Nước AVIA 3A của Amaccao: Vị ngon thuần khiết từ thiên nhiên

Mỗi người Việt đều có một tâm trạng riêng, một ký ức rất riêng khi trời mưa. Với không ít người, đọng lại tâm trí là hình ảnh người lớn tất tả đi kiểm tra máng hứng nước khi cơn mưa về, trẻ con thì nô đùa dưới sân, thi thoảng há miệng nhấp nhấp từng giọt nước thiên nhiên.

Gần như nhà nào trong xóm cũng sẽ có một bể to hoặc chum vại đựng nước mưa sử dụng quanh năm. Nước mưa thường được dùng để pha trà, đun nấu thức ăn hoặc uống trực tiếp.

Xã hội ngày càng phát triển kéo theo sự ô nhiễm, thói quen trữ và uống nước mưa gần như không còn nữa. Nhưng vị ngọt tinh khiết, mát và uống rất "đã" của những giọt nước mưa năm nào vẫn khiến rất nhiều người nhớ mãi.Các đơn vị nghiên cứu về vị giác ở Nhật Bản, Israel, Mỹ, Pháp cũng đã chứng minh mỗi một dân tộc, một đất nước do đặc điểm khí hậu, thói quen ăn uống khác nhau sẽ thích uống một vị nước khác nhau.

Ở Việt Nam, mùa hè rất nóng nên người Việt háo nước. Nhóm nghiên cứu gồm các chuyên gia Pháp của Công ty AVIA, thuộc Tập đoàn AMACCAO, khi tiến hành khảo sát trực tiếp trên vài chục nghìn người cũng đưa ra một kết quả là 70-80% người Việt thích và tìm kiếm thứ đồ uống có vị mát và ngọt như nước mưa truyền thống.

Trước khi tiến hành khảo sát, đội ngũ lãnh đạo AVIA trăn trở nghiên cứu, cho ra đời một thứ nước uống "thuần" chất Việt, tạo sự khác biệt đối với các sản phẩm cùng loại trên thị trường. Với sự thấu hiểu khẩu vị người Việt, cùng kết quả khảo sát trên, AVIA hạ quyết tâm nghiên cứu, đầu tư một cách bài bản về thức uống được ví như làm sống lại vị nước mưa tự nhiên.

Trước khi bắt tay vào sản xuất, Công ty AVIA đã hợp tác với một tổ chức nước ngoài chuyên nghiên cứu và sản xuất nước tinh khiết, nước khoáng để quyết định xem sản xuất loại đồ uống nào.

Một chuyên gia của AMACCAO dẫn kết quả khảo sát cho thấy lượng khoáng cần thiết cho cơ thể mỗi người khác nhau và không phải lúc nào hoặc bất kỳ ai cũng cần uống nước khoáng. Trong khi đó, lượng nước hằng ngày với các chất thông thường phù hợp nhu cầu của con người là rất lớn, chiếm đến 99%, còn nước khoáng nhu cầu chỉ khoảng 1%. Bởi thế, AVIA đã quyết định sản xuất nước tinh khiết.

Tuy nhiên, làm sao để sản xuất được thứ nước tinh khiết có vị ngọt như nước mưa truyền thống - thỏa mãn vị giác của đại đa số người tiêu dùng Việt, mang đến cảm giác "đã" khi uống - khiến nhà sản xuất "đau đầu". Cuối cùng, nhờ đầu tư lớn vào công nghệ cùng cùng khao khát sản xuất được thứ nước uống đậm chất Việt, AVIA đã hoàn tất quy trình lọc dành riêng cho sản phẩm của công ty. "Chúng tôi đã phải làm đi làm lại 2 năm mới ra được dây chuyền lọc giữ được vị ngọt như nước mưa, đạt được các chỉ số khoáng cũng như chỉ số an toàn theo tiêu chuẩn châu Âu", một chuyên gia của AVIA tiết lộ.

Sau khi thành công trong việc giữ được vị ngọt như nước mưa tự nhiên, nhóm chuyên gia của AVIA đã thực hiện các bài thử nghiệm ở nhiều nơi bằng cách cho thử mù giữa nước mưa tự nhiên, nước của AVIA và nước đóng chai của một số đơn vị khác trên thị trường.Kết quả là gần như 100% người uống dễ dàng phân biệt được nước AVIA 3A và nước ở các hãng khác, trong khi chỉ có 50% phân biệt được nước AVIA 3A với nước mưa. [A1] Từ thử nghiệm này, các chuyên gia của AVIA đánh giá nước AVIA sản xuất đạt được tiệm cận giống vị của nước mưa tự nhiên và đạt được các tiêu chuẩn khoáng thông thường mỗi người cần hằng ngày.

Với công nghệ hiện đại, khép kín, các tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm cũng được đảm bảo tuyệt đối. Sau khi hoàn thiện mọi quy trình, vận hành trơn tru, AVIA tiến hành sản xuất đại trà.

Đến nay, dù không được quảng bá rầm rộ nhưng những chai nước tinh khiết nhãn AVIA được phủ trên các kệ siêu thị đến từng cửa hàng tạp hóa nhỏ và được người tiêu dùng lựa chọn, tìm kiếm. Nhờ hệ thống phân phối rộng khắp, hiện nước AVIA 3A đã có mặt tại khắp các tỉnh thành trên cả nước, tập trung ở các tỉnh phía Bắc.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, mỗi tháng AVIA bán ra thị trường vài chục triệu chai. Cùng với sự tăng trưởng về doanh thu, nhà máy AVIA hiện phải mở rộng thêm dây chuyền, máy móc sản xuất để đáp ứng nhu cầu ngày một lớn của thị trường.

Lãnh đạo AVIA cũng từng tiết lộ một câu chuyện giai đoạn đầu đưa ra thị trường nước tinh khiết AVIA 3A. Do là sản phẩm mới, ban đầu còn mang tính chất thăm dò thị trường, các sản phẩm nước tinh khiết AVIA 3A chủ yếu được đưa ra thị trường dưới hình thức biếu tặng. Người được tặng chủ yếu là lãnh đạo các tập đoàn, công ty, sở ngành do là đối tác trong hệ sinh thái của Tập đoàn AMACCAO. "Nhiều người dùng thử nước AVIA 3A sau đó 'nghiện' vị ngọt mát như nước mưa tự nhiên, nhưng không biết mua ở đâu vì chưa có nhiều điểm bán như bây giờ, trong khi giao từ nhà máy đến chỗ khách hàng thì chi phí vận chuyển cao do ở xa.", lãnh đạo AVIA chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Mùi - Tổng giám đốc AVIA - chia sẻ sự ra đời của AVIA và thức uống tinh khiết vị ngọt như nước mưa là kết quả một hành trình nghiêm túc, nỗ lực và bài bản. "Chúng tôi rất may mắn được khách hàng ủng hộ. Những con số về doanh thu khiến chúng tôi bất ngờ, vượt ngoài mong đợi", bà Mùi chia sẻ.

Kế hoạch ban đầu, việc đầu tư, tung ra thị trường nước tinh khiết AVIA 3A chỉ để hỗ trợ một phần việc sản xuất, kinh doanh đồ uống khác. Tuy nhiên, gây bất ngờ ngay cả với đội ngũ sản xuất, nước uống tinh khiết AVIA 3A sớm được thị trường đón nhận, đúng như câu nói "hữu xạ tự nhiên thương".

"Hiện tại chúng tôi đã có một thị phần ổn định với lượng khách hàng trung thành lớn. Mỗi năm lại đón nhận thêm lượng khách mới. Để phục vụ nhu cầu không ngừng tăng lên, chúng tôi đang mở rộng dây chuyền gấp 6 lần quy mô hiện tại.

Chúng tôi thấy rằng một đất nước phải đi lên bằng chính các doanh nghiệp nội địa mà trong đó AVIA của Tập đoàn AMACCAO hướng đến sản xuất các sản phẩm nội địa thay thế hàng nhập khẩu là một điều rất đáng trân trọng. Nếu tất cả các ngành hàng đều có những đơn vị như AMACCAO nói chung, AVIA nói riêng thì là điều rất đáng quý", bà Mùi chia sẻ.

Mặc dù mỗi tháng AVIA tung ra thị trường hàng triệu chai nước, song đội ngũ lãnh đạo đều nhận thấy đây vẫn là kết quả còn "khiêm nhường", dư địa cho tăng trưởng vẫn còn lớn. Ban lãnh đạo công ty ấp ủ và đang thực hiện nhiều kế hoạch quan trọng trong việc cải tiến về công nghệ, chất lượng, hình thức sản phẩm để thực hiện cho mục tiêu phát triển ngày một tốt hơn nữa, đáp ứng tốt nhất nhu cầu khách hàng trong nước, nâng tầm sản phẩm Việt, xuất khẩu nhiều hơn nữa ra thị trường quốc tế.

Toàn bộ dây chuyền sản xuất sản phẩm đồ uống 3A của AVIA đều được vận hành khép kín, tự động hóa, với công nghệ và thiết bị nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ và Nhật Bản, được các chuyên gia hàng đầu chuyển giao công nghệ, giám sát kỹ thuật, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn châu Âu trên từng sản phẩm. Hiện nay, với hơn 100 nhà phân phối và các đại lý trải dài khắp các tỉnh thành Bắc - Trung - Nam, AVIA sẵn sàng mang lại những sản phẩm cùng dịch vụ chất lượng cao tới người tiêu dùng trong nước, đồng thời đẩy mạnh xuất khẩu ra nước ngoài.

