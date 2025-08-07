Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) vừa ban hành quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh đối với Công ty cổ phần Dịch vụ Giao hàng nhanh.

Theo đó, công ty này bị xử phạt 200 triệu đồng vì đưa thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về sản phẩm, dịch vụ nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác.

Ngoài ra, Công ty cổ phần Dịch vụ Giao hàng nhanh bị buộc cải chính công khai thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về doanh nghiệp, sản phẩm, dịch vụ trên trang thông tin điện tử của công ty. Cơ quan quản lý cũng cho biết trong quá trình điều tra, công ty đã tích cực cung cấp thông tin, tài liệu và đã ngăn chặn, làm giảm bớt hậu quả của vi phạm.

Như vậy, đến nay, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã rà soát và xử phạt về hành vi cạnh tranh không lành mạnh bị cấm theo quy định tại Luật Cạnh tranh năm 2018 đối với 4 doanh nghiệp trong lĩnh vực bưu chính là Công ty TNHH TikiNow Smart Logistics, Công ty TNHH SPX Express, Công ty TNHH MTV Chuyển phát nhanh Thuận Phong.

Công ty cổ phần Dịch vụ Giao hàng nhanh bị phạt 200 triệu đồng (Ảnh: GHN).

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia khuyến cáo doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bưu chính chủ động rà soát các nội dung giới thiệu về doanh nghiệp, sản phẩm, dịch vụ do doanh nghiệp cung cấp cho đối tác, khách hàng.

Cụ thể, quy trình kiểm duyệt thông tin đăng tải trên website và các phương tiện truyền thông, tài liệu bán hàng của doanh nghiệp… đảm bảo các thông tin này có cơ sở pháp lý, cơ sở khoa học rõ ràng nhằm ngăn ngừa nguy cơ, kiểm soát rủi ro vi phạm quy định về hành vi cạnh tranh không lành mạnh bị cấm tại Luật Cạnh tranh năm 2018.