Sếp doanh nghiệp bỏ túi tiền tỷ trong nửa đầu năm

Bức tranh lương, thưởng, thù lao, thu nhập của các lãnh đạo doanh nghiệp dần được hé lộ qua báo cáo tài chính quý II/2025.

Tại Tập đoàn Novaland (mã chứng khoán: NVL), ông Dương Văn Bắc - Tổng giám đốc - nhận mức lương cao nhất là 2,4 tỷ đồng trong nửa đầu năm, tương đương trung bình 400 triệu đồng/tháng.

Các Phó tổng giám đốc Trần Thị Thanh Vân, Cao Trần Duy Nam nhận mức lương khoảng 1,4 tỷ đồng trong cùng thời gian trên, tương ứng khoảng 230 triệu đồng/tháng. Kế toán trưởng Nguyễn Thùy Xuân Mai nhận gần 378 triệu đồng, tương ứng trung bình khoảng 95 triệu đồng/tháng.

Còn mỗi thành viên trong Hội đồng quản trị (HĐQT) Novaland nhận mức thù lao khoảng 300 triệu đồng, tương ứng 50 triệu đồng/tháng. Riêng ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch HĐQT - nhận 600 triệu đồng. Các con số này tương đương cùng kỳ năm trước.

Thu nhập lãnh đạo Novaland tăng trong bối cảnh lợi nhuận doanh nghiệp dù vẫn lỗ nhưng đã cải thiện so với cùng kỳ năm trước. Các dự án trọng điểm cũng có chuyển biến tích cực về pháp lý trong thời gian qua, nhiều sản phẩm đã được bàn giao, cấp sổ hồng để đem về doanh thu.

Lương tiền tỷ được chi trả cho nhiều lãnh đạo doanh nghiệp trong nửa đầu năm (Ảnh minh họa: Mạnh Quân).

Một doanh nghiệp khác là Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán: PDR) cũng công bố thu nhập của Tổng giám đốc Bùi Quang Anh Vũ hơn 1,4 tỷ đồng trong quý II, tương đương cùng kỳ. Tính trung bình, ông Vũ bỏ túi 467 triệu đồng/tháng.

Thu nhập của ông Vũ cao hơn rất nhiều các thành viên trong HĐQT Phát Đạt, gấp 3 lần Chủ tịch công ty Nguyễn Văn Đạt. Các thành viên khác trong HĐQT có thu nhập khoảng 120 triệu đồng/quý.

Trong quý II, Phát Đạt có lãi gần 65 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu tài chính đem lại kết quả chính của quý này, đạt 225 tỷ đồng, tăng 11%.

Tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (mã chứng khoán: AGG), ông Nguyễn Bá Sáng - Chủ tịch HĐQT - có thu nhập 1,2 tỷ đồng trong nửa đầu năm, tăng 71% so với cùng kỳ năm trước.

Các lãnh đạo khác cũng có thu nhập tăng, như bà Nguyễn Mai Giang - Phó tổng giám đốc - tăng 35% lên 680 triệu đồng; ông Nguyễn Thành Châu - Kế toán trưởng - tăng 16% lên 625 triệu đồng.

Thu nhập, thù lao lãnh đạo An Gia tăng trong bối cảnh lợi nhuận doanh nghiệp tích cực. Trong quý II, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt gần 81 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần cùng kỳ năm trước. Doanh thu cũng tăng 15% so với cùng kỳ nhờ mảng bán và cho thuê căn hộ, dịch vụ tư vấn môi giới và tiếp thị tăng vượt trội.

Ở các ngành nghề kinh doanh khác, việc chi trả lương, thưởng, thù lao cho lãnh đạo cũng đa dạng hơn.

Tại Công ty Đầu tư Thế Giới Di Động (mã chứng khoán: MWG), các thành viên trong HĐQT, bao gồm cả Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đức Tài đều không nhận thù lao.

Riêng ông Vũ Đăng Linh, Tổng giám đốc kiêm Thành viên HĐQT, nhận mức thu nhập gần 450 triệu đồng cho gần 3 tháng làm việc.

Người được trả chi phí cao nhất trong HĐQT tập đoàn là ông Robert Willett - Thành viên - nhận hơn 1,2 tỷ đồng cho nghiệp vụ tư vấn.