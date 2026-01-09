Giá vàng rủ nhau giảm

Kết thúc phiên giao dịch ngày 8/1, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết tại 155,2-157,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 800.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với giá đóng cửa phiên liền trước đó. Chênh lệch giữa 2 chiều mua và bán được duy trì ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Mức đỉnh mặt hàng này từng thiết lập là 159,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra phiên ngày 24/12/2025.

Vàng trong nước giảm theo giá thế giới. Trên thế giới, giá vàng giảm 12 USD, lên 4.445 USD/ounce. Trong 2 ngày gần nhất, kim loại quý mất 50 USD. Quy đổi theo tỷ giá chưa tính thuế, phí, vàng thế giới tương đương 141 triệu đồng/lượng.

David Meger, Giám đốc Giao dịch kim loại quý tại đơn vị chuyên về quản lý tài sản High Ridge Futures nhận định thị trường đi xuống do nhà đầu tư bán ra chốt lời sau các phiên tăng mạnh trước đó.

Dù vậy, số liệu việc làm yếu hơn của Mỹ đã hạn chế đà giảm của kim loại quý, do củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) hạ lãi suất. Theo hãng dữ liệu tài chính LSEG, thị trường dự báo Fed sẽ giảm lãi suất 61 điểm cơ bản (0,61%) trong năm nay.

Số vị trí việc làm trống trong tháng 12 - một thước đo nhu cầu lao động, đã giảm xuống còn 7,15 triệu, so với mức 7,23 triệu của tháng 11, theo báo cáo Khảo sát Vị trí Việc làm và Biến động Lao động (JOLTS) hằng tháng của Bộ Lao động Mỹ.

Dữ liệu này yếu hơn kỳ vọng, khi các nhà kinh tế dự báo số vị trí trống sẽ tăng lên 7,61 triệu. Số lượng việc làm đang tuyển dụng đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3 năm 2021. Trong khi đó, số lượng và tỷ lệ tuyển dụng hầu như không thay đổi, lần lượt ở mức 5,1 triệu và 3,2%.

Mặt hàng vàng trang sức (Ảnh: Mạnh Quân)

Thị trường vàng không ghi nhận phản ứng đáng kể nào trước các dữ liệu việc làm đáng thất vọng mới nhất. Trước đó trong buổi sáng, công ty xử lý bảng lương khu vực tư nhân ADP đã báo cáo mức tăng trưởng việc làm trong tháng 12 yếu hơn dự kiến.

Thị trường vàng đang chịu áp lực bán kỹ thuật khá mạnh sau khởi đầu tích cực của năm mới. Mặc dù giá vàng đang gặp khó khăn, các nhà phân tích cho rằng, mặt bằng giá hiện tại và xu hướng tăng vẫn được hỗ trợ tốt khi thị trường lao động Mỹ tiếp tục suy yếu. Các nhà kinh tế cho biết, sự suy giảm thêm của thị trường lao động Mỹ sẽ buộc Fed phải cắt giảm lãi suất cho đến năm 2026.

Cho đến nay, các dữ liệu này vẫn chưa tác động đến kỳ vọng hiện tại của thị trường. Công cụ CME FedWatch cho thấy thị trường đang định giá khả năng hơn 80% rằng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp chính sách tiền tệ vào cuối tháng này.

Giá vàng đã liên tục tăng những ngày đầu năm 2026 trong bối cảnh bất ổn tại Venezuela lên đỉnh điểm sau khi Mỹ bắt giữ Tổng thống nước này.

Trong báo cáo Giám sát Thị trường hàng tuần mới nhất, các nhà phân tích của Hội đồng vàng Thế giới (WGC) đã đưa ra các nhận định về triển vọng kim loại quý sau những bất ổn mới tại châu Mỹ.

WGC lưu ý rằng giá vàng đã giảm trong tuần cuối cùng của năm 2025, song vẫn kết thúc năm 2025 với mức tăng 67%. Sự điều chỉnh giảm của vàng có thể liên quan đến việc tái cân bằng danh mục đầu tư cuối năm trong bối cảnh đợt tăng giá ấn tượng vào năm 2025 cũng như khả năng chốt lời, điều này đã làm giảm đà tăng của vàng. Dù vậy, các chuyên gia nhận định, xu hướng cốt lõi của kim loại quý này vẫn được đánh giá là tăng.