13h20 ngày 26/11, tại Hà Nội. Hội thảo nằm trong chuỗi sự kiện của Diễn đàn ESG Việt Nam 2025 chủ đề "Khoa học công nghệ và động lực cho phát triển bền vững".

Độc giả quan tâm có thể đăng ký tham dự và nhận trọn bộ tài liệu hội thảo tại đây.

Diễn giả tham gia hội thảo là các chuyên gia hàng đầu về ESG, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI) và lãnh đạo doanh nghiệp tiên phong tại Việt Nam. Hội thảo sẽ mang đến góc nhìn thực tiễn và chiến lược rõ ràng cho cộng đồng doanh nghiệp đang nỗ lực tích hợp ESG vào hoạt động kinh doanh.

Cụ thể, hội thảo “Thực thi ESG bằng khoa học công nghệ - Từ dữ liệu đến hành động” sẽ làm rõ vai trò và tác động của ứng dụng khoa học công nghệ và quản trị dữ liệu vào thực thi ESG, với từng thành phần E, S, G.

Các diễn giả sẽ chia sẻ kinh nghiệm thực thi ứng dụng khoa học công nghệ vào thực hành ESG của doanh nghiệp thương mại dịch vụ, tiêu dùng.

Đặc biệt là kinh nghiệm thực thi khoa học công nghệ để vận dụng vào thực hành ESG của doanh nghiệp sản xuất với những hiệu quả điển hình, mách nước các kinh nghiệm ứng dụng phù hợp với khả năng của từng nhóm doanh nghiệp với từng quy mô khác nhau.

Ngoài ra, hội thảo còn đưa ra những giải pháp, kiến nghị để các doanh nghiệp có thể tận dụng và tối ưu được nguồn vốn rẻ, ưu đãi theo tinh thần của các Nghị quyết 57 về phát triển khoa học công nghệ, Nghị quyết 68 về kinh tế tư nhân khi chứng minh được việc ứng dụng khoa học công nghệ vào quá trình vận hành.

Diễn giả tham gia hội thảo cũng sẽ cùng thảo luận và tìm lời giải cho bài toán làm thế nào để doanh nghiệp biến việc áp dụng chuyển đổi số, quản trị dữ liệu thành kết quả đo đếm được, thành hiệu quả nhìn thấy được theo hướng tích cực mà chi phí hợp lý. Doanh nghiệp nên bắt đầu từ đâu, cần ưu tiên nguồn lực nào, từ con người, tài chính hay công nghệ... sẽ là những nội dung được thảo luận sâu tại hội thảo.

Diễn đàn ESG Việt Nam được báo Dân trí khởi xướng từ năm 2024, là diễn đàn mở thảo luận về lý thuyết mà còn là nền tảng thực tiễn, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện và tích hợp ESG vào chiến lược kinh doanh của mình, góp phần nâng cao vị thế của doanh nghiệp trên thị trường và trong cộng đồng, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

Sau lễ ra mắt ngày 22/5/2024, Diễn đàn ESG Việt Nam năm 2024 chủ đề "Chiến lược phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới" đã có hàng loạt sự kiện gồm 2 hội thảo tại Hà Nội, TPHCM, một cuộc thi viết, chuỗi tọa đàm online, diễn đàn lớn kết hợp lễ vinh danh Vietnam ESG Awards 2024 .

Diễn đàn ESG Việt Nam 2025 lấy chủ đề là "Khoa học công nghệ và động lực cho phát triển bền vững" bám sát tinh thần của hàng loạt nghị quyết quan trọng. "Khoa học công nghệ và động lực cho phát triển bền vững" - chủ đề của Diễn đàn năm nay được đánh giá là phù hợp với tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị là lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực phát triển.

Trước đó, ngày 14/8, báo Dân trí đã kết hợp cùng Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM đồng tổ chức Hội thảo “Thực thi ESG bằng AI, doanh nghiệp cần làm gì?”.

Hội thảo đã làm rõ vai trò của AI trong hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các mục tiêu E, S, G. Tại sự kiện, các diễn giả cũng chia sẻ nhiều bài học thực tiễn, chỉ ra khó khăn, sai lầm thường gặp và giải pháp phù hợp cho từng nhóm doanh nghiệp khi ứng dụng AI vào thực thi ESG.