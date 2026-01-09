Nhiều xe ben chạy vào hẻm 5 tấn ở TPHCM không có trong danh sách cho phép

Xe ben biển số 60H-081.28 chở đất chạy trong hẻm, nhưng không có trong danh sách chấp thuận (Ảnh: Xuân Đoàn).

Ngày 9/1, Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng PC08 Công an TPHCM) đang phối hợp với các đơn vị liên quan để rà soát, xử lý tình trạng xe ben tải trọng “khủng” chạy vào hẻm 5 tấn trên đường Thống Nhất, phường Đông Hòa mà Dân trí đã đưa tin.

Nhiều xe ben không có trong danh sách

Sau khi đối chiếu biển số các xe ben chạy vào hẻm với danh sách phương tiện được UBND phường Đông Hòa chấp thuận, phóng viên Dân trí ghi nhận nhiều xe ben không có tên trong danh sách này.

Điển hình, xe ben biển số 61C-193.21 do một nam tài xế điều khiển chạy vào hẻm lúc 16h45 ngày 22/12/2025; tiếp đó, xe ben biển số 61C-446.14 cũng chạy vào hẻm lúc 16h57 cùng ngày.

Tương tự, lúc 16h16 ngày 23/12/2025, một nam tài xế điều khiển xe ben biển số 51M-694.33 chạy ra khỏi hẻm. Sau đó 4 phút, xe ben biển số 61C-505.68, do một nam tài xế điều khiển, tiếp tục chạy từ công trình ra khỏi hẻm. Đến 16h22 cùng ngày, một nam tài xế khác lái xe ben biển số 51L-731.86 chạy vào hẻm để đến công trình.

Xe ben biển số 61C-446.14 vào công trình, nhưng không có trong danh sách chấp thuận (Ảnh: Xuân Đoàn).

Một trường hợp khác là xe ben biển số 60H-081.28, có treo bảng “xe chở nguồn vật liệu cung cấp dự án trọng điểm”, lấy đất từ công trình và rời khỏi hẻm lúc 10h03 ngày 30/12/2025.

Sau đó, tài xế điều khiển phương tiện này chạy quãng đường hơn 20km và dừng tại bãi tập kết vật liệu trên đường Hương Lộ 15 (trước đây thuộc xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai). Hiện, tuyến đường Hương Lộ 15 trong quá trình nâng cấp, mở rộng.

Ngoài ra, vào lúc 13h13 ngày 7/1, tài xế điều khiển xe ben biển số 51D-893.24 từ đường Thống Nhất rẽ vào hẻm để đến công trình của Công ty Bcons.

Qua rà soát, cả 7 xe ben nêu trên đều không có trong danh sách phương tiện được UBND phường Đông Hòa chấp thuận cho chạy vào hẻm 5 tấn để phục vụ thi công công trình.

Lãnh đạo Đội CSGT Rạch Chiếc cũng xác nhận, đơn vị đã rà soát hình ảnh, biển số các phương tiện do báo Dân trí cung cấp và phát hiện nhiều xe không nằm trong danh sách được chấp thuận. Đơn vị sẽ tiến hành mời các tài xế liên quan lên làm việc.

Những chiếc xe ben chạy vào hẻm 5 tấn để chở đất cho công trình (Ảnh: Xuân Đoàn).

Đồng thời, Đội CSGT Rạch Chiếc sẽ làm việc lại với UBND phường Đông Hòa để rà soát danh sách các phương tiện được địa phương này chấp thuận.

Chấp thuận 70 xe, nhưng danh sách đến 274 xe?

Trước đó, vào ngày 5/5/2025, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bcons có văn bản gửi UBND phường Đông Hòa, đề nghị cho phép các xe quá tải trọng di chuyển vào tuyến đường Thống Nhất và đường D11 (hẻm được đề cập trong bài viết).

Đến ngày 7/7/2025, UBND phường Đông Hòa có văn bản phúc đáp, chấp thuận cho xe tải lưu thông vào đường Thống Nhất và đường D11 để phục vụ thi công dự án.

Biển báo được gắn ở bên trái đường, ảnh chụp ngày 30/12/2025 (Ảnh: Xuân Đoàn).

Theo văn bản này, số lượng xe được chấp thuận khoảng 70 chiếc, có phụ lục danh sách phương tiện kèm theo. Thời gian lưu thông được áp dụng từ ngày được UBND phường Đông Hòa cho phép đến khi công trình hoàn thành.

UBND phường Đông Hòa cũng đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bcons bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình lưu thông, đồng thời chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các sự cố phát sinh có liên quan.

Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bcons phải thực hiện việc gia cố, khắc phục các hư hỏng xảy ra trong quá trình lưu thông và thi công.

Tuy nhiên, phụ lục danh sách phương tiện kèm theo văn bản lại thể hiện tổng cộng 274 phương tiện, gấp gần 4 lần so với con số khoảng 70 xe được nêu trong phần nội dung văn bản.

Biển báo 5 tấn bị bôi sơn đã được tháo xuống (Ảnh: Xuân Đoàn).

Cụ thể, văn bản do UBND phường Đông Hòa ban hành có 4 trang phụ lục. Trong đó, 3 trang đầu, mỗi trang liệt kê 70 phương tiện; trang cuối cùng liệt kê 64 phương tiện. Các phương tiện trong danh sách gồm 176 xe ben, số còn lại là xe bồn, xe cẩu, xe đầu kéo…

Đáng chú ý, trong danh sách này có xe chở thân robot với tổng tải trọng 80-85 tấn, gấp khoảng 17 lần tải trọng cho phép của con hẻm. Ngoài ra, các phương tiện còn lại đều có tổng tải trọng từ 10-50 tấn, gấp nhiều lần so với biển báo hạn chế 5 tấn được lắp đặt ở đầu hẻm.