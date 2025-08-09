Tên gọi mới của 26 bệnh viện ở TPHCM

Ngày 9/8, UBND TPHCM vừa ban hành quyết định chính thức đổi tên 26 bệnh viện thuộc quản lý của Sở Y tế trên địa bàn TPHCM mới. Trong số đó, khu vực TP HCM cũ có 17 bệnh viện, khu vực Bình Dương cũ có 3 bệnh viện và khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ có 6 bệnh viện.

Danh sách cụ thể bao gồm các bệnh viện sau:

Khu vực Tên cũ Tên mới TPHCM cũ Bệnh viện quận 1 Bệnh viện đa khoa Tân Định Bệnh viện quận 4 Bệnh viện đa khoa Khánh Hội Bệnh viện quận 6 Bệnh viện đa khoa Bình Phú Bệnh viện quận 7 Bệnh viện đa khoa Nguyễn Thị Thập Bệnh viện quận 8 Bệnh viện đa khoa Chánh Hưng Bệnh viện quận 11 Bệnh viện đa khoa Lãnh Binh Thăng Bệnh viện quận 12 Bệnh viện đa khoa Trung Mỹ Tây Bệnh viện TP Thủ Đức Bệnh viện đa khoa Thủ Đức Bệnh viện quận Tân Phú Bệnh viện đa khoa Tân Phú Bệnh viện quận Tân Bình Bệnh viện đa khoa Tân Bình Bệnh viện quận Phú Nhuận Bệnh viện đa khoa Phú Nhuận Bệnh viện quận Gò Vấp Bệnh viện đa khoa Gò Vấp Bệnh viện quận Bình Thạnh Bệnh viện đa khoa Bình Thạnh Bệnh viện quận Bình Tân Bệnh viện đa khoa Bình Tân Bệnh viện huyện Nhà Bè Bệnh viện đa khoa Nhà Bè Bệnh viện huyện Củ Chi Bệnh viện đa khoa Củ Chi Bệnh viện huyện Bình Chánh Bệnh viện đa khoa Bình Chánh Bình Dương cũ Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bình Dương Bệnh viện Y học cổ truyền Bình Dương Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bình Dương Bệnh viện Phục hồi chức năng Bình Dương Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương Bệnh viện đa khoa Bình Dương Bà Rịa - Vũng Tàu cũ Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Bệnh viện Y học cổ truyền Bà Rịa - Vũng Tàu Bệnh viện Vũng Tàu Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Bệnh viện Sức khỏe Tâm thần Bà Rịa - Vũng Tàu Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí Bà Rịa - Vũng Tàu Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí Bệnh viện Mắt tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Bệnh viện Mắt Bà Rịa - Vũng Tàu Bệnh viện Bà Rịa Bệnh viện đa khoa Bà Rịa

UBND TPHCM yêu cầu Sở Y tế TPHCM chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện công tác chuyển giao về nhân sự, tài chính tại các bệnh viện nói trên theo nguyên tắc giữ nguyên hiện trạng.

Đồng thời, khẩn trương ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bệnh viện theo đúng quy định pháp luật và thẩm quyền phân cấp, ủy quyền.