Tên gọi mới của 26 bệnh viện ở TPHCM

Diệu Linh

(Dân trí) - Sở Y tế TPHCM vừa quyết định đổi tên 17 bệnh viện tại khu vực TP HCM, 3 bệnh viện tại khu vực Bình Dương cũ và 6 bệnh viện tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Ngày 9/8, UBND TPHCM vừa ban hành quyết định chính thức đổi tên 26 bệnh viện thuộc quản lý của Sở Y tế trên địa bàn TPHCM mới. Trong số đó, khu vực TP HCM cũ có 17 bệnh viện, khu vực Bình Dương cũ có 3 bệnh viện và khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ có 6 bệnh viện. 

Danh sách cụ thể bao gồm các bệnh viện sau:

Khu vựcTên cũTên mới
TPHCM cũ Bệnh viện quận 1 Bệnh viện đa khoa Tân Định
  Bệnh viện quận 4Bệnh viện đa khoa Khánh Hội
  Bệnh viện quận 6Bệnh viện đa khoa Bình Phú
  Bệnh viện quận 7Bệnh viện đa khoa Nguyễn Thị Thập
  Bệnh viện quận 8Bệnh viện đa khoa Chánh Hưng
  Bệnh viện quận 11Bệnh viện đa khoa Lãnh Binh Thăng
  Bệnh viện quận 12Bệnh viện đa khoa Trung Mỹ Tây
  Bệnh viện TP Thủ ĐứcBệnh viện đa khoa Thủ Đức
 Bệnh viện quận Tân PhúBệnh viện đa khoa Tân Phú
 Bệnh viện quận Tân BìnhBệnh viện đa khoa Tân Bình
 Bệnh viện quận Phú NhuậnBệnh viện đa khoa Phú Nhuận 
 Bệnh viện quận Gò VấpBệnh viện đa khoa Gò Vấp
 

Bệnh viện quận Bình Thạnh

Bệnh viện đa khoa Bình Thạnh
 

Bệnh viện quận Bình Tân

Bệnh viện đa khoa Bình Tân
 

Bệnh viện huyện Nhà Bè

Bệnh viện đa khoa Nhà Bè
 

Bệnh viện huyện Củ Chi

Bệnh viện đa khoa Củ Chi
 Bệnh viện huyện Bình ChánhBệnh viện đa khoa Bình Chánh
Bình Dương cũBệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bình DươngBệnh viện Y học cổ truyền Bình Dương
 Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bình DươngBệnh viện Phục hồi chức năng Bình Dương
 Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình DươngBệnh viện đa khoa Bình Dương 
Bà Rịa - Vũng Tàu cũBệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bà Rịa - Vũng TàuBệnh viện Y học cổ truyền Bà Rịa - Vũng Tàu
 Bệnh viện Vũng TàuBệnh viện đa khoa Vũng Tàu
 Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bà Rịa - Vũng TàuBệnh viện Sức khỏe Tâm thần Bà Rịa - Vũng Tàu
 Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí Bà Rịa - Vũng TàuBệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí
 Bệnh viện Mắt tỉnh Bà Rịa - Vũng TàuBệnh viện Mắt Bà Rịa - Vũng Tàu
 Bệnh viện Bà Rịa Bệnh viện đa khoa Bà Rịa 

UBND TPHCM yêu cầu Sở Y tế TPHCM chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện công tác chuyển giao về nhân sự, tài chính tại các bệnh viện nói trên theo nguyên tắc giữ nguyên hiện trạng.

Đồng thời, khẩn trương ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bệnh viện theo đúng quy định pháp luật và thẩm quyền phân cấp, ủy quyền.

